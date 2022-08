Jelle Vossen ziet dat Essevee dit seizoen fysiek uitmuntend voor de dag komt: “Winnen is belangrijker dan scoren”

Jelle Vossen kon nog niet scoren dit seizoen, maar de 33-jarige aanvaller is goedgeluimd als hij kijkt naar de metamorfose die Zulte Waregem onderging. “Er is heel wat standvastigheid in deze ploeg. We zijn op de goede weg. Na het tweeluik Antwerp en Club Brugge hadden we misschien meer verdiend dan één punt”, zegt Vossen.

Essevee mag terugblikken op een puike seizoenstart. De troepen van Mbaye Leye kregen immers een loodzwaar programma voorgeschoteld. Thuis moest er meteen gewonnen worden tegen Seraing, opdracht volbracht. Dan volgden twee verplaatsingen naar topclubs Antwerp en Club Brugge. Bij de Great Old werd met 1-0 verloren, al zat er meer in. Bij de landskampioen kwam Essevee op achterstand, maar vocht de ploeg terug na een tactische ingreep van coach Leye. “Ik denk dat de trainer het allemaal goed in handen heeft, dat zie je aan zijn ingreep”, zegt Jelle Vossen. “Het is heel duidelijk wat we willen brengen. Er zijn heel veel jonge jongens, maar ze zijn leergierig en pikken de dingen snel op. Er is heel wat standvastigheid binnen de ploeg en dat vertaalt zich ook naar de prestaties op het veld.”

Nochtans kwam Essevee op achterstand kort na de rust. “Er was nochtans op gehamerd in de kleedkamer. Dat Club altijd na de pauze uit volle pond geeft om het verschil te maken. Jammer dat we dat doelpunt dan slikten, maar we hebben uitstekend gereageerd. We waren 20 tot 25 minuten de betere ploeg. Dat geeft aan dat we nooit opgeven en dat moet de basis zijn voor dit seizoen.”

Hoge pressing

Door de tactische ingreep van Leye speelden de wingbacks hoger. “We steken er heel veel energie in. Als je ziet dat onze linksback in positie komt om te scoren, geeft dat aan dat we allemaal fysiek heel sterk zijn. Iedereen krijgt het 90 minuten belopen. Dat wil veel zeggen. Het is voor iedereen heel anders voetballen. We willen op veel momenten met hoge pressing spelen. Dat lukt tot de laatste minuut. Het is een heel goede basis om op voort te bouwen. Tussendoor proberen we ook verzorgd spel te brengen, dat is het totaalpakket van het moderne voetbal.”

Nooit opgeven moet de basis zijn voor dit seizoen

Zelf kon Vossen nog niet tot scoren komen. De 33-jarige spits heeft nochtans al 150 goals achter zijn naam staan in de Jupiler Pro League. Tegen Antwerp raakte hij nog de lat met een kopbal. “Toen was ik er heel dichtbij. Jammer dat ik tegen Club Brugge niet in de positie kwam om een goal te maken. Ik maak me geen zorgen. Vorig seizoen kon ik zeventien doelpunten maken, maar konden we amper een wedstrijd winnend afsluiten. Zoals ik al eerder zei: ik pak liever de drie punten zonder zelf tot scoren te komen, dan veel goals te maken en matchen te verliezen. Ik concentreer me op het team.”

Vossen is opgetogen met één punt na het tweeluik Antwerp-Club Brugge. Komend weekend komt alweer een andere topploeg op bezoek met Racing Genk. “Ik denk dat de conclusie moet zijn dat we misschien zelfs meer hadden verdiend. De wedstrijd tegen Genk zal voor mij altijd speciaal blijven, net als tegen Club. Maar goed, de prestaties tegen Antwerp en Club stemmen ons hoopvol naar de volgende wedstrijden”, aldus nog Vossen. (JCS)