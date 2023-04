Jelle Vossen in tranen na degradatie: “Grootste ontgoocheling in mijn carrière”

Het mirakel is er niet gekomen. Zulte Waregem is veroordeeld tot een degradatie naar 1B. Aanvoerder Jelle Vossen had het zichtbaar moeilijk en stopte even met praten tijdens het interview omdat hij de tranen niet meer kon bedwingen. “Dit is de grootste ontgoocheling in mijn carrière.”

Essevee begon als het ware met knikkende knieën aan het duel op leven en dood tegen Cercle Brugge. Na acht minuten stond het al 0-2 in het krijt. Is dat dan angstzweet? “Ik denk het wel”, zegt aanvoerder Vossen. “Misschien zat er iets te veel spanning op of had iedereen schrik van de risico’s. Anderzijds had ik er wel het vertrouwen in dat we dat nog zouden goedmaken.”

Coach Fredrik D’Hollander trad zijn kapitein bij. “We beginnen helemaal niet goed. Dat is duidelijk als je meteen 0-2 achter komt. Sommige jongens waren onder de indruk van de omstandigheden. Daarom wil ik de supporters ook bedanken.”

Dat deed ook Jelle Vossen. “Ik wil de fans vanuit de grond van mijn hart bedanken. Ze zijn ons blijven steunen. Dat toont aan dat het echte fans zijn, in goede en slechte tijden.”

Te veel punten laten liggen

Ei zo na was het mirakel wel geschied. Fadera trapte de 3-2 binnen, maar stond nipt offside. “Met een knie zaten we nu misschien nog een 1A”, zei D’Hollander “We degraderen niet vandaag. Het was weer net niet en dat is dit seizoen te veel voorgevallen. We hebben te veel punten laten liggen.”

De fans bleven de club steunen. © JC

Aanvoerder Vossen verwoordde het als volgt: “Het voelt als falen. Dit is de grootste ontgoocheling in mijn carrière. We hebben vaak meegespeeld voor een resultaat en bleven telkens achter met lege handen. Het meest frustrerende is dat we nooit op ons sterkst geweest zijn door blessures, schorsingen en noem maar op. Het is gewoon heel zuur. Als je dit stadion vandaag ziet, dit is geen club voor 1B. Of ik er volgend seizoen nog ben? Ik ben vandaag niet belangrijk. Dat zien we wel, ik wil sowieso nog voetballen.”

“1B is niet het niveau waarop we thuishoren. Zulte Waregem is een fantastische club”, zei D’Hollander. “Het was gek hoe het leefde in Waregem. Er staan hier enorme fundamenten om op verder te bouwen en een fantastische jeugdopleiding. Ik hoop dat we hier snel terug staan. Nu is het tijd om even te bezinnen en daarna kan het bestuur bekijken welke visie het wil uittekenen naar de toekomst toe.”

(JC)