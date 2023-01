Hoop voor Essevee en KVK, zorgen voor KVO: daar zijn de redders, behalve aan de kust

Alweer drie West-Vlaamse clubs bij de laatste vier maar sinds hun overwinningen vorige zondag ziet de degradatiestrijd er voor KV Kortrijk en Zulte Waregem plots wat beter uit. Bij de Veekaa zorgen de impact en de resultaten van de nieuwe coach Bernd Storck en de goals van Felipe Avenatti plots voor een nieuw geloof, bij Essevee heten de mogelijke redders Ruud Vormer en Christian Brüls. Maar in Oostende is er dringend nood aan een redder op én naast het veld.

Zulte Waregem: Vormer en Brüls cruciaal voor behoud

De komst van Christian Brüls en Ruud Vormer én een knappe zege tegen KV Mechelen zorgden ervoor dat de degradatiezorgen aan de Gaverbeek plaatsgemaakt hebben voor optimisme. De weg is nog lang, maar dankzij de twee nieuwe sterkhouders ziet Essevee zijn kansen op het behoud alvast exponentieel stijgen.

Levensbelangrijke driepunter

De redders zijn neergedaald. Dat is wat menig Zulte Waregem-supporter afgelopen weekend dacht nadat Christian Brüls en Ruud Vormer hun nieuwe ploeg meteen bij de hand namen en naar een levensbelangrijke driepunter leidden. Met het tweetal deed Essevee al vroeg in de mercato twee prestigieuze, maar evenzeer noodzakelijke transfers. Een signaal van het bestuur dat het dit seizoen allerminst de handdoek gooit. Het is voorlopig ook een zeer goede zet gebleken, want een week later bruist het in Waregem opnieuw van optimisme dat de club het behoud zal kunnen veiligstellen.

Vormer en Brüls moesten een kwakkelend Zulte Waregem een kwaliteitsinjectie geven én voor een stevige portie ervaring zorgen. Voor hun eerste examen slaagden ze alvast met glans. Onherkenbaar, maar dan in de positieve zin van het woord, presenteerde Zulte Waregem zich tegen KV Mechelen. Vooral in de eerste helft toonde Essevee een gelaat dat het de afgelopen maanden zelden had getoond: het legde fraaie combinaties op de mat, durfde uit te voetballen, zette goed druk naar voor en leek verlost van de door angst ingegeven individuele fouten. En daarvoor viel de aanwezigheid van eerdergenoemd duo niet te onderschatten.

De impact van Ruud Vormer op het spel van Zulte Waregem valt nu al niet te onderschatten. © BRUNO FAHY BELGA

Kwaliteitsinjectie

“Ruud en Christian zorgen voor een kwaliteitsinjectie”, zocht Gano de verklaring voor de goede match niet te ver. “Ze zorgen dat het voor de rest gemakkelijker spelen is”, trad Nicolas Rommens hem bij. Dat ze allebei kunnen voetballen, ziet zelfs een voetballeek, maar misschien nog belangrijker dan hun voetballende kwaliteiten, zijn het leiderschap en het lef die Brüls en Vormer in deze ploeg injecteren. Fouten uitlokken op het juiste moment Vormer lokte zowel de vrije trap voorafgaand aan de 1-0 als de penalty voorafgaand aan de 2-0 uit, het spel versnellen of net vertragen als het moet, de ploegmaats sturen, de scheidsrechter bespelen: het zijn allemaal zaken die je de nieuwkomers niet moet leren.

En daar plukken ook de andere jongens de vruchten van. Vormer en Brüls zijn persoonlijkheden. Met de borst vooruit en met een aura van het komt wel goed wandelen ze een kleedkamer binnen. Net wat jonge, onervaren jongens in de spelerskern nodig hadden: figuren aan wie ze zich kunnen optrekken en van wie ze weten dat zij de kar wel zullen trekken. “Dankzij hen kunnen de andere jongens meer bevrijd voetballen”, zag ook Nicolas Rommens. En dat bleek ook tegen Mechelen. Voor het eerst sinds lang speelde Essevee niet met de daver op het lijf. Vormer en Brüls zorgden voor balvastheid en rust aan de bal.

Eén zwaluw…

Ook tot grote tevredenheid van iemand als Zinho Gano. “Door de komst van Christian is er voorin meer balvastheid, waardoor ik iets gemakkelijker de frisheid kan bewaren. Samen met Ruud zorgt hij er ook voor dat ik meer in het spel betrokken word. Er zat meer voetbal in dan voor hun komst en dat belooft veel goeds.”

Alleen maar positieve geluiden dus. Maar stellen dat Essevee zich nu helemaal geen zorgen meer moet maken, is evenwel overdreven. De situatie is immers nog dezelfde: Essevee hangt nog steeds op de voorlaatste plaats. Eén zwaluw maakt ook de lente niet. Daarnaast lijkt ook defensieve versterking geen overbodige luxe.

Anderzijds is zeggen dat de kansen van Essevee om zich te redden exponentieel de hoogte zijn ingegaan, dan weer een open deur intrappen. Dat beaamt ook Rommens: “Natuurlijk zijn onze kansen op het behoud dankzij hun komst groter geworden. Dat is niet meer dan normaal als je jongens van dat kaliber binnenhaalt.” Toch wordt het zaak van die goede lijn ook de komende weken door te trekken. Gemakkelijk wordt het niet, want matchen tegen KRC Genk, Anderlecht, Westerlo, Club Brugge en Union zijn nu niet bepaald de gemakkelijkste van het seizoen. De aanwezigheid en het fit blijven van Brüls en Vormer worden cruciaal voor Essevee in de strijd om het behoud.

KV Kortrijk: Reddersbrigade Storck-Avenatti aan het werk

Waar Karim Belhocine en Adnan Custovic faalden, lijkt Bernd Storck aangetrokken voor zijn harde Duitse discipline én structurele aanpak wel te slagen. KV Kortrijk kan plots weer winnen en hees zich onder Storck met een 6 op 6 in één ruk naar de veilige(r) 15de plaats.

Drie zeges op rij

Het is nog wat vroeg om al over een derde mirakel te spreken, na eerder Moeskroen en Cercle Brugge, maar het is toch straf hoe Bernd Storck van een mak team dat zonder ideeën voetbalde in een mum van tijd een geestdriftige en goed voetballende ploeg maakte. Met meteen drie zeges op rij, de bekerzege in Leuven inbegrepen. En dan nog tegen de zogenaamd ongenaakbare leider Genk en twee keer buitenshuis. Al was er vorige zondag wel wat geluk mee gemoeid bij de 2-3-winst op OHL. Maar, toch straf. Storck als de redder van KV Kortrijk? De Duitser noemt zichzelf wel graag een leraar maar is geen fan van My way or the highway. Hij komt eerder over als een strenge, alwetende maar enthousiaste schooldirecteur die vanop dag één het hele Guldensporenstadion naar zijn hand zette. Letterlijk zelfs, met nieuwe bureaus voor hemzelf en zijn staf, met nieuwe stoelen in de perszaal (hij vond de vorige te laag) en met een verhuis naar de andere dug-out waar je makkelijker de vierde ref en lijnrechter kan beïnvloeden. Met zoveel mogelijk controle op de hele organisatie intern en extern – de pers onder meer. Met een nieuwe werkethiek – spelers worden al om 7.45 uur op de club verwacht. En bijzonder gedreven trainingen. En snoeihard: meteen De Bruyn, Benchaib en Radovanovic naar de B-kern, deze week volgde Dessoleil. Maar vooral met een duidelijk spelsysteem aangepast aan de kwaliteiten van zijn spelersgroep. Het maakt meteen iedereen beter: Kadri, Selemani, Loncar, Sych, Bruno…

Bernd Storck maakte van KV Kortrijk in een mum van tijd een geestdriftige en goed voetballende ploeg. © DAVID CATRY BELGA

Herboren Avenatti

En vooral: Felipe Avenatti. Het maakt niet uit, met drie voorin of met twee zoals vorige zondag. De boomlange Uruguayaanse spits ontpopt zich naast Storck als de tweede redder van KVK. Onder de nieuwe coach meteen een goal in het bekerduel op OHL en vooral drie goals in twee competitiematchen die samen vijf punten opleverden. Het is weer de Avenatti van het seizoen 2018-2019, toen hij voor KVK 15 goals maakte en daarmee een transfer naar Standard versierde. Bij de Luikenaars kwijnde de spits echter weg op de bank, slechts drie goals in anderhalf seizoen. In het daaropvolgende anderhalve jaar volgden uitleenbeurten aan Antwerp, Union en Beerschot waar het nog minder lukte. Maar zie. I‘m back home, zei hij eerder in deze krant en het lukt weer net zo goed als in de eerste helft van 2019 toen hij er na de komst van Yves Vanderhaeghe nog 12 maakte. Al had ook Michel Preud’homme namens Standard al in januari de kwaliteiten van de minzame Avenatti ontdekt: uitzonderlijke goede voetjes voor zijn gestalte, uitstekende kaatser, prima kopspel, slim én killerinstinct.

Persoonlijkheid

Dat het na zijn vertrek uit Kortrijk nergens meer lukte, heeft vooral te maken met zijn zachte persoonlijkheid, denkt Vanderhaeghe. “Wellicht ook omdat hij toch wat doorzettingsvermogen miste. Hij oogt vaak nogal laks. Maar het heeft vooral te maken met vertrouwen. Felipe is een schuchtere jongen, sprak in Luik geen Frans en kon zich er moeilijk aanpassen. Hij is echt een type dat een familiale club nodig heeft. Zoals KVK. Maar ik heb hem altijd een uitstekende targetspits gevonden: een toren waar de rest van de ploeg altijd bij terecht kon, met een hele grote techniciteit waardoor hij als geen ander de bal kan afschermen, een perfecte kaatser en in de 16 meter altijd de juiste positie kiezend. Door zijn kopbalsterkte zou je kunnen denken dat hij best rendeert met twee flankaanvallers die hem van voorzetten moeten voorzien, maar die komen in een 3-5-2 ook wel van de wingbacks. Bij mij fungeerde hij op zijn best met Chevalier in de spits. Teddy dook dan alle hoeken in en maakte zo ruimte voor Felipe.”

Eén ding is zeker, als Avenatti de komende maanden evenveel kan scoren als in de tweede helft van 2018-2019, mag hij zich samen met Storck de reddersbrigade noemen.

KV Oostende: Waar blijven de redders van KVO?

Thuisverlies tegen de zwakst voetballende club in 1A en op een degradatieplaats. Wat nu, KVO? Waar zitten de redders van de kustploeg? Op het veld en in de bestuurskamers?

Verlammende stress

Lars Wallaeys, met 328 matchen recordhouder voor KVO, doet voor ons de analyse. Hij ziet niet meteen iemand op het veld die het voortouw kan nemen, à la Vormer bij Essevee of iemand als Avenatti bij KV Kortrijk die voor meer goals kan zorgen. “Zelfs al pak je de volgende wedstrijden punten, dan is deze kern nog niet divers en breed genoeg. Thalhammer houdt vast aan zijn recept van Gegenpressing, wat ik op zich een fantastisch spelsysteem vind, maar je moet er wel de spelers voor hebben. Wie die speelvisie niet correct uitvoert, geeft net veel ruimte weg voor de tegenstanders. En ik verwacht niet dat de clubleiding plots de geldbuidel volledig zal opentrekken. Als ze vasthoudt aan haar visie en filosofie en enkel jonge spelers haalt op basis van data, hoeven we geen gasten als Ruud Vormer te verwachten. Al kan ik natuurlijk niet in hun hoofd kijken. De latere verkoop van Vormer en Brüls zal Zulte Waregem geen miljoenen meer opleveren, maar ze houden wel rekening met de financiële meerwaarde van in eerste klasse te blijven. Wie het dan wél zal moeten doen voor KVO? D’Arpino? Die heeft al zo lang geen match meer gespeeld. Wintertransfer Pierre Dwomoh? Je kan het niet laten afhangen van een 18-jarig talent. Je hebt mensen nodig die met deze negatieve druk en verlammende stress kunnen omgaan, die de kleedkamer en jonge spelers oppeppen. En dan voorin: zal Fraser Hornby, eenmaal fit, plots alles veranderen? Ik hoop het, maar hij is nu ook niet dé grote afwerker. Een mirakel zie ik niet meteen gebeuren. Of er moeten toch redders opduiken.”

Brand

En dan lijkt KVO ook bestuurlijk met een probleem te zitten. Volgens Frank Dierckens toch. Waarbij de voorzitter vorig weekend via sociale media verwees naar de Amerikaanse aandeelhouders. Misschien moet Dierckens zich buiten het veld ontpoppen als redder van zijn KVO? “Ik wilde mijn verantwoordelijkheid nemen maar vooral iedereen wakker schudden, van aandeelhouders tot spelers”, onderstreept Dierckens zijn woorden. “Ik bevind me ook in een positie om dat te doen. Laat me duidelijk zijn: intern is er geen probleem maar de boel moet wel gemobiliseerd worden.”

Na de thuisnederlaag tegen Seraing gaan de alarmbellen af aan de kust. © KURT DESPLENTER BELGA

Zo luidt de kritiek van buitenaf dat executive president Gauthier Ganaye zich te weinig laat zien. Een gemis in tijden van crisis? “Elke bezoeker die op De Schorre komt, kan vaststellen dat hij te weinig aanwezig is. Ik vertel daarmee niks nieuws. Een kapitein moet aan boord zijn. Om het met een boutade te zeggen: ik merkte hier en daar wat rook op maar ik zag nog geen vuur. Nu moeten we voorkomen dat het een overslaande brand wordt. We kunnen het nog blussen. Ik denk nog steeds dat deze kern sterk genoeg is. Niet om de play-offs te spelen, wel om in eerste klasse te blijven. Maar we moeten nú reageren. Ik ga me alvast vaker tussen de spelers begeven en mijn verantwoordelijkheid opnemen. Of de Amerikaanse aandeelhouders mijn oproep hebben gehoord? Ik hoop het.”

Statement

Ook Wallaeys vindt dat een clubleiding voeling moet hebben met wat er in de ploeg leeft. Deze ploeg mist een gezicht, een identiteit. Ja, KVO doet mee in eerste klasse, maar dat is het zowat. Waar willen ze met de club naartoe? Volgens mij moet ceo Gauthier Ganaye te veel zijn aandacht verdelen over zusterclub Nancy en KV Oostende. Ik stel me dan de vraag: wat zijn de sportieve bedoelingen van de investeerders? Maakt het voor hen uit om in eerste of tweede klasse te spelen? In het buitenland doen hun andere clubs – Nancy, Esbjerg, Den Bosch – het toch ook niet fantastisch. Voor het tweede seizoen op rij bengelt de club onderaan. Stel – stel! – dat KVO zakt, dan heeft dat financiële gevolgen die kunnen doorsijpelen naar de jeugdwerking. Ook de supporters hebben nood aan duidelijkheid en een sterk statement.” (FB, TVA, TM)