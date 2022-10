Jürgen (45) zakte als enige KVK-supporter af naar Charleroi

Geen volgepakte uittribune voor het treffen tussen Charleroi en Kortrijk. Uit protest tegen de soms onhaalbare speelmomenten, beslisten de KVK-fans gezamenlijk om de uitmatch van dinsdagavond te boycotten. Supporter Jürgen Vanbrabant (45) had lak aan die boycot en trok als enige KVK-supporters naar Mambourg. “Ik ben geen kuddebeest. Ik wou de match zien en ik deed het gewoon,” zegt hij.

Om 18u30 spelen in én tegen Charleroi. Het is de druppel die de emmer deed overlopen voor de KV Kortrijkfans. Zij vinden dat de Pro League te weinig rekening houdt met de kalender van de twaalfde man en beslisten dan maar prompt om niet af te zakken naar Charleroi voor het treffen tegen de Zebras. Ook de Charleroi-supporters kwamen uit protest pas na twaalf minuten toe in het stadion.

Een fanatieke supporter had echter lak aan die protesten. Kortrijkzaan Jürgen Vanbrabant, maakte vanuit thuisstad Gent als enige de reis richting Mambourg om zijn geliefkoosde elftal aan te moedigen. Hij had kennelijk geen problemen met de gecontesteerde speeldata en was de enige aanwezige supporter voor KVK. In het dagelijks leven staat Jürgen bekend als grafisch ontwerper onder de artiestennaam Brantt(be).

De wedstrijd eindigde uiteindelijk op 2-2, een billijk gelijkspel. Kortrijk maakte in de tweede helft nog een achterstand van twee doelpunten goals via Gueye en Avenatti. De thuissupporters van Charleroi uitten hun ongenoegen door vuurpijlen op het veld te gooien. Scheidsrechter Staessens liet de wedstrijd 10 minuten stilleggen. Uiteindelijk trokken KVK én supporter Jürgen met een punt op zak terug huiswaarts.