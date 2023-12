KAA Gent wint in Kortrijk

AA Gent, derde in de stand, is dinsdag op de twintigste speeldag in de hoogste nationale voetbalafdeling met 0-2 gaan winnen bij hekkensluiter Kortrijk. Bij de rust was het 0-1. Tarik Tissoudali scoorde beide doelpunten (6e en 55e).

In de stand naderde Gent tot op één punt van RSC Anderlecht en negen van leider Union Sint-Gillis.

Oud-Heverlee Leuven kwam van de voorlaatste plek weg door Eupen met 3-0 (rust 2-0) te verslaan. Jon Dagur Thorsteinsson opende de score al in de eerste minuut. In de 29e minuut verdubbelde Youssef Maziz de voorsprong en in blessuretijd legde Suphanat Mueanta de eindstand vast. Dankzij de vierde driepunter van het seizoen wipten de Vlaams-Branders over de Oostkantonners naar de veertiende plaats. Het verschil met de veilige dertiende stek is ook maar twee punten meer.

Eerder op de dag opende Racing Genk de speeldag met 3-0 winst tegen kampioen Antwerp. Dinsdag staan ook nog Westerlo – RWDM en de topper tussen Club Brugge en Union op het programma. Woensdag volgen Standard – Sint-Truiden, RSC Anderlecht – Cercle Brugge en Charleroi – KV Mechelen.