Joseph Akpala en Jimmy Hempte treden toe tot trainersstaf van KV Kortrijk

Joseph Akpala en Jimmy Hempte gaan aan de slag als assistent-trainers van hoofdcoach Adnan Custovic bij KV Kortrijk.

De 36-jarige Akpala was als spits jarenlang actief op de Belgische velden. De Nigeriaan begon zijn carrière bij Charleroi, waarmee in hij 2008 topschutter in de hoogste klasse werd met achttien goals. Daarna verhuisde hij naar Club Brugge (2008-2012). Na passages bij Werder Bremen en het Turkse Karabukspor belandde de aanvaller in 2015 bij Oostende. Daar vertrok hij drie jaar later voor een avontuur in Saoedi-Arabië, om eind 2019 voor een handvol maanden terug te keren naar de kustploeg. Sinds zijn vertrek bij Dinamo Boekarest in de zomer van 2021 had Akpala geen ploeg meer.

Met de 40-jarige Hempte haalt Kortrijk een oud-speler binnen. Hij werd met de club in 2008 kampioen in tweede klasse en speelde er in totaal 145 wedstrijden.

Het duo vervangt in de staf van de Kerels Bart Meert en Damien Januel. Kortrijk staat na acht speeldagen op de veertiende plaats met 7 punten en speelt zondagavond op Anderlecht.