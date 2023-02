Kan Club Brugge ongeslagen reeks van Union afbreken?

Club Brugge tegen Union ofwel de landskampioen tegen de runner-up. Met als grote verschil dat die runner-up dit keer volop in de strijd is om de titel binnen te halen terwijl Club Brugge zich momenteel moet focussen op het vasthouden van de vierde plaats.

De kalendercommissie maakte het blauw-zwart niet gemakkelijk. Februari, de kortste maand van het jaar, maar op voetbalvlak de meest pittige. Vorige week nog de topper op Antwerp. Nu Union thuis en verder deze maand ook nog Cercle Brugge en AA Gent. Daarbovenop volgt woensdag nog een topaffiche in de Champions League tegen Benfica. Tijd om de rug te rechten?

Clean sheet

“Ik was erg tevreden met de clean sheet op Antwerp, de eerste in tien wedstrijden”, begon Clubcoach Scott Parker met de positieve punten. “De organisatie en structuur zaten goed. Dat is een grote plus maar er zijn nog zaken waarin we vooruitgang moeten maken.”

Zoals doelkansen creëren bijvoorbeeld. Het eerste en enige schot tussen de palen kwam er… in minuut 95, van verdediger Odoi dan nog. Noa Lang stond in de spits en die maakte indruk op zijn coach. “Lang geeft ons opties voorin. Hij brengt een andere dynamiek dan Jutgla en Yaremchuk. Hij is een optie om opnieuw voorin te starten, hij deed het vrij goed tegen Antwerp.”

Jutgla traint individueel

Jutgla is er nog steeds niet bij, al maakt hij wel progressie. “Hij trainde al individueel maar vrijdag komt nog te vroeg. Hij heeft wel voorsprong op het verwachte schema. Skov Olsen bekijken we dag per dag, hopelijk is hij niet te lang uit. Misschien keren beiden terug voor de partij tegen Benfica.”

Opnieuw met Lang voorin dus of een nieuwe kans voor Yaremchuk? “Iedereen heeft al kansen gekregen, ik selecteer wie goed heeft getraind en in goede vorm zit.” Een sneer naar zijn Oekraïense spits?

16 wedstrijden ongeslagen

Gemakkelijk wordt het alvast niet. 16 partijen is Union inmiddels ongeslagen. Hun laatste nederlaag in de competitie dateert al van 11 september, toen had Club nog maar net hun eerste match in de Champions League gespeeld.

“Ze zijn defensief erg sterk en geven weinig kansen weg. Bovendien zijn ze erg gevaarlijk in de omschakeling. Wij moeten kansen creëren, maar dat zal niet evident zijn. We zullen zoals altijd voor de drie punten gaan.”