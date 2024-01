Jupiler Pro League – Kristof D’Haene stopt al na drie maanden als assistent bij Kortrijk

Kristof D’Haene is niet langer assistent van KV Kortrijk. De hekkensluiter in de Jupiler Pro League maakte zaterdag bekend dat D’Haene de club deze week inlichtte te willen stoppen. D’Haene werd door de vorige hoofdcoach, Glen De Boeck, in oktober opgenomen in de technische staf.

“Ik voelde al een paar weken voor Nieuwjaar dat ik toch een beetje het vuur en de passie mis”, zei D’Haene in een filmpje op de clubwebsite. “Ik weet niet hoe het komt. Mijn laatste wedstrijd was in april en toen wou ik absoluut een jaar niets in het voetbal doen. Dan heeft Glen De Boeck me gevraagd terug te keren als assistent. Ik wou die stap zetten, zodat ik achteraf geen spijt had. Maar het vuur en de passie waren er niet. Ik denk dat je af en toe ook een beetje aan jezelf moet denken. Mijn familie lijdt er ook wel onder, na zoveel jaar profvoetbal. Ik kies nu voor mijn gezin, een moeilijke keuze. Ik hoop dat Kortrijk zich redt met de nieuwe trainer en assistent. Er is een nieuwe vibe. Zelf ben ik de eerste supporter van de club. “

De 33-jarige D’Haene kwam tussen 2015 en afgelopen zomer voor de Kerels uit als linkerflankverdediger. Hij speelde 241 wedstrijden voor de club. Deze zomer ging hij nog een kort avontuur aan bij SK Roeselare, in de derde amateurdivisie, maar in oktober hing hij zijn schoenen aan de haak. De verdediger sukkelde al een hele tijd met heupproblemen.

Glen De Boeck werd begin december ontslagen bij Kortrijk. De IJslander Freyr Alexandersson werd zijn opvolger. Kortrijk is zestiende en laatste in de Jupiler Pro League, met tien punten na twintig wedstrijden. De Kerels hernemen de competitie volgende week zaterdag met een verplaatsing naar Standard.