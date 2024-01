“Ik hoop zo snel mogelijk het verschil te kunnen maken”: wintertransfer Afolabi kijkt reikhalzend uit naar nieuwe uitdaging

De eerste wintertransfer van KV Kortrijk is Jonathan Afolabi (24). Hij komt over van het Ierse Bohemians FC waar hij vorig seizoen nog topschutter werd in de Ierse competitie. De linksvoetige centrumspits staat dus bekend als een goalgetter en kijkt ernaar uit om snel zijn eerste doelpunt te maken in de Jupiler Pro League.

Het is de eerste keer dat de Ier met Nigeriaanse roots de plas oversteekt om te voetballen. Zijn jeugdopleiding werkte hij af bij het Engelse Southampton. In 2019 verkaste hij naar Celtic Glasgow, de traditieclub uit Schotland. Hij kwam er niet aan spelen toe en werd enkele seizoenen uitgeleend aan andere Schotse clubs. In 2022 besloot hij dan om terug te gaan naar zijn geboorteland waar hij kon voetballen voor het Ierse Bohemians FC. Daar kwam zijn carrière in een stroomversnelling. Hij werd er vorig seizoen nog topschutter van de Ierse Premier Division. Deze winter besloot hij om het vasteland op te zoeken en hij zette voet aan grond in Kortrijk. Hij tekende een contract tot juni 2026. Maar voor hij vooruitkijkt naar de toekomst zal hij dit seizoen nog vol aan de bak moeten om de rode lantaarn in eerste klasse te houden.

Hartelijke ontvangst

“Mijn aankomst hier in Kortrijk was hartelijk”, vertelt de spits. “Ik werd meteen door de hele club in de armen gesloten. Het was ook leuk voor mij om meteen naar Spanje te vertrekken. Daar kon ik mijn nieuwe teamgenoten en de staff goed leren kennen. Het waren uitstekende omstandigheden om te werken richting de rest van het seizoen.” Hij is hier zonder familie naartoe gekomen en leeft dus alleen, maar dat deert hem niet: “Ik ben het gewend om alleen te leven op een vreemde plek. Toen ik in Engeland voor Southampton uitkwam en in Schotland speelde, was ik ook alleen. Ik ben hier om te voetballen en moet me daar momenteel alleen daarop focussen.”

“Mijn speelstijl heeft wel wat weg van die van Lukaku”

Meteen na zijn aankomst vertrok hij met de hele ploeg naar Albir in Spanje op winterstage. Het was niet alleen voor hem aanpassen. Met nieuwe coach Freyr Alexandersson moest de hele ploeg een aanpassingsperiode ondergaan. Dat maakte het voor hem een stuk gemakkelijker om zich in te werken. Over de nieuwe trainer heeft hij enkel lovende woorden: “Ik geloof sterk in onze nieuwe coach. Hij maakte al van het begin zijn ideeën duidelijk en gaf meteen mee wat hij van ons verwacht. Daar hou ik van. Na enkele trainingssessies merk ik dat ik het goed kan vinden met hem, net zoals met de rest van de groep.”

Nieuwe Lukaku?

De jonge spits twijfelt niet aan zijn kwaliteiten, al is hij wel op de hoogte van de concurrentie op zijn positie. Isaak Davies, zijn kamergenoot in Spanje, kent als zeldzaam lichtpuntje geen slecht seizoen. Daarnaast staat de geblesseerde Thierry Ambrose te popelen om terug op het veld te staan voor KV Kortrijk, maar daarop is het nog even wachten. Toch ziet Jonathan Afolabi zijn kansen schoon om aan speelminuten te komen. Al heeft hij naar eigen zeggen nog wat werk om weer topfit te zijn. De Ierse competitie loopt namelijk van februari tot november. Het was daar dus ‘vakantie’.

“De match tegen Standard komt misschien nog iets te vroeg voor mij. Al doe ik er alles aan om in vorm te zijn tegen zaterdag. Ik kan niet wachten om het Belgische publiek te laten zien wat ik in mijn mars heb. Ik hoop dan ook om zo snel mogelijk het verschil te kunnen maken met een doelpunt of assist. Het is moeilijk om mezelf te vergelijken met iemand, maar sommigen zeggen dat ik hen doe denken aan Romelu Lukaku. Ik kan daar ergens wel inkomen. Ik ben ook linksvoetig en sterk. Met mijn kracht speel ik graag met mijn rug naar doel en als ik de kans krijg om te trappen, resulteert dat vaak in een goal. Mijn speelstijl heeft dus wel wat weg van de zijne inderdaad.”

Zaterdag krijgt Jonathan Afolabi mogelijk dus zijn eerste kans om zich te bewijzen. KV Kortrijk gaat op bezoek bij Standard. Een moeilijke taak, maar het is van moeten want de Kerels hebben dringend punten nodig om weg te geraken van die benarde laatste positie. Voorlopig hebben ze vijf punten achterstand op KAS Eupen dat voorlaatste staat. Al mogen ze zich optrekken aan de geschiedenis. Vorig jaar ging KVK met 0-2 winnen op Sclessin dankzij goals van Wasinski en Selemani. (JDB)