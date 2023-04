Hoog tijd voor realisme aan zee: Toekomstig tweedeklasser KVO heeft nood aan nieuwe sportieve wind

De Schande van Stayen. Sint-Truiden was, na Seraing, de minst scorende ploeg in eerste klasse, maar duwde KVO met een droge 5-0 naar een nieuw dieptepunt. En naar tweede klasse, want dat staat nu voor 99 procent vast. Hoog tijd voor een nieuwe, realistische aanpak aan zee.

KVO kan zaterdag nog voor de aftrap tegen OH Leuven al zeker zijn: als Eupen voorafgaand wint van Zulte Waregem, zit na tien seizoenen de rit in eerste klasse erop. Zes jaar na de bekerfinale en de historische Europese match tegen Marseille, mag het zich opmaken voor duels tegen Lommel, Lierse en Dender, en de beloften van Genk en Standard. Wie de Kustboys tegen STVV zag, weet dat winnen tegen die ploegen niet van een leien dakje zal lopen.

Flarden

Integendeel. Want waarop is de sportieve visie gestoeld? Counter pressing, high intensity. Dat wil CEO Gauthier Ganaye zien. Onder Dominik Thalhammer waren daarvan wel flarden zichtbaar, alleen kan deze kern dat voetbal niet brengen. Dat is geen schande, maar dan moet je niet doen alsof.

Neem nu Mateo Barac. In se een oerdegelijke verdediger. Maar als die in een interview aangeeft bij KVO “meer te moeten lopen” dan bij zijn Russische moederclub Samara, én hij met een gekende blessuregevoeligheid zit, dan heb je een probleem. Ook Ambrose, niet de meest fanatieke loper, is een koele minnaar van Gegenpressing. Als je sinds het vertrek van Ari Skulason twee seizoenen lang geen deftige linksback haalt en het met Theo Ndicka moet doen, zit je met nóg een probleem. Als je je middenveld niet voedt met creativiteit en denkt met Dapo Mebude en Ivan Durdov topschutters te hebben, zit je met véél problemen. Langs z’n neus weg zei een ex-KVO-staflid: “We hebben een grote kern, met te veel gelijkaardige spelers.”

De transferbalans na het topseizoen met Alexander Blessin oogt zwaar negatief. Oké, Hendry, Theate, D’Arpino en Sakamoto waren successen. Bätzner, Ambrose, Hornby en McGeehan tonen bij momenten kwaliteit. Maar welke spelers bieden een ontegensprekelijke meerwaarde? Of weet je waar Mamadou Thiam of Marko Kvasina nu spelen? Kyle Duncan verdween met de noorderzon, Fanos Katelaris lígt zelfs al onder de Cypriotische zon. “Als we tien spelers halen, moeten er negen goed zijn”, zei Ganaye in Sport/Voetbalmagazine twee jaar geleden. Daar zit ie vér onder.

Waanzin

Haal dan een trainer conform je spelersgroep. Thalhammer is een miscast: 7 op 48. Ter herinnering: Vanderhaeghe werd ontslagen na een 14 op 45. Zelfs na een 0 op 18 van Thalhammer – en verlies thuis tegen Seraing – bleef Ganaye overtuigd van zijn gelijk: “Ik denk dat we met deze manier van voetballen meer kans hebben om in eerste klasse te blijven dan voordien.” Waanzin. Had KVO zich met Vanderhaeghe gered? Zijn nuchtere visie paste alvast beter bij deze groep, ook al geloofden sommige spelers dat zelf niet. Enkelen die intern om zijn ontslag riepen, zitten sinds januari niet meer in de kern. Karma.

De late nederlaag tegen Westerlo (1-2) en de interlandbreak in maart deden de kern geen deugd. Ambrose keerde later dan gepland en vermoeid terug van interlands met Guadeloupe – wat een idee ook, om voor een weekje naar de Caraïben te vliegen voor twee matchen, al kon KVO niks inbrengen tegen z’n oproeping. Hornby, Rodin en Barac konden al weken niet voluit trainen door kwaaltjes. Naar verluidt nemen anderen het niet nauw met de regels, wat de échte profs tegen de borst stuit. Dan krijg je los zand tegen Standard en STVV. Dan krijg je een “schandalige prestatie” te zien, zoals een aangeslagen Anton Tanghe toegaf.

‘Succesprojecten’

Kijk naar wat de Franse en Deense zusterclubs Nancy en Esbjerg is overkomen: degradatie naar derde klasse – waar Nancy net boven de degradatiestreep staat. Een geluk dat je uit de Nederlandse tweede klasse niet kunt zakken, anders had Den Bosch – nog zo’n ‘succesproject’ van de mensen achter PMG – het ook vlaggen.

Het zou zomaar kunnen dat het met KVO dezelfde richting uitgaat. Tenzij er snel een overname komt. Mensen die de volksclub wél naar waarde schatten. Trouwens: waar zitten de jongeren Osifo en Wylin? Zou Musayev het zoveel slechter doen dan Durdov? En waarom krijgt Mo Berte geen eerlijke kans, zeker na z’n scherpe invalbeurt tegen Club Brugge? Misschien kent een groep Chinese investeerders het antwoord. Zouden ze het nummer van beloftecoach Kurt Bataille hebben? (TVA)