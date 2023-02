Hugo Siquet neemt het met Cercle op tegen ex-ploeg Standard: “Hugo beseft dat hij nog een hele weg heeft af te leggen”

Hugo Siquet treft zaterdag met Standard een club die hij een groot hart toedraagt. Bij Cercle wil hij zijn ontluikende carrière nieuw leven inblazen. Een kortetermijndoelstelling wordt een selectie voor het EK U21 in Georgië, weet ook zijn oom en gewezen Cerclespeler Thierry Siquet.

Cercle Brugge wilde na de voorbije transferperiode de ploeg samenhouden, zo hoog mogelijk eindigen met de focus op de volgende match en een target binnenhalen. “Met Hugo Siquet zijn we daarin geslaagd”, stelt technisch directeur Carlos Avina. “Hij stond al eerder, zelfs voor hij bij Freiburg tekende op onze radar. Zijn kwaliteiten zijn bekend. Dat heeft hij in zijn drie matchen voor Cercle al laten zien. Hij heeft een sterke mentaliteit die precies past in het DNA van Cercle Brugge: jong, moedig, intensief en fysiek sterk.”

Hugo is het petekind van Thierry Siquet die zijn profcarrière bij Standard lanceerde om vanaf 1991 zes jaar lang voor Cercle uit te komen. Hij voetbalde met onder andere Branco Karacic, Jerko Tipuric, Josip Weber, Tibor Selymes, Dorinel Munteanu… “Als titularis. Ik speelde zo goed als alle wedstrijden”, vertelt Thierry. “Twee of drie keer geraakte ik geblesseerd. Na een ingreep stond ik een paar maand aan de kant. Verder was het een goede periode. Met Josip die drie keer topschutter werd. Er waren niet enkel die buitenlanders. Maar ook landgenoten Yves Feys in het doel of Kurt Soenens op het middenveld.”

Ook aan de Brugse derby’s heeft Thierry herinneringen. In het slot van de competitie 5-5, daarna twee keer in een seizoen 3-1 gewonnen en de bekerfinale in mei ‘96 in het Koning Boudewijnstadion. “We verloren met 2-1, maar met een ploeg als Cercle de finale spelen, in Brussel, tegen Club. Dat was weinigen gegeven. Een mooi souvenir.”

Het seizoen erop degradeerde Cercle en trok Siquet naar Germinal Ekeren. Ondertussen is hij ruim tien jaar jeugdtrainer bij de KBVB, werkte zich van bij de U15 op tot nu de U19 waar hij hoofdtrainer is en waar Bram De Rop als prestatie analist fungeert. De Rop is binnen de jeugdwerking van Cercle ATVJO.

geen kick en rush

Standard wordt een bijzondere match voor Hugo Siquet. Zijn peter bevestigt. “De Rouches zijn net als Cercle aan een goed seizoen bezig. Het is geen kick en rush. Ze proberen bij Cercle de nodige combinaties te brengen, met wingbacks die aanvallen én verdedigen. Voor Hugo is dat goed, zeker met zijn kwaliteiten van passing en voorzetten. Ik verwacht een mooie wedstrijd tussen twee ploegen die niet enkel aan verdedigen denkt.”

Higo Siquet toonde al zijn waarde bij Cercle. © Isosport

Thierry geniet van het spel van Cercle en nu zijn petekind er deel van uitmaakt nog meer. Al blijft hij volgens hem met de voeten op de grond. “Hugo was als kind een kalme gast. Hij is verliefd op voetbal, maar ook een goede leerling. Hij is er zich van bewust dat hij nog een weg af te leggen heeft. Hij werkt er hard genoeg voor.”

Ik zocht een uitdaging waar ik mijn kwaliteiten kon tonen. Cercle was de mooiste optie

Straf is dat Hugo Siquet als aanvaller begon bij Petit-Han, zijn eerste ploegje in Durbuy. Op het jaarlijkse Kidibul-testtornooi werd hij door Standard gescout en speelde daarna als centrale verdediger. “Pas vanaf de U15, U16 begon hij langs de rechterflank”, weet zijn oom. “Hugo is een laatmature speler en had voor een centrale verdediger eerder een frêle lichaamsbouw. De laatste jaren heeft zijn body veel vooruitgang gemaakt. Het fysieke aspect is waar hij bij Freiburg voor honderd procent op trainde.”

Doseren

Er is nog meer. Doseren bijvoorbeeld. “Op zijn leeftijd is het normaal dat je in je enthousiasme veel wil doen. De juiste keuzes maken, dat komt met de tijd. Het maakt deel uit van zijn leerproces. Hij zit nog in de postformatie maar heeft de kwaliteiten van een goede voetballer”, aldus de oom. Hugo Siquet had de mogelijkheid om in Nederland en zelfs in Spanje te voetballen. Ook STVV en Anderlecht toonden interesse. Voor paars-wit krulde hij als een echte Rouche echter zijn neus op. Cercle kon hem overtuigen om voor 6 maanden plus een jaar optie te tekenen. “Ik was het meeste onder de indruk van hun project”, vertelt Hugo. “In Freiburg had ik voorlopig nog weinig toekomst. De mentaliteit is er anders. Ze hebben een andere aanpak om jongeren te brengen. Dit vraagt meer tijd. Met het oog op de eindronde van het EK U21 wilde ik matchritme opdoen en spelen. Cercle heeft een goede structuur, een mooie filosofie van spelen, met veel lopen langs de flank met verdedigende taken en aanvallend krijg ik de nodige vrijheid. Dat past in mijn profiel, mijn mentaliteit en manier van voetballen. Cercle was de mooiste optie. Ik zocht een uitdaging waar ik mijn kwaliteiten kon tonen. Ik maak nu de nodige progressie. Mijn periode bij Standard ligt achter de rug”, is Hugo Siquet duidelijk terwijl hij in Brugge naar een appartement zoekt en zijn vriendin aan een Hogeschool in Luik verder studeert.

Goede uitweg

Nonkel Thierry Siquet: “Met Freiburg maakte Hugo een mooie transfer. Naar de Duitse Bundesliga. Het niveau is er vrij hoog. Men verloor drie, vier wedstrijden in een jaar. Voor het overige draait die ploeg bijzonder goed. Het was voor Hugo wat moeilijk om zich aan te passen. Op dat moment was hij 19, alleen, de taal was niet gemakkelijk. Er moest een oplossing komen voor hem, waar hij opnieuw vertrouwen en plezier kreeg. Voor Hugo vormt Cercle zeker een goede uitweg, tevens met het oog op wat er na de competitie komt. Hij speelde met de ploeg van Jacky Matthijssen alle kwalificatiewedstrijden. Hij wil naar de eindronde van het EK. Zonder anderhalf jaar spelen was dit onmogelijk.”

Zaterdag 4 februari om 16 uur: Cercle Brugge Standard.