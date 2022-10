Jesper Daland is bij Cercle Brugge aan zijn tweede seizoen bezig: “Druk houdt ons op de toppen van onze tenen”

Jesper Daland kwalificeerde zich met de Noorse U21, net als ons land, voor het Europees kampioenschap van 21 juni tot 8 juli in Georgië en Roemenië. Eerst wil hij Cercle, en liefst zo vlug mogelijk, naar veilige oorden loodsen. “Vorig seizoen hebben we met deze jonge groep bewezen dat we het kunnen.”

Jesper Daland heeft bij Cercle een contract tot midden 2025. Hij arriveerde in mei 2021 en was hiermee de eerste transfer met het oog op vorig seizoen. Hij moest toen na een paar matchen van positie wisselen. Hij startte eerst als centrale man van de drie verdedigers. Maar werd dan de linkse door de blessure die Senna Miangue opliep. De Noor bewees meteen zijn waarde en werd door de fans na Dino Hotic verkozen tot tweede speler van het jaar.

Hij gaat er ontspannen bij zitten. De 22-jarige Daland ligt er met zijn team op gebrand zaterdag één en ander recht te zetten, na de zure nederlaag van zondagavond in het Dudenpark. Bij Cercle beseffen ze wat er op het spel staat, te beginnen met zaterdag tegen Eupen en dinsdag op bezoek bij Seraing. “We hadden tot nu toe toch wel een zwaar programma, met sterke tegenstrevers en toch een mooi resultaat tegen Anderlecht en op Gent. Nu komen ploegen uit onze buurt in de rangschikking, de resultaten zullen er dus nu moeten komen”, ziet Daland in. “Persoonlijk gaat het goed. Zo’n groot verschil tussen de Noren en de Belgen is er niet. We zijn qua levensstijl vooral rustige, maar hardwerkende mensen. En ik voel mij goed geïntegreerd. Zowel in Brugge als bij Cercle. Ik heb er mijn plaats gevonden. Na anderhalf jaar blijf ik er nog steeds van genieten. En als we winnen is mijn geluk uiteraard nog groter.”

Voetbal is business. Daland wil vooral spelen en zich goed voelen. Fysiek staat hij zelfs verder dan vorig seizoen. “Hopelijk blijft het zo en blijf ik gespaard van blessures. Net als tijdens mijn eerste jaar hier sta ik elke training en wedstrijd paraat. Mijn lichaam voelt goed aan. Ik ben fit en moet dat ervaren. Voor mij is elke wedstrijd als een centrale verdediger, met die hoge intensiteit, een test. Ik kan nog veel verbeteren. Fysiek, mijn positiespel en het verdedigen in de box. Plus kleinere zaken die van mij een goede voetballer kunnen maken. Vooruitgang boeken is dan ook mijn motivatie.”

Scorebord

Cercle blijft onder de nieuwe coach Miron Muslic aan hoge intensiteit, energetisch voetbal brengen. Groen-zwart wil gezond agressief en dominant zijn. Fysiek is daarbij heel belangrijk. Zo telde men in Union, waar het echter geen punten opbracht, 1.028 loopacties. Ook op training is er een hoog competitiegehalte en laat Muslic niets aan het toeval over. Er is een scorebord met individuele resultaten qua snelheid, springen, afwerken. Elke speler wil bovenaan staan. Wie in het midden staat, doet extra zijn best. “Dat is hier de cultuur”, weet Daland.

Na een wedstrijd voelen we het lood echt wel in de benen

“Mijn cijfers zijn goed. Ik boek vooruitgang. Tijdens de week werken we heel hard en ook in de wedstrijden is er vechtlust en lopen we voldoende. We kennen onze speelwijze. Die vraagt veel high speed runs. Daarnaast is het Belgische voetbal enorm fysiek. Ik denk niet dat wij in dat opzicht alleen zijn die goede cijfers kunnen voorleggen. Na een match voelen we het lood echt wel in onze benen, een teken dat we er telkens willen voor gaan. In combinatie met de kwaliteit die er toch wel aanwezig is, moet dit toch eens goede resultaten gaan opleveren.”

Daland kwam naar Cercle als kapitein van zijn Noorse team IK Start en als international voor zijn land. Mentaal moet hij dit seizoen toch één en ander bijsturen. “Na de prestatie vorig jaar, lag de verwachting bij aanvang van deze competitie toch hoog. We kunnen daar alsnog in slagen. En druk is er altijd. Dit houdt ons op de toppen van de tenen. En de drie wedstrijden per week die eraan komen, moeten ons wel liggen. Wij houden ervan als er een periode aankomt waarin de matchen elkaar snel opvolgen. Al zijn de tegenstanders verschillend en moeilijk te bespelen. We hebben nu enkel een goede reeks en vooral vertrouwen nodig om daar onderin weg te geraken. De match tegen Gent was een voorbeeld van hoe het moet, al kregen we daar drie goals tegen en we kunnen toch niet telkens vier keer scoren om te winnen.”

Nieuwe formatie

Muslic koos voor een nieuwe formatie achterin, met drie centrale verdedigers. “Dit is toch een verandering voor ons. Een voorkeur heb ik niet. Bij balbezit hebben we nu meer vrijheid, je kan met de bal oprukken en defensief ben je er meer bij betrokken. Je mag echter niet verwachten dat alles al op punt staat. We moeten onze positie nog beter kunnen bepalen. En de goals die we tegen kregen, vielen te gemakkelijk. Het is nu aan ons om als team verder te bouwen, ook defensief. De tegenstrever zoveel mogelijk van ons doel weghouden. We trainen daar ook op. En met Radji Jaïdi hebben we er nu een coach bij die net als Jimmy De Wulf zelf een verdediger was. Zij hebben de kennis en de ervaring. Dat is voor ons een goede zaak. We werken nu op details zodat we betere verdedigers worden.”

Daland is een generatiegenoot van City-ster en goalgetter Erling Haaland. Ze maakten beiden hun debuut bij de nationale U15 in 2015. “Op zijn achttiende zette hij een stap hoger”, weet de Noor van Cercle die van muziek houdt. “Rap, zowel Amerikaans als Scandinavisch. Films bekijk ik weinig. Ik hou meer van actieseries en als ik niet met voetbal bezig ben probeer ik wat te schilderen. Het kleinere werk. Ik kan daar bij zitten, mij concentreren en de focus op iets anders leggen.” (ACR)