Japanner Tsuyoshi Watanabe (24) laat sterke indruk na bij KVK: “Dit type speler kunnen we in België goed gebruiken”

Op 2 januari landde in Zaventem de eerste Japanse speler in de geschiedenis van KV Kortrijk: centrale verdediger Tsuyoshi Watanabe (24) van FC Tokyo. Hoe verloopt intussen zijn integratie? Impressies van spelersmakelaar Thomas Troch, algemeen manager Matthias Leterme en sportief manager Rik Foulon.

Eerst dit: Tsuyoshi Watanabe is geen recente ontdekking. “Neen, al in de zomer van 2020 probeerden we hem naar Kortrijk te halen”, zegt Matthias Leterme, algemeen manager van KVK. “Toen kregen we de tip van een makelaar met goeie contacten in Japan dat dit een speler was die het zou kunnen maken in België.”

“We zijn hem beginnen te volgen en na veel positieve scoutingsrapporten zijn we ervoor gegaan. Zijn club vroeg echter te veel voor hem. We konden hem huren, met een onrealistische koopoptie, en besloten dat niet te doen. Nu hij transfervrij was, namen we hem gratis over met een contract van drie jaar.”

“Er waren ook in Japan aanbiedingen voor hem, maar hij wou absoluut de stap naar Europa en naar KV Kortrijk zetten. Watanabe bevestigt al het goeie dat ik al hoorde over Japanse spelers: hij is zeer vriendelijk en professioneel.”

Leidersfiguur

De Belgische makelaar die Watanabe in Kortrijk aanbood, is Thomas Troch van International Sport Management. “Hij is vanuit de academie van Tokyo FC doorgegroeid naar het eerste elftal en genoot daar de reputatie van leidersfiguur”, zegt hij.

“Hoe beter zo’n jongen zich hier voelt, hoe meer hij zal proberen initiatief te nemen. Zoals het tot nu toe is verlopen, kunnen we KVK alleen maar complimenten geven voor de manier waarop ze hem hebben opgevangen. Zijn appartement was meteen instapklaar, bijna elke dag zijn er twee verschillende mensen met hem op stap geweest, naar de supermarkt, naar de mutualiteit, et cetera.”

“Ook de meetings op de club, zoals met de trainers, waren heel goed aangepast. Voor zo’n speler is dat eerste gevoel belangrijk. Japanners zijn wat introverter dan wij, maar hij lijkt mij een vriendelijke, positieve jongen met een basis Engels waar je mee verder kunt. Hij is trouwens al op eigen houtje een wasmachine gaan kopen.

“Die gasten komen hier uiteraard om te voetballen en als het goed gaat, passen ze zich sneller aan. Maar hij weet: we zijn halfweg het seizoen en de ploeg staat er. Hij verwacht niet meteen basisspeler te worden. Dat is allemaal heel duidelijk met alle partijen doorgepraat. Je weet nooit hoe het loopt, zeker niet in tijden van Covid 19, maar het initiële plan is dat hij tijd krijgt om zich aan te passen om volgend seizoen echt voor een basisplaats te kunnen strijden.”

Geen grootspraak

De Japanse competitie eindigde op 4 december en het contract van Watanabe bij FC Tokyo liep pas af op 31 januari 2022, maar KVK sloot een overeenkomst waarbij de speler al vroeger werd vrijgegeven. Hij landde op 2 januari, legde op 3 januari testen af en begon op 4 januari met de groep te trainen. Rondvraag in het Guldensporenstadion leert ons dat hij een goeie indruk laat.

“Het is een verdediger met veel kwaliteiten: hij is tweevoetig en ook snel voor iemand van 1 meter 86”, zegt Troch. “In de Japanse competitie was hij kopbalsterk. Misschien zijn de spitsen hier nog wat groter, maar daar was hij alleszins gekend voor zijn fysieke capaciteiten, zoals sprongkracht.”

De toevloed van Japanse spelers is geen toeval: het zijn interessante profielen, merkt Troch. “Grosso modo blinken ze iets meer uit in snelheid en wendbaarheid, wat almaar belangrijker wordt. Het zijn types waar we in België naar op zoek gaan: fysiek sterke spelers, die explosief zijn en kunnen blijven lopen. Zij verdienen in eigen land wel redelijk goed, maar willen de stap naar Europa zetten om te zien waar hun limiet ligt. Hier komen ze ook meer in de picture van de bondscoach. Zowel de speler als de makelaar blijven wel met de voetjes op de grond: ze zijn heel respectvol, dankbaar en zonder grootspraak.”

Taallessen

Watanabe betrekt in Kortrijk een appartement. “Hij wordt volgende maand 25, het is geen jong veulen meer”, zegt sportief manager Rik Foulon. “Zijn Engels is beperkt, maar hij is matuur en assertief, dus qua communicatie kan hij redelijk snel stappen zetten. We zullen voor hem ook taallessen opstarten. Eind januari trekt zijn vrouw bij hem in. Zij heeft voortgestudeerd en spreekt goed Engels. Ik heb hem de raad gegeven om zoveel mogelijk in het Engels met haar te spreken.

“Tot nu toe is alles goed verlopen. Hij voelt zich welkom, voelt warmte en weet dat hij altijd op mensen van de club kan terugvallen. We zullen niet te veel druk zetten, want hij was sinds begin december uit competitie en moet zich kunnen aanpassen aan het wedstrijdritme van onze competitie.”

Uitzonderlijke kans

Een groot risico nam KVK niet met de transfer. “Eerst en vooral: een transfervrije speler is in Japan heel uitzonderlijk, hoorde ik vn m’n contacten in Japan. Clubs werken er met contracten van vier of vijf jaar. Bovendien: stel dat Watanabe niet doorbreekt, dan zijn er in Japan zeker verschillende ploegen geïnteresseerd in hem. Kortrijk zal er zeker zijn broek niet aan scheuren”, besluit Troch.

(CV)