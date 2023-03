Interim-trainer Frederik D’Hollander wil met Zulte Waregem winnen op Standard: “Een zege moet ons hoop geven”

Frederik D’Hollander staat voor de loodzware opdracht om Zulte Waregem in eerste klasse te houden. D’Hollander nam afgelopen week het trainerstokje over van Mbaye Leye en sprak vrijdag voor het eerst de pers toe. Daarbij wilde hij enkel focussen op de wedstrijd, en niet over zijn persoon. “Op dit moment telt enkel de club.”

D’Hollander werd afgelopen week ietwat verrassend aangesteld als nieuwe coach van Essevee. Toch wilde ‘Fred Raket’ op zijn eerste persbabbel niet ingaan op vragen rond zijn aanstelling. “Ik wil het hebben over de wedstrijd van morgen, niet over mijn persoon. Dat is niet relevant. Ik heb ja gezegd op de vraag van de club omdat ik een clubman ben. Als de club denkt dat ik de juiste persoon ben om de match van zaterdag voor te bereiden, dan doe ik dat. Natuurlijk was het geen leuke week voor de club, dat lijkt me duidelijk. De situatie oogt niet fraai, maar we moeten nu hard werken.”, klonk het resoluut.

Ook het geluid dat zijn aanstelling een potje paniekvoetbal van Essevee is, deert hem niet. “Dat glijdt van me af. Ik moet in mijn eigen parcours geloven. Wat de buitenwereld zegt, boeit me niet. En ik heb eerlijk gezegd zelfs geen tijd om te zien wat de mensen zeggen of schrijven. Wij werken nu gewoon keihard om er zaterdag te staan. En of ik dan na de interlandbreak (D’Hollander en zijn assistent Davy De fauw doen nu de match op Standard en nadien wordt bekeken hoe het verder moet, nvdr.) nog hoofdcoach ben, zien we dan wel.”

Een duidelijk plan

Maar de match van zaterdag dus. “Standard is een goede ploeg en als ze goed zijn, zijn ze ook écht goed”, aldus D’Hollander. “Maar ze zijn wisselvallig en ook zij staan onder druk om de top vier te halen. Ze zullen er dus vol voor gaan en sterk starten. Aan ons om overeind te blijven.” Essevee maakt de laatste weken defensief heel veel water en het schip staat stilaan op zinken. Toch zal D’Hollander niet meteen helemaal schoon schip maken. “Ik heb gefocust op een aantal tactische zaken die ik er wil inslijpen. Ik wilde de spelers evenwel niet té veel info meegeven, want ze hebben de laatste weken al veel te verwerken gekregen. Het belangrijkste is dat we een plan hebben, dat dat plan duidelijk is en dat de spelers er ook in geloven.”

Voor dat laatste zal D’Hollander ook verwijzen naar de match van vorig seizoen op Sclessin. Zulte Waregem ging toen stunten op Standard met een 0-1-zege, waardoor Essevee zes op zes pakte en de uiteindelijke redding werd ingezet. De nieuwbakken trainer van Essevee was toen aanwezig in Luik. “Ik zat toen in de tribune als video-analist. We wonnen daar en bij terugkomst in Waregem stonden de fans ons met Bengaals vuur op te wachten. Dat was het moment dat het geloof in de redding helemaal terug kwam. Natuurlijk heb ik nu ook naar die match verwezen bij mijn spelers. Het moet ons hoop geven. Ook voor de rest van het seizoen, want it ain’t over ‘till the fat lady sings.”