Jan Ceulemans zei ooit neen tegen AC Milan: “Ik begrijp De Ketelaere. Zulke bedragen kan je niet weigeren”

Jan Ceulemans was in 1980 niet te vinden voor een overgang van Club Brugge naar AC Milan. “Ik wou geen drie stappen tegelijk zetten,” zegt hij, “want dan kan je veel dieper vallen.” Wat vindt hij van de transfer van Charles De Ketelaere (21) naar de Italiaanse kampioen?

Jan Ceulemans was 23 toen hij in 1980 naar AC Milan kon. “Maar ik voelde mij daar nog niet rijp voor”, zegt hij. “Na mijn eerste goeie jaar bij Club Brugge wou ik eerst bevestigen.”

Hij werd dat seizoen kampioen met Club Brugge, scoorde 29 keer en bereikte met de Rode Duivels de finale van het EK in Italië. “Ja, maar toch: ik wou geen drie stappen tegelijk zetten, want dan kun je veel dieper vallen. Daarna ben ik verknocht geraakt aan Club Brugge en is het er niet meer van gekomen. Ik zat daar goed, deed bij wijze van spreken mijn goesting…”

“Máár: het waren toen niet de bedragen waarover het nu gaat. Als ik mag geloven wat er in de kranten staat, zal De Ketelaere er 2,5 miljoen euro per jaar verdienen. Hoeveel dat in vijf jaar is, is snel uitgerekend. Met andere woorden: dan ben je op je 26ste al binnen. Ik begrijp hem: zulke bedragen kan je niet weigeren. Mocht je de klok kunnen terugdraaien, dan zou je dat niet meer kunnen laten schieten. Alleen was dat in mijn tijd toch iets minder (lacht). Dat ging om 14 à 15 miljoen frankskes, dus laat ons zeggen 350.000 à 400.000 euro – en dan overdrijf ik nog.”

Geen spijt van

Alles was nochtans geregeld, ook tussen de clubs. “Club had toen misschien wel graag gehad dat ik vertrokken was, want voor die tijd ging het wel om heel veel geld. Hoeveel het transferbedrag precies bedroeg, weet ik niet meer. Maar het ging alleszins om een transfer die je als club niet zo vaak doet. Dus het is zeker niet zo dat ze mij met pijn in het hard hadden moeten laten vertrekken. Maar uiteindelijk heb ik dat dus afgeblazen.”

Hij heeft er vrede mee. “Absoluut. Ik heb daar nooit een seconde spijt van gehad. Het enige waar ik spijt van heb, is dat ik niet weet of ik het bij AC Milan had kunnen waarmaken.”

Charles De Ketelaere daarentegen zal snel merken of hij het daar kan waarmaken. “Hij heeft er in elk geval goesting in en ik denk dat hij er klaar voor zal zijn”, zegt Ceulemans. “Hij heeft altijd gezegd dat als hij zou blijven evolueren hij graag een transfer naar het buitenland zou doen. Het is mooi dat die jongen zijn droom al is uitgekomen. Dat hij bij AC Milan een contract van vijf jaar krijgt, is een teken dat ze daar in hem geloven. Dus dat ziet er goed uit. Hij heeft nog tijd om zich een beetje aan te passen. In principe mag er zich geen groot probleem stellen.”

“Ik hoor ook dat het een nuchtere jongen is, iemand die met beide voeten op de grond staat, wat een groot voordeel is. Dat hij bij Club Brugge zonder morren zelfs al als linksback speelde, zegt ook iets over zijn karakter. Blijkbaar trok AC Milan hem aan voor de positie waar hij het best tot zijn recht komt: achter een diepe spits. Het is natuurlijk een ander niveau, maar het is altijd mooi als je dat kunt meepakken. Hij zal moeten leven met die prijs van 35 miljoen op zijn voorhoofd, maar ik denk dat hij daar klaar voor is.”

Tissoudali

Ceulemans begrijpt ook waarom CDK de laatste weken, tijdens de onderhandelingen, niet meer speelde en ook niet altijd meer meetrainde bij Club Brugge. “Zie wat er met Tissoudali bij AA Gent is gebeurd: die aast op een transfer, zit met zijn hoofd al in Qatar en dan raakt hij zwaar geblesseerd en is alles ineens weg. Daar houden beide partijen toch altijd wel een beetje rekening mee, zeker als het om zulke bedragen gaat.”

Hoe dan ook: het is snel om nu al naar AC Milan te vertrekken. “Het is inderdaad heel snel,” aldus Ceulemans, “maar in het hedendaagse voetbal is dat nu zo: wanneer er ergens een goeie rondloopt, gaan die grote ploegen er meteen achteraan, terwijl hij nog betaalbaar is.”

Zijn talent is ook duidelijk: groot en toch vrij snel, sterk, vaardig, klaarkijkend en doeltreffend. “Hij ziet voetbal hé: hij weet waar je je moet vrijlopen en wanneer en waar je een bal moet geven. Dan hoor je in de categorie van de beteren. Als je eerst de bal moet controleren alvorens te kijken waar je hem moet geven, ben je een seconde te laat. Iemand met echt heel veel talent weet al voor hij de bal krijgt, waar de andere vrij gaat staan. De Ketelaere zit in die categorie. Hij kan de ruimtes bespelen, is balvast en heeft een goed overzicht. Eigenlijk ziet alles er fantastisch uit.”