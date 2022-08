Hoefkens ziet zijn peren: OHL moét referentiematch worden

OHL… altijd gevaarlijk? Bleek niet meteen vorig seizoen voor Club: 1-4. Maar: twee goals van Charles De Ketelaere. En die is weg, die voetbalt zondag niet in het King Power at Den Dreef stadion – de naam is groter dan de capaciteit -, die debuteert zaterdag met AC Milan in San Siro (nou ja, het Giuseppe Meazza Stadium) voor 80.000 toeschouwers. Iets zegt ons dat CDK, in de voorbereiding al opvallend, er zich meteen Prince Charles zal tonen.

Terug naar Den Dreef, vorig seizoen: ook Lang scoorde er. Maar die speelt momenteel liever niet voor Club, hij wil óók naar de grote jongens. Dat komt nog wel zeker? “België gaat me missen, ik heb jullie voetbal heet gemaakt”, zei hij met grote mond eind vorig seizoen. Tja, het is momenteel al redelijk heet in België. Gaan wij hem missen? Een beetje wel. Gaat Club hem missen? Niemand is onmisbaar, Club vindt nog wel een toppertje. De vierde goal van Club at Den Dreef vorig seizoen kwam dan weer van Ruud Vormer. Die zal zondag ook niet meespelen. Dag Nielsen, merci voor alles Ruud. Zou de captain die zo graag lekker balt genoegen nemen met ‘15de man maar leider in de kleedkamer’?

Hoefkens zal geen rekening gehouden hebben met een volle maand gestotter en twijfels

Toch al een ander Club zondag. Én OHL voetbalt momenteel veel beter dan vorig jaar in december. Terwijl Club nog maar 4 op 9 haalde (Antwerp al vijf punten voor!), maar vooral nog geen enkele match kampioenenniveau toonde. De prille coach Hoefkens zag dan intussen wel al De Ketelaere en Nsoki vertrekken, maar ziet nu vooral zijn peren. De eerste kritiek intern (Vanaken: “Er is geen duidelijkheid”) en extern: gebrek aan defensieve organisatie, nu eens wel en dan weer niet Odoi, Mechele, Hendry, die laatste intussen wel heel snel afgeserveerd… Het kan alleen maar gepareerd worden met een ‘duidelijke’ referentiematch zondag – nog eens zo’n 1-4 zou al mooi zijn. Indien weer ondermaats wordt het nog wat heter in Westkapelle. Want liet Hoefkens op deze pagina’s al optekenen dat Club heus wel eens een match zou verliezen, hij zal geen rekening gehouden hebben met een volle maand gestotter en twijfels. Dat Club vorig seizoen in de Champions Play-offs ook alleen maar overeind bleef met veel geluk en dankzij Simon Mignolet, mag alweer wat harder worden gezegd. Volgens de gespecialiseerde pers stond Club (torenhoog titelfavoriet toch?) na drie speeldagen zonder de vele reddingen van Big Si nu zelfs laatste. Wég dus met al te veel dramatiek: zondag moét het echte Club opstaan!