“Je zag dat hij anders naar het spelletje keek”: de West-Vlaamse grondleggers van de carrière van Westerlo-coach Rik De Mil

Club Brugge plaatste zich afgelopen week voor de halve finale van de Beker van België. Tijd om te slabakken heeft blauw-zwart echter niet, want zaterdag komt Westerlo al op bezoek. Daar staat met Rik De Mil een oude bekende aan het roer die zo voor het eerst terugkeert naar de club waar hij tot begin december nog assistent was én naar de provincie waar hij de basis legde voor een trainerscarrière.

De Mil is een geboren Oost-Vlaming, opgegroeid in Eeklo. Zeventien jaar geleden verhuisde hij echter naar Oostkamp nadat zijn broer, die een bouwbedrijf heeft, er enkele huizen bouwde. “Mijn eerste gedacht was: wat moet ik in Oostkamp gaan doen? Maar ik ben toch gaan kijken en wandelde er eens rond. Uiteindelijk heb ik dat huis gekocht en ben ik in Oostkamp beland”, vertelde hij daar eerder over. Hoog tijd dus voor een trip down memory lane, langs de West-Vlaamse haltes die De Mils trainerscarrière van de grond deden komen.

KSV Oostkamp: zeven seizoenen als speler, drie seizoenen als trainer

De Mil voelt zich snel thuis in West-Vlaanderen en wordt al even snel één met SV Oostkamp. Als doelman staat hij er zeven jaar tussen de palen en hij wordt er uiteindelijk ook jeugdtrainer van de U19. Na nog een jaartje bij Veldegem te gaan voetballen, hangt De Mil de keepershandschoenen in 2012 definitief aan de wilgen en wordt hij aangesteld als hoofdcoach van SVO, dat net gedegradeerd is naar derde provinciale. Met De Mil wordt de weg naar boven echter ingezet en hij promoveert met de club twee keer tot in eerste provinciale.

Voor hij er zijn trainerscarrière begon, stond De Mil ook al zeven jaar onder de lat bij Oostkamp. © VDB

Niet onlogisch dat voorzitter Paul Devlieghere dan ook enkel goede herinneringen overhoudt aan de passage van De Mil bij Oostkamp. “Je zag wel dat hij al als speler anders naar het spelletje keek”, herinnert Devlieghere zich. “Hij was vocaal aanwezig tijdens wedstrijden en was toen al heel gedreven wat tactiek en trainingsmethodes betreft. We zagen dan ook al vrij snel een trainer in hem. We geloofden in zijn potentieel. Anders hadden we hem natuurlijk niet gevraagd om meteen trainer te worden van de eerste ploeg. We speelden op dat moment in derde provinciale en hadden nood aan een peoplemanager en we vermoedden dat Rik daar de ideale kwaliteiten voor had. Rik is immers iemand die een groep kan samenhouden en enerzijds voor ambiance kan zorgen en er anderzijds ook voor kan zorgen dat alle neuzen in dezelfde richting blijven staan. Dat is volgens mij zijn grootste kwaliteit.”

“Rik is nog steeds dezelfde Rik als vroeger. Hij is echt nen toffe mens” – Oostkamp-voorzitter Paul Devlieghere

Toch had Devlieghere op dat moment niet kunnen voorspellen dat de trainerscarrière van De Mil zo’n hoge vlucht zou nemen. “Ik weet nog hoe hij op mijn bureau kwam nadat hij de aanbieding had gekregen om trainer te worden bij de jeugd van Club Brugge. Het was redelijk kort voor de start van het seizoen en hij had eigenlijk al een contract getekend bij ons. Toch was het vrij evident dat we hem zouden laten gaan. Want ook al was zijn vertrek voor ons een enorme aderlating, wie zijn wij om zo’n mooie kans te dwarsbomen? Zeker omdat we op dat moment echt geloofden in zijn kwaliteiten. Dat hij het nadien zo goed is blijven doen en het ook effectief tot eerste klasse heeft geschopt, maakt mij en iedereen binnen de club dan ook heel trots. Vooral omdat Rik ook altijd dezelfde persoon is gebleven. Als hij nu nog eens naar Oostkamp komt, is hij nog altijd dezelfde Rik De Mil als vroeger. Nog steeds heb ik af en toe contact met hem. Dan stuur ik hem een berichtje en dan antwoordt hij altijd. Rik is echt nen toffe mens.”

De Mil leidde SV oostkamp als trainer van derde naar eerste provinciale. © VDB

Het maakt dat ze bij Oostkamp zaterdag toch met wat gemengde gevoelens de wedstrijd tussen Club Brugge en Westerlo zullen bekijken. “Er zijn hier zeker redelijk wat Club-supporters, maar binnen de bestuurskamer zijn we toch ook fan van Rik. Maar om het zover te drijven dat we liever zouden hebben dat Westerlo wint? Dat nu ook weer niet. Al zullen we voor Rik persoonlijk wel blij zijn, mocht hij kunnen stunten”, aldus Devlieghere.

Sint-Jozef Sint-Pieter Blankenberge: 2005 – 2018

Tijdens zijn periode bij Oostkamp en daarna ook nog een paar jaar als jeugdtrainer bij Club Brugge, combineert De Mil zijn trainerschap met een job in het onderwijs. Met een diploma bedrijfsmanagement op zak helpt hij de richting verkoop op de school verder uitbouwen. Zijn toenmalige directrice Carine Jacxsens had het toen al gezien: er schuilde een goede trainer in De Mil. “In eerste instantie voetbalde hij nog, maar eens hij de keepershandschoenen aan de haak hing, zagen we in hem wel een trainer, ja”, vertelt ze. “Maar daarom niet onmiddellijk in eerste klasse. Dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Niet per se omdat Rik er volgens mij de kwaliteiten niet voor had, maar vooral omdat Club Brugge er in die periode om bekend stond geen voetballers die niet zelf in eerste klasse gespeeld hadden te aanvaarden als trainer. Alleen heeft Rik bewezen dat tegen alle principes gezondigd kan worden als je er maar in gelooft.”

“Rik was de ideale leermeester voor zijn leerlingen” – Oud-collega Carine Jacxsens

En laat dat geloof overbrengen nu net een van De Mils grote kwaliteiten zijn. “Rik was de ideale leermeester voor zijn leerlingen. Hij geloofde in hen, liet ze stappen zetten in hun ontwikkeling en zette hiervoor zijn kennis in, maar ook zijn persoonlijkheid: hij is warm en rechtvaardig, maar ook streng als het nodig is. Hij slaagde erin om elke leerling te motiveren. Ik ben er dan ook van overtuigd dat hij die kwaliteiten nu ook in zijn spelersgroep ten volle kan benutten.”

In 2018, wanneer De Mil hoofdcoach wordt bij de beloften van Club Brugge, neemt hij loopbaanonderbreking. “Maar Rik was daar heel realistisch in”, aldus Jacxsens. “Hij vertrok niet omdat hij het klasgebeuren beu was, maar omdat hij de kans kreeg om van zijn hobby zijn beroep te maken. Dat het uiteindelijk zo’n vaart zou nemen, had ik, en hijzelf zeker ook niet, niet gedacht.”

“Waarop ik hoop zaterdag? Ik ben al Club-supporter van voor er van Rik sprake was bij de club, dus ik hoop op een mooie match, maar met uiteindelijk toch een Brugse zege. Ik denk trouwens dat als op het einde van de rit Club kampioen zou worden en Westerlo vicekampioen dat Rik ook wel tevreden zou zijn.”

Club Brugge: 2015 – 2023

In 2015 besluit De Mil Oostkamp dus te verlaten en de sprong te wagen naar Club Brugge. Bij blauw-zwart krijgt De Mil aanvankelijk de U19 onder zijn hoede. In 2018 vertrekt Sven Vermant echter naar SK Beveren, waarna De Mil er hoofdcoach wordt van de beloften en later van Club NXT in de Challenger Pro League. In 2021 volgt zelfs al zijn ‘debuut’ bij de hoofdmacht van Club Brugge in de Europa Leaguewedstrijd tegen Dinamo Kiev nadat toenmalig hoofdtrainer Philippe Clement vlak voor de afreis positief testte op corona. De Mil krijgt lof voor zijn werk met de Brugse youngsters en wanneer Carl Hoefkens aan het begin van het seizoen 2022-2023 aangesteld wordt als trainer van blauw-zwart wordt De Mil bij de staf van de A-kern gehaald. Ook wanneer Hoefkens in december ontslagen wordt en Parker overneemt, blijft De Mil in die rol. Althans, nog maar voor even, want in maart wordt Scott Parker alweer bedankt voor bewezen diensten. Het Brugse bestuur besluit op dat moment om De Mil tot het einde van het seizoen hoofdcoach te maken. De Mil doet het als trainer van blauw-zwart lang niet slecht en leidt Club Brugge op de valreep zelfs nog naar de Champions’ Play-Offs. Toch besluit blauw-zwart na het seizoen om met Deila een nieuwe hoofdtrainer aan te trekken. De Mil neemt opnieuw vrede met zijn rol als assistent. Tot Westerlo in december komt aankloppen. De Mil voelt zich klaar voor een eerste échte avontuur als hoofdtrainer en verhuist naar de Kempen. Zaterdagavond komt hij evenwel voor even terug thuis.