Hugo Siquet hoopt zich bij Jonge Duivels te herlanceren nadat hij niet meer speelt bij Club Brugge: “Mentaal is het erg lastig”

Hugo Siquet hoopt zich in de EK-barrageduels van de Belgische U21 tegen Tsjechië te herlanceren. De rechtsachter van de Jonge Duivels verdween sinds september uit beeld bij Club Brugge en kwam niet verder dan negentig minuten in de bekerwedstrijd tegen eerstenationaler Belisia Bilzen van eind vorige maand.

“De situatie is moeilijk en op mentaal vlak is het erg lastig”, was Siquet dinsdag op een persmoment in Tubeke eerlijk. “Ik probeer alles te geven voor de club en dat zal ik ook blijven doen tot het laatste moment, maar ik krijg er weinig voor in de plaats. Ik heb de juiste mentaliteit, probeer met veel maturiteit te reageren en op het moment dat ik mijn kans krijg, zal ik klaar zijn en ze grijpen. Nochtans vind ik dat ik tijdens de laatste wedstrijden enkele mooie dingen heb laten zien.”

De Belgische beloften werden na een tweede plaats in hun groep achter Spanje verwezen naar de barrages voor het EK. Daarin spelen ze vrijdag (thuis in Leuven) en volgende week dinsdag (uit) tegen Tsjechië. Bondscoach Gill Swerts zag bovendien Mika Godts en Christiaan Ravych geblesseerd uitvallen, Samuel Mbangula, Killian Sardella en Arthur Vermeeren werden overgeheveld naar de A-ploeg.

“Ik ben zeer blij om bij de nationale ploeg te komen en te horen dat de coach me het vertrouwen blijft geven”, zegt Siquet. “Ik heb zin om te spelen en me te kwalificeren voor mijn tweede EK. Er zijn inderdaad veel wijzigingen in de selectie, maar er is weinig veranderd aan de kwaliteit van de groep. Ervaren spelers, zoals Mandela Keita, Senne Lammens, Eliot Matazo of ik, moeten de jonge spelers wijzen op het belang van de twee volgende wedstrijden.”