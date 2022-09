Invaller Mbayo bezorgt matig KVK belangrijke zege Am Kehrweg

Adnan Custovic heeft zijn eerste opdracht als trainer van KV Kortrijk tot een goed einde gebracht. Op het veld van Eupen werd gewonnen met het kleinste verschil. Een doelpunt van de ingevallen Dylan Mbayo volstond. Custovic begint met een overwinning bij KVK, de komende weken moeten de Kerels de degradatiezorgen volledig van zich kunnen afschudden.

Geen Radovanovic in de basis bij KV Kortrijk, de Serviër viel geblesseerd uit tijdens de opwarming. Zo mocht Joao Silva voor het eerst in de basis starten. Al begon de Portugees niet echt overtuigend. Na nog geen minuut speelde Silva de bal kwijt aan N’dri. Tanaka moest de aanvaller neerhalen op het randje van de zestien en kreeg meteen geel. De vrije trap van Peeters kon Ilic niet verontrusten.

Na tien minuten bediende Dessoleil zijn spits met een heerlijke bal, Avenatti schoot vanuit een scherpe hoek op Moser. Aan de andere kant kon N’Dri net niet bij de voorzet van Nuhu. Het ging goed op en neer in de beginfase van de wedstrijd. Nadat het even stilviel was daar uit het niets N’dri, die alleen voor Ilic kwam. De doelman toonde met een prima parade nog maar eens waarom hij bij de beste keepers in België hoort. Eupen kreeg te veel ruimte om te combineren, het spel van de Kerels was te slordig. De meegereisde supporters hadden meer plezier met een bal in de tribune dan met het spel van hun ploeg, dat niets kon creëren.

Lamkel Zé nog niet mee

Tot Lamkel Zé alleen op Moser werd gestuurd. Zijn eerste doelpunt voor KVK denk je dan, maar de Kameroener miste zijn controle en maakte een overtreding op de doelman. KVK verwacht beter van hun duurste aanwinst. En ook Messaoudi was duidelijk nog niet bij de les. De Algerijn kreeg de bal zomaar cadeau van de Eupense defensie maar was duidelijk zelf verrast en kon niet voorbij Moser lopen. Efficientië zal een groot werkpunt worden voor Custovic en co. Score aan de rust: 0-0.

Niet meteen beterschap na de pauze

Na de pauze bleef het spel aan beide kanten slordig, al was het wel Eupen dat het initiatief nam. Echte kansen bleven uit, maar Custovic zag dat hij moest ingrijpen om hier iets te rapen. Selemani en Gueye kwamen in de ploeg, de bleke Avenatti en Lamkel Zé mochten gaan douchen. Ondanks de wissels kreeg KVK geen grip op de wedstrijd. Het was de thuisploeg die gevaarlijk bleef. De ingevallen Soumano trapte maar net boven de kooi van Ilic. Een aanval later kopte Lambert over.

Mbayo de verlosser

De inbreng van Selemani rendeerde. De Comorees zette tien minuten voor tijd Mbayo, die inviel voor Messaoudi, alleen voor Moser. De jonge Belg schoof de bal knap langs de doelman en brengt zo verlossing voor KV Kortrijk. Al werd het nog heel warm in de Kortrijkse zestien, Ilic redde de driepunter met een heerlijke redding. Na een matige partij hebben de Kortrijkzanen aan één echte kans in de tweede helft genoeg om de drie punten mee te nemen naar West-Vlaanderen.

Zo start Custovic met een positieve noot aan zijn loopbaan bij KV Kortrijk, al is er nog veel werk aan de winkel. Met deze kern moet je veel meer uit een wedstrijd als deze kunnen halen. Door de zege sluipt KVK weg uit de degradatiezone, volgende week moet het thuis bevestigen tegen KV Mechelen, dat verloor tegen Seraing, nog zo’n degradatiekandidaat. (Jorunn Vannoorden)

Doelpunten: 82’ Mbayo

Gele kaarten: 1‘ Tanaka, 14‘ Davidson, 33‘ Lamkel Zé, 49’ N’dri, 67’ Christie-Davies, 83’ Peeters, 90’ Nuhu, 96’ D’Haene

Rode kaarten: /

Eupen: Moser; Van Genechten, Paeshuyse, Lambert, Davidson (88’ Magee); Jeggo (88’ Deom), Christie-Davies (88’ Magnee), Peeters; Charles-Cook (73‘ Bitumazala), N’dri (60‘ Soumano), Nuhu

KV Kortrijk: Ilic; Watanabe, Dessoleil, Silva; Mehssatou, Keita, Tanaka, D’Haene; Lamkel Zé (64‘ Selemani), Messaoudi (73‘ Mbayo), Avenatti (64‘ Gueye)