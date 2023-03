Interim-coach De Mil start met een driepunter bij Club Brugge

Interim-coach Rik De Mil heeft zijn start niet gemist. In een kansarme topper scoorde Brugge twee maal na de rust. Een kopbalgoal van Jutgla en een prima vrije trap van Meijer volstonden voor een vitale driepunter. Rechtstreeks concurrent voor de vierde plaats Standard werd zo op vier punten geplaatst.

Speeldag 29, coach nummer 3 voor Club Brugge. Na destijds een kort corona-intermezzo bij Clement mocht Rik De Mil terug optreden als T1 ad interim. Vorige keer tot Clement terug was uit de ziekenboeg, deze keer als stoplap voor een paar wedstrijden of eventueel tot het einde van het seizoen?

De Mil liet alvast zijn Club NXT-stempel zien in de opstelling. Enigszins verrassend kreeg Jorne Spileers een plaats centraal achterin ter vervanging van de geschorste Mechele. Spileers speelde een prima partij en viel op geen foutje te betrappen. Ook Rits, al te vaak gepasseerd door Parker, genoot het vertrouwen van De Mil.

Logische ruststand

Het wedstrijdbegin lag in de lijn van de laatste thuiswedstrijden. Geruggensteund door het thuispubliek speelde Club een prima openingskwartier. Daarna zakte het spelbeeld wat in en begon het publiek alweer snel te morren. Geen ideale omstandigheden voor een ploeg in een vertrouwenscrisis. Zoals zo vaak werd naar Noa Lang gekeken om de defensie te ontgrendelen.

Club’s Bjorn Meijer. © KURT DESPLENTER BELGA

Zijn spitsbroer Jutgla kende alweer een moeilijke wedstrijd. Te weinig duelkracht voorin en niet altijd gemakkelijk aan te spelen. Een schotje van Lang in de zijnet was het gevaarlijkste wapenfeit in de eerste helft, dan is 0-0 een logische ruststand. Brugge had ook al een noodgedwongen wissel achter de rug. Odoi verving een geblesseerde Mata.

Eerste van Jutgla in 2023

Ook na de koffiepauze kregen we geen resem kansen te zien, gescoord werd er echter wel. Op het uur knikte Jutgla een vrijschop van Lang voorbij Bodart. Een enorme ontlading volgde bij de Spanjaard, zijn eerste treffer sinds eind december. Wie weet een bevrijdende treffer?

De Jutgla na Nieuwjaar is geen schim meer van de vinnige Spanjaard die in het seizoensbegin de harten van de Brugse supporters stal. Over het laatste half uur kunnen we kort zijn. Standard niet bij machte om een vuist te maken, Brugge ruimschoots tevreden met de voorsprong.

Club’s Bjorn Meijer. © BRUNO FAHY BELGA

In de slotfase had Mignolet een knappe redding in huis om de 1-1 te vermijden, aan de overkant besliste Meijer de wedstrijd met een schitterende vrijschop. Een pluspunt voor Club: dit keer geen capitulatie thuis na een voorsprong, dat is dit seizoen al eens anders geweest. Een zege om op te bouwen voor Club. En De Mil kan stiekem dromen dat die ‘ad interim’ naast zijn naam komt te vervallen.