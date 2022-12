Iconen van blauw-zwart meten kloof op met Racing Genk: Ja… Club Brugge werkt die 13 punten nog weg!

De bal rolt razendsnel: zondag weten we wie wereldkampioen wordt, vanaf dinsdag wordt er al gebekerd en volgende week vrijdag volgt alweer speeldag 18 van de Jupiler Pro League. Met dé hamvraag: werkt Club Brugge, pas vierde momenteel, de kloof van 13 punten met Racing Genk nog weg? We vroegen het vijf iconen van blauw-zwart en wilden een duidelijke ja of neen. Vier van de vijf geloven nog steeds in een vierde opeenvolgende titel van Club.

Vital Borkelmans (59), bij Club van 1989 tot 2000

JA! “De mentaliteit van het begin van het seizoen”

(overtuigd) “Ja! Ze halen het straks dankzij de halvering van de punten in de play-offs. Dertien punten is veel natuurlijk, maar vorig seizoen bedroeg de kloof met Union op een bepaald moment 12 punten en dat hebben ze in de play-offs ook nog goedgemaakt (op het einde van de reguliere competitie was de kloof nog 5 punten, red.). Oké, Club staat maar vierde met amper drie punten voor op Gent, maar Club zal toch wel de Champions’ play-offs halen, zeker? (lacht) Indien niet zal het kot te klein zijn.”

“De lange winterstop waardoor alle ploegen meer dan een maand niet konden spelen, geldt voor iedereen. Dat kunnen ze wel opvangen. En wat ook speelt: hun internationals hebben in Qatar nauwelijks of niet gespeeld, die zijn dus ook nog fit. De wedstrijden tegen Benfica eind februari en begin maart in de Champions League mogen ook niet meespelen, want ze beschikken over een heel grote spelersgroep, zelfs voldoende voor twee elftallen. De spelers dienen de mentaliteit van in het begin van het seizoen weer op te pikken. Daar worden ze ook voor betaald.”

“Als er niemand vertrekt, hebben ze ook geen versterkingen nodig. Tenzij er een zot bod komt voor Buchanan of Jutgla of zo. Al zou Genk die titel wel verdienen: een sterk en rijp team, een goeie coach… Maar Club, nog meer kwaliteit dan vorig seizoen, zal toch te sterk zijn. Maar ik ben er zeker van dat Union en Antwerp ook nog gaan meespelen voor de titel.”

Dennis van Wijk (60), bij Club van 1986 tot 1992

JA! “Alleen maar naar zichzelf kijken”

“Het kan nog goed komen, absoluut. De halvering van de punten, hé. Zes punten is met twee onderlinge duels in de play-offs niet onoverkomelijk, maar het mag in de reguliere competitie dus niet meer dan 13 punten worden. Dat ze in play-off 1 gaan finishen, vind ik maar logisch. Gezien de mogelijkheden van die spelersgroep, de meeste van allemaal, moeten ze alleen maar naar zichzelf kijken en zorgen dat ze punten terugpakken. Het zal tussen Genk en Club gaan, denk ik. Al doet Union het natuurlijk wel fantastisch, ze hadden vorig jaar al de titel verdiend. Maar Club heeft gewoon veel meer.”

“Versterkingen zullen ze niet nodig hebben, toch als er niemand vertrekt en zonder blessures. Hooguit centraal achterin, want Boyata blijkt toch blessuregevoelig. En heel misschien voorin, Yaremchuk doet het niet goed en je hebt toch garanties op goals nodig. De achtste finales in de Champions League mogen niet meespelen. (zucht) Ik hoor heel vaak coaches en spelers klagen over de opeenvolging van wedstrijden, maar ik vind dat toch maar grote onzin. Het is toch altijd de bedoeling overal zo ver mogelijk door te gaan. Dat kan toch nooit een excuus zijn? Als er sprake is van spiermoeheid, om eens een modern woord te gebruiken, dan is de kern toch ruim genoeg om dat op te vangen? Ik kan maar besluiten dat Club alleen maar naar zichzelf moet kijken. De spelers hebben op alle vlakken alle middelen en alle wapens om opnieuw kampioen te worden. Ik zeg niét dat ze dat ook gaan worden, maar de kans van wel is groter dan van niét.”

Lorenzo Staelens (59), bij Club van 1989 tot 1998

JA! “Zes punten in play-offs is haalbaar”

“Goh… (denkt na) De kloof mag natuurlijk geen 20 punten worden. Als Club in de terugronde toch een paar punten kan terugpakken, zie ik het wel zitten voor hen. Net zoals vorig seizoen, toen heeft Union ook in de play-offs de strijdbijl moeten begraven. Ik geloof dat je in de play-offs nog zo’n 6 punten kunt ophalen. Blauw-zwart moet straks de match Genk-Club winnen. Die match wordt cruciaal, bij verlies wordt het heel moeilijk. Voor de titel zal het ook tussen die twee ploegen draaien, denk ik. Ik ben niet zeker of Union het opnieuw zal vol kunnen houden. In het geval van eventuele blessures hebben ze maar weinig wisselmogelijkheden. Ze hebben vorig seizoen wel bewezen dat ze veel aankunnen, maar de rode kaart en zware schorsing van Vanzeir heeft hen wel punten en misschien wel de titel gekost. Al was Club zonder Mignolet nooit kampioen geworden, dat is wel duidelijk. Maar zal hij dat dit seizoen tegen Genk opnieuw kunnen? Ik zou niet weten waar Club zich nog moet versterken als er niemand vertrekt. Misschien versterkt Genk zich nog wel, dat weten we niet (TD Dimitri de Condé wil offensief nog iets halen, red.). Wat voor Club wel nog een probleem kan zijn, zijn de Champions Leaguematchen. Ze hebben tijdens de groepsfase in de competitie toch veel punten laten liggen. Als dat nog twee keer gebeurt, zijn ze weer zes punten kwijt. Maar toch zie ik het nog steeds zitten voor Club.”

Dany Verlinden (59), bij Club van 1988 tot 2004

NEEN! “Genk heeft de beste papieren”

“Ik denk het niet, neen. Een verschil van dertien punten! Al kan het wel heel snel gaan, ik herinner me dat we onder Trond Sollied tegen Nieuwjaar ook heel veel punten voor stonden, maar dat we in de terugronde veel te vaak gelijkspeelden waardoor we die voorsprong zagen wegslinken. Oké, er mag dan nog de halvering van de punten volgen, maar als Genk zo verder blijft spelen, heeft Club echt wel een probleem. Club, Union en Antwerp blijven hoe dan ook afhankelijk van puntenverlies van Genk. De kloof mag in elk geval niet groter worden. Genk-Club op 8 januari wordt in elk geval al meteen heel belangrijk. Club màg die match niet verliezen: 16 punten wordt dan teveel. Dat haal je niet meer op in de play-offs. Maar als Club verliest, kunnen ze ook uit de top 4 vallen. Al ga ik er wel van uit dat ze de Champions’ play-offs spelen, samen met Genk, Union en Antwerp. Of Gent zou daar nog moeten tussen geraken.”

“Als er spelers vertrekken, zullen ze wel voorbereid zijn om de juiste vervangers in te halen. Ze beschikken over de middelen. Meer dan Gent wellicht, Gent zal minder makkelijk vertrekkers kunnen opvangen. Antwerp en Genk zullen allicht nog enkele versterkingen halen. Ze kunnen het zich permitteren, Union minder. Al zie ik die laatste ook meespelen voor de titel. Of toch scherprechter worden. Vergeet ook niet dat Club nog matchen in de Champions League dient af te werken. Maar toch, als je mij vraagt of ze dit jaar kampioen gaan worden: het kàn nog wel, maar ik denk het niet. Genk heeft momenteel de beste papieren.”

Hugo Broos (70), bij Club van 1983-1988 en 91-97

JA! “Genk kan positieve flow kwijt zijn”

“Of Club de kloof met Genk nog zal dichten? Ja of neen? (lacht) Dat is de moeilijkste vraag die ik de laatste maanden heb gekregen. (denkt lang na) Dan zeg ik toch: ja. Club kan en zal nog kampioen worden, denk ik. Want het zijn geen 13 punten maar 7 punten en er volgen nog 17 matchen. In een normale competitie zeg ik neen, maar dat is het in België niet, hé? Stel dat ze op acht punten komen, dan worden er dat maar vier meer in de play-offs. Wel spijtig voor Genk, dat de titel absoluut zou verdienen. Daarom moeten ze die play-offs zo snel mogelijk afschaffen. Er zal veel afhangen van de match Genk-Club. Wint Genk, dan wordt het heel moeilijk voor Club. Ook omdat de Champions League nog een rol kan spelen. Het wordt niet meer dezelfde opeenvolging van wedstrijden zoals in het najaar, elke week drie matchen, maar toch… Zo’n Champions Leaguematchen vergen veel. Als Club Benfica zou uitschakelen, speelt dat zeker in het voordeel van Genk.”

“Vraag is of Genk een terugval zal krijgen. Het is geen normale winterstop geweest. Zes weken niets, zelfs het einde van het seizoen is geen zes weken. Dat betekent dat het ook voor Genk opnieuw beginnen was, Genk kan dus straks de positieve flow kwijt zijn. Want die flow was ongelooflijk: Onuachu was weer top, alles draaide op volle toeren en toen werd die flow abrupt afgebroken. Over versterkingen moeten we het niet hebben, dat zijn veelal overschotjes. Union en Antwerp staan minder punten achter dan Club, misschien krijgen die ook hun kans. Maar toch blijft Club voor mij de gedoodverfde titelfavoriet.”