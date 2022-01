Ibrahima Seck supportert vanuit Waregem voor Senegalese nationale elf: “Ik heb nog geen enkele partij van de Afrika Cup gemist”

Meer dan 80 wedstrijden staan er al op het conto van Ibrahima Seck (32) bij Zulte Waregem. Pas sinds midden oktober komt de defensieve middenvelder weer geregeld aan spelen toe. “Mijn contract dat binnenkort afloopt? Als het bestuur een goed voorstel doet, zal ik niet moeilijk doen.”

Het is ondertussen al drie jaar geleden dat Essevee de komst van Seck bekendmaakte. De Senegalees versterkte de rood-groene gelederen op dezelfde dag als Idrissa Sylla (31) en Stef Peeters (29), die ondertussen al een tijdje vertrokken zijn. De boomlange middenvelder lijkt zich thuis te voelen aan de Gaverbeek.

Vorig weekend kreeg je onverwacht een vrij weekend. Wat doe je dan zoal?

“Omwille van het virus dat ons trof, speelden we geen wedstrijd. Normaal ben je het hele weekend bezig met een wedstrijd, maar dit was nu niet zo. Ik heb me thuis wat rustig beziggehouden.”

Keek je niet naar de Afrika Cup dan?

“Jawel. Ik probeer elke wedstrijd van het toernooi te bekijken. Voorlopig heb ik nog geen enkele partij gemist. Het is een fijne afleiding en het feit dat mijn eigen land meedoet, maakt het nog leuker. Ze doen het goed en zijn zeker van de kwalificatie voor de volgende ronde. Iets wat me deugd doet.”

Heb je geen spijt dat je er niet bij bent?

“Kijk, het is nu aan de jongere garde om te bewijzen wat ze waard zijn. Ik ben al boven de dertig en mijn tijd voor een nationale oproep is al een tijdje gepasseerd. Het was een eer om ooit voor Senegal uit te komen, maar naar hen kijken op een groot kampioenschap doet me evenveel plezier dan dat ik zelf op het veld zou staan.”

We moeten Essevee zo snel mogelijk proberen te verzekeren van behoud in eerste klasse

Je verdedigde één keer je nationale kleuren. Houd je nog veel herinneringen over aan die wedstrijd?

“Dat is ondertussen ook al bijna acht jaar geleden. Het was een vriendschappelijke topinterland tegen Colombia. Ik startte aan de wedstrijd, maar pakte diep in die match een rode kaart. Spijtig, maar wel terecht. Ik maakte een overtreding en de scheidsrechter rood trok. Gelukkig eindigde de wedstrijd op een gelijkspel. Als ik heel eerlijk mag zijn, houd ik geen rekening meer met een oproep voor Senegal. De bondscoach roept beter jongere spelers op waar hij een toekomst mee kan opbouwen.”

Ideaal dus om je volledig te concentreren op je club, denk ik dan?

“Dat klopt. We kenden een mindere start, maar beetje bij beetje geraken we erdoor. In eerste instantie moeten we als team proberen Essevee zo snel mogelijk te verzekeren van het behoud in eerste klasse en dan kunnen we naar meer kijken. Eens we dat verwezenlijkt hebben, mogen we naar boven beginnen kijken om nog het hoogst haalbare uit dit seizoen te halen.”

Misschien kan je dan zelf ook nog eens een goaltje scoren. Je maakt er niet veel, maar als je er scoort zijn het telkens prachtige doelpunten.

“Het maakt niet uit wie er scoort of hoe de bal wordt binnengetrapt. Het team moet voor elkaar strijden en daarvoor moet iedereen zijn steentje bijdragen. In mijn periode bij Waasland-Beveren scoorde ik vaker een doelpuntje. De trainer plaatste me daar op een meer aanvallendere positie. Nu sta ik defensiever opgesteld, waardoor het moeilijk is om de netten te doen trillen.”

Waasland-Beveren haalde je destijds naar België en toen trok je samen met Clement naar Genk. Waar zit het verschil tussen die twee clubs en Zulte Waregem?

“Genk is een topclub in België en was een uitstekende opportuniteit voor mij om naartoe te gaan. Zulte Waregem zou ik tussen die twee clubs plaatsen. Genk is logischerwijze een betere ploeg, maar Essevee staat ver boven Waasland-Beveren. Ik kende daar wel een leuke tijd, net zoals hier in Waregem trouwens.”

Wil dit dan zeggen dat je je aflopende contract zal verlengen?

“Dat is een vraag waarop ik je het antwoord schuldig moet blijven. Als speler wil je natuurlijk blijven waar je je goed voelt, maar het is het bestuur dat me een voorstel moet doen. Wanneer er een voorstel komt dat voldoet aan mijn verwachtingen, zal ik niet moeilijk doen. Zulte Waregem is een club waar ik me thuis voel.” (EC)