Jordan Semedo ruilde voor dit seizoen AS Monaco voor Cercle Brugge: “Straks gezelschap van mijn moeder en plusvader”

Jordan Semedo toonde zich met Cercle Brugge op de voorbije fandag tegen zijn gewezen ploegmaats van AS Monaco sterker. Groen-zwart haalde het met 3-0. “Het was mooi om ze terug te zien, maar alle aandacht gaat nu naar mijn nieuwe werkgever”, vertelt hij.

Sedert mei is het nu zes jaar dat AS Monaco een meerderheidsparticipatie in Cercle Brugge heeft genomen. En zoals de traditie het wil speelden ze ook dit jaar tegen elkaar. Groen-zwart won zaterdag naar aanleiding van de fandag verdiend tegen AS Monaco met 3-0. Beide teams hebben in het verleden in hun samenwerking misschien verkeerde beslissingen genomen, maar de voorbije seizoenen werd het verhaal geloofwaardiger en sterker.

Dat kon ook Jordan Semedo overtuigen. Hij viel aan de rust in tegen zijn gewezen ploegmaats. “Ik was tevreden, maar er zijn uiteraard nog werkpunten. De winst was er, maar we moeten met de voeten op de grond blijven. Verder was het een match als alle andere. Niet speciaal, maar wel boeiend om tegen zo’n goede ploeg als Monaco te oefenen. Zo kan je jezelf eens meten, zien welke vooruitgang er eventueel is. Het ging goed. De ploeg volgde de richtlijnen van de trainer. Ook tactisch stak het goed in elkaar.”

Ontslag Clement

AS Monaco eindigde vorig seizoen als zesde in de Ligue 1, wat niet goed was. Geen Europees voetbal leidde tot een verlies van ongeveer 20 miljoen euro en tot het ontslag van Philippe Clement, die vervangen werd door coach Adi Hütter, net als Miron Muslic afkomstig uit Oostenrijk. AS Monaco was zaterdag met een ruime delegatie in Brugge. Dit onder leiding van de West-Vlaamse directeur Ben Lambrecht (gewezen CEO van Cercle), samen met onder andere de sportieve baas Paul Mitchell, Thiago Scuro (directeur voetbal) en Pascal De Maesschalck (ex-Club Brugge) als directeur jeugdopleiding bij AS Monaco. Men trok maandag richting het Britse Birmingham voor een oefenstage van een week waar men woensdag voetbalde tegen het Spaanse Betis Sevilla van de ondertussen 31-jarige William Carvalho (ex-Cercle). Zaterdag speelt men tegen Leeds United.

“Ik ben blij dat ik bij Cercle mijn carrière verder kan zetten”

Jordan Semedo (20) besliste in aanloop naar het nieuwe seizoen om op uitleenbasis naar Cercle te komen. Jordan Semedo Varela, zoals hij voluit heet, is een linksvoetige vleugelverdediger die sinds 2017 voor AS Monaco uitkomt. “Ik voetbalde eerder bij Cavigal Nice. In de zomer van 2019 trad ik toe tot de academie van AS Monaco”, vertelt de linksvoetige vleugelverdediger. Groot is hij niet, maar energiek, toegewijd en frivool lijkt hij wel als voetballer. “Zonder inspanning is er geen resultaat”, is zijn leuze.

Tanden

In de zomer van 2022 tekende de talentvolle Fransman, wiens ouders afkomstig zijn uit Kaapverdië, een profcontract tot juni 2025. Nadat hij het hele seizoen zijn tanden had getoond bij de elitegroep van AS Monaco werd hij in december vorig jaar beloond en maakte hij zijn profdebuut in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Sevilla. Onlangs was Semedo met Frankrijk nog actief op het WK U20 in Argentinië. Frankrijk werd uitgeschakeld na de groepsfase maar Semedo was telkens een vaste waarde in de basiself. “Cercle is na vier jaar bij AS Monaco een volgende stap in mijn carrière. Ik ben mij ondertussen goed aan het integreren in deze groep. Ik kom uit Cannes, nabij de Cote d’Azur. Vooral aan het klimaat zal ik mij moeten aanpassen, maar ik ben ervan overtuigd dat het zal lukken. Ik blijf er vooral rustig bij en dan komt alles wel op zijn pootjes terecht.”

Op de linkerflank moet Semedo vooral rekening houden met kersvers Rode Duivel Olivier Deman. “Twijfels waren er bij mijn komst niet. Concurrentie heb je in alles en overal. Neen, het werd mij allemaal klaar en duidelijk uitgelegd”, vertelt de wingback. “Pascal De Maesschalck kent de Belgische competitie goed en dus ook Cercle. Hij legde mij een mooi plan voor en ik ben blij dat ik bij Cercle mijn carrière kan verder zetten.”

Linkerflank

Groen-zwart kreeg concurrentie van verschillende teams uit de Ligue 1 (Lorient, Brest) en Ligue 2 (Valenciennes, Grenoble, Sochaux en Guingamp) om Semedo aan te trekken. Spelers die eerder de overstap maakten van AS Monaco naar Cercle vertelden hem aan wat hij zich mocht verwachten. “Larade, Torres, Utkus of Popovic ken ik nog en zij gelden nu als een voorbeeld voor mij. Ik amuseer mij tussen hen en de andere ploegmaats. Zij wijzen mij de weg, met wat ik vooral rekening moet houden. Ik kan overigens op alle posities op de linkerflank uit de voeten. Ik pas mij aan, op welke positie ik ook sta. Voor ik naar Monaco trok stond ik zelfs centraal voorin. Maar de linkerflank geniet toch mijn voorkeur.”

Semedo maakt het duidelijk dat hij bij Cercle wil slagen en doorbreken. “Ik wil mij verder ontwikkelen, binnen een goede ploeg met goede spelers. Ik beschouw het als een belangrijke stap richting mijn verdere toekomst, binnen een toch wel harde competitie waarin er veel aan fysiek wordt geëist. Dit ligt mij wel.”

Semedo leefde in Cannes dicht bij zijn familie. Zijn oudere broers, zijn zussen hebben allen gevoetbald. “Ik heb een heel nauwe band. Familie is belangrijk. Mijn moeder heeft gezegd dat ze mij altijd en overal zou volgen en ze houdt zich aan haar woord. Zij komt binnenkort naar Brugge. Dat is voor mij een hele geruststelling, dat ik niet alleen ben. Dit zal Cercle en mijn spel alleen maar ten goede komen”, klinkt de jonge Fransman overtuigend. “Verder krijg ik ook het gezelschap van mijn plusvader, die in Brugge werk zal zoeken. Daarom kies ik niet voor een flat, maar eerder voor een huis, een warme thuis.”