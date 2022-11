Jarno De Vleeschauwer (Zulte Waregem) blij met pauze van vijf weken: “WK-break is welgekomen rustmoment”

Veel clubs zitten met de handen in het haar nu de WK-break een lange pauze veroorzaakt in de vaderlandse competitie. Jarno De Vleeschauwer, performance coach bij Essevee, is verrassend enthousiast. “Deze break komt voor het fysieke en medische team goed van pas om kwaaltjes aan te pakken.”

Het was een antwoord dat we niet hadden verwacht. Maar performance coach Jarno De Vleeschauwer onderbouwt uitgebreid waarom hij toch wel een beetje blij is met de lange break. “November en december zijn de typische maanden waarin kwaaltjes naar boven komen”, zegt de 28-jarige sport- en bewegingswetenschapper. “Het is koud en het slechte weer begint. In een normale gang van zaken moet je enkele jongens pushen om ze toch speelklaar te krijgen. Ze moeten doorbijten en ergens nemen we wat risico’sin deze periode. Maar door dit WK wordt het seizoen op een ‘goed’ moment in een rustpauze geduwd.”

Op 29 november wordt de training hervat. “Jongens met pijntjes hebben we dan wat platte rust gegeven en kunnen we dan individueel begeleiden om hen speelklaar te krijgen voor de wedstrijd in de beker tegen Deinzeen richting het belangrijke vervolg van de competitie. Ik ben eigenlijk tegen het WK in de winter, maar er ook welergensblij mee. Voor de ploegen met veel internationals zal datinderdaadproblemen geven. Hopelijk hebben we een topfitte kern om de competitie te hervattenen zo op volle sterkte de terugronde aan te vangen.”

Strava-groepje

De spelers kregen twee weken vrijaf. Zullen ze niet hopeloos uit vorm geraken? “Het vat is niet af, hè. In twee weken tijd ga je fysiek niet zo veel inboeten. De spelers hebben een individueel programma en anderen moeten alleen loopwerk verrichten. Als ze klaar zijn met hun training gaan ze die uploaden in onze Strava-groep. Zo kunnen we de data bekijken. Zonder de tiran of baas te spelen, ga je zo anderen motiveren om ook de loopschoenen aan te trekken. En die één speler op de tien die minder zin heeft, wordt getriggerd door de anderen in de Strava-groep. Iedereen weet ook waarom we het doen, om het behoud te verzekeren.”

De Vleeschauwer is in voetbaltermen al een ancien bij Zulte Waregem. Zijn verhaal begon zes jaar geleden. “Ik kreeg Bram De Winne als stagementor tijdens mijn eerste jaar van mijn master. Ik ontmoette er ook gasten waar ik zelf nog tegen voetbalde. Ik dacht dat het vooral een kijkstage ging zijn, maar Bram gaf me taken en verantwoordelijkheden. Hij zei ook: “Als je tijd hebt in de zomer, kom maar inspringen.” Nadat ik afgestudeerd was, had ik geen flauw benul wat ik ging doen. Ik belde naar Bram en ging in de zomervakantie op vrijwillige basis aan de slag bij Essevee.”

Nieuwe functie

Volgend op de voorbereiding kreeg hij toen een halftijds contract. “Maar ik was voltijds op de club. Ze creëerden een nieuwe functie, ik was assistent-physical coach van Bram De Winne. Ze gaven het kind de naam performance coach. Zo kwam ik wat later voltijds in dienst. Twee seizoen geleden vertrok Bram. Ik leerdeal doende veel over revalidatietherapie, want ik heb dat niet gestudeerd. Dezer dagen vorm ik een team met Govert Quintyn, onze physical coach.Ik hou me meer bezig met het fitness gedeelte, de individuele begeleiding van de spelers en de gps data.”

Het moet De Vleeschauwer deugd doen dat de spelers 90 minuten kunnen blijven knokken en dus fysiek top zijn. “Dat verhaal heeft twee kanten, hè. Je moet het kunnen belopen enook wíllen belopen, maar gelukkig is iedereen hiervan overtuigd binnende staff en de spelersgroep. Het is vooral belangrijk dat die gasten punten pakken en de bevestiging krijgen dat hun harde werk iets oplevert. Of we het behoud kunnen verzekeren? We behaalden een punt tegen KV Mechelen en Eupen. Dat moeten driepunters worden. De mentaliteit zit goed, maar je moet het toch eens efficiënt omzetten naar punten toe.”