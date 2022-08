Hard in hun muziek, hard in het supporteren voor hun club/vereniging. Dat zijn hardrockers Henk Vanhee (Club) en Roel Jacobus (Cercle). Zij vormen dit seizoen onze VAR, oftewel onze Voetbal Analyserende Rockers. Beurtelings werpen ze hun blik op de meest opvallende voetbalmomenten.

De transferperiodes lijken vaak op volbloed circustenten, waarin goeroes als Fabrizio Romano – met in zijn zog nog een rist andere, zelfverklaarde ‘autoriteiten’ – dagelijks geruchten, zekerheden en officiële berichten spuwen op hun sociale media om de voetbalhonger van miljoenen fans over heel de wereld te stillen. In een tijd waarin de bal maar moeizaam opnieuw begint te rollen, is dit een uiterst dankbare job.

Hét verhaal dat deze zomer het gretigst werd opgepikt, was dat van Charles De Ketelaere. De blonde god van Club Brugge wordt il nuovo principe van het mythische, maar in wederopbouw verkerende AC Milan. De knipperlichtrelatie tussen Vincent Mannaert en Paolo Maldini werd bijna dagelijks breed uitgesmeerd op de roze voorpagina van de befaamde La Gazzetta Dello Sport.

“Het ga je goed, Charles. De blauw-zwarte familie ziet je graag en zegt geen vaarwel maar tot weerziens”

In het middelpunt van de belangstelling staat een wat bedeesde jongen uit Sint-Andries. Er werd stevig gegoocheld met miljoenen en extra bonussen, en er werden al eens slaande deuren gemeld in Brugge en Knokke-Heist. Ondertussen smeerde Charles’ entourage hem een Freedom-petje aan, om alles nog wat meer met Italiaans-melodramatische saus te presenteren, maar dat is hen bij deze vergeven. Het ga je goed, Charles. De blauw-zwarte familie ziet je graag en zegt geen vaarwel maar tot weerziens. Afspraak over een jaar of twaalf? In het nieuwe stadion van Club Brugge?

Stille trom

Een schril contrast daarmee bij een van de architecten van de wederopstanding van het huidige blauw-zwart: Rudy Willem Vormer, kampioenenmaker van geboorte, eigenaar van een prinsheerlijke trap op stilliggende fases, kapitein met een gouden rand… Speelt zijn laatste contractjaar en mag eventueel gratis het schip verlaten. Naar een buitenlandse ploeg welteverstaan, want Ruud zien leiden op het middenveld van een andere club uit onze pintjesliga zou pijn doen aan de ogen.

Carrières in de voetbalsport zijn kort en op het hoogtepunt is de weg terug meestal al ingezet. Zo ook schoof Ruud in alle stilte de laatste jaren steeds verder terug in de pikorde van drie verschillende trainers. Het moet hard zijn voor deze heerser. Maar het zal Club veel geld, moeite, moed en inzicht vergen om ergens hetzij bij Club NXT, hetzij op een tot op deze dag onbepaald voetbalplein diezelfde verpersoonlijking van de blauw-zwarte kernwaarden te vinden.

Misschien is de beste raadgever om de opvolger voor Ruud Vormer te vinden gewoon Ruud zelf, en hebben Roos en de familie ergens een kamertje vrij waar hij zijn opvolger dagelijks kan onderrichten en boetseren. Lange strandwandelingen maken langs de kustlijn van Knokke-Heist, samen chemische samenstellingen bepalen voor de ontwikkeling van het juiste krachtvoer. Het zal nodig zijn.

Oh ja

Een mens zou haast vergeten dat er alweer wordt gevoetbald. Het moge duidelijk zijn dat er bij Club nog volop wordt gewerkt naar een eerste piek. Een nieuwe Supercup staat ondertussen alweer een tijdje netjes opgeblonken in de kast, en ook de eerste competitiematch werd over de streep getrokken, niet in geringe mate door de immer fameuze Simon Mignolet.

Aan de Kehrweg in Eupen liep het echter danig mis, letterlijk vanaf minuut één. Overtroefd in gretigheid, te nonchalant, jongens die er fysiek nog niet staan. Daarbovenop zijn er een aantal nieuwe spelers in te passen en lopen er altijd wel teamgenoten tussen aan wier mouw duchtig wordt getrokken. Dit keer waren Nsoki en Mignolet aan de beurt. En wat zal er met Noa Lang gebeuren? En gaan we met de ondertussen goedgevulde portefeuille nog de markt op? Blijven we ons businessmodel trouw en mikken we op jonge talenten met perspectief, of durven we al eens een ‘zekerheidje’ binnenhalen? Vragen genoeg om te beantwoorden.

Het woord is aan Club, nu vrijdag al, tegen de Gaverbeekboys uit Zulte Waregem. Het mooie zomerweer en ondergetekende zullen alleszins op de afspraak zijn.