‘Hou je bek’-incident na afloop van KVO-Racing Genk uitgeklaard

De heisa die was ontstaan na afloop van KVO-Racing Genk begin deze maand lijkt bekoeld. Na een overleg tussen verschillende betrokken partijen werden de plooien gladgestreken.

Begin deze maand ontstond tumult op het einde van de wedstrijd KV Oostende versus Racing Genk. De Limburgers wonnen in de slotminuten met 1-2 en scoorden de beslissende goal op hoekschop. Bij KVO waren ze van mening dat voorafgaand die corner een overtreding gebeurde. “Ik ga na het tegendoelpunt uitleg vragen aan de grensrechter. Beleefd, niet te wild. Daarop krijg ik ‘Hou uw bakkes’ te horen. Dat gaat mij toch te ver. Arbiters vragen respect en krijgen dat al vijftien jaar van mij. Maar dit voorval ligt me toch zwaar op de maag”, vertelde KVO-speler Brecht Capon toen. Het incident kreeg een staartje en werd verder onderzocht.

De plooien lijken nu gladgestreken. Operationeel directeur Thorsten Theys van KV Oostende vroeg en kreeg een onderhoud gevraagd met het ‘Referee Department’. Afgelopen vrijdag werd dan een gesprek georganiseerd met Lorin Parys (CEO Pro League), Mathias Lecluse (Legal Manager Pro League), Stephanie Forde (Operations Director van het Refereeing Department) en Theys.

Zaak gesloten

“Ik heb begrip geuit voor het feit dat potjes kunnen overkoken en dan soms de foute dingen worden gezegd. Ik weet dat zelf namelijk zeer goed. Anderzijds heb ik uiteraard ook de vinger gelegd op de houding een scheidsrechter onwaardig”, zegt Thorsten Theys. “Wij hebben de verontschuldigingen mogen ontvangen van de lijnrechter in kwestie en voor ons is de zaak daarmee dan ook gesloten. We moeten van muggen ook geen olifanten maken.”

KV Oostende kon zich verder vinden in het discours van mevrouw Forde en heeft alle vertrouwen in haar oordeelkundig vermogen, zo meldt de club. “We zijn tevreden om via de Pro League vlot in contact te hebben kunnen treden, altijd veel beter dan via een orgaan als het bondsparket.” (TVA)