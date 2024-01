Japanse verdediger Ryotaro Tsunoda (24) versterkt KV Kortrijk tot einde van het seizoen

Met Ryotaro Tsunoda kan KV Kortrijk een volgende winteraanwinst aankondigen. De 24-jarige Japanner wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Cardiff City.

De centrale verdediger kende zijn doorbraak bij de Tsukuba Universiteit, waar hij zichzelf verzekerde van een selectie voor het Japanse nationale elftal -20.

Rugnummer 33

In 2021 trok hij naar Yokohama F. Marinos. Bij Yokohama kroonde Ryotaro zich tot Japans kampioen, rijfde hij de Japanse Super Cup binnen en was hij actief in de Aziatische Champions League.

In 2023 ontving hij ook een oproep voor de Japanse nationale ploeg, maar moest hij last-minute afhaken door een blessure. Ryotaro Tsunoda komt nu de Kortrijkse defensie versterken. Hij zal met het rugnummer 33 spelen.