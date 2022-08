Hoefkens wil Vanaken niet naar West Ham zien vertrekken: “Ik wil hem doodgraag hier houden”

Wat een metamorfose met een week geleden. Toen hing er een gespannen sfeer op de persconferentie, iedereen goed beseffend dat Club Brugge zich geen puntenverlies kon veroorloven. Maar kijk, een overtuigende 0-3 verder is de rust helemaal teruggekeerd. Hoefkens zat er erg ontspannen bij, met een glimlach op zijn gezicht. Klaar voor het West-Vlaamse treffen met Kortrijk.

Eerst het goede nieuws. De blessure van Skov Olsen is veel minder erg dan verwacht, hij raakt zelfs fit voor zondag. Ook Nusa is er voor het eerst deze competitie bij. “Buchanan zal wel nog een paar weken out zijn. En deze ochtend is Sobol uitgevallen op training, hij zit niet in de selectie voor zondag”, gaf Hoefkens het slechte nieuws mee.

Ordóñez naar A-kern

Een nieuwe naam in de selectie wordt wellicht Ordóñez. De Ecuadoriaanse verdediger, pas 18 jaar, werd recent aangetrokken voor vier miljoen euro maar werd aanvankelijk bij Club NXT geplaatst. Inmiddels is hij al doorgeschoven naar de A-kern. “Hij is een jong talent met heel veel potentieel. Hij had een aanpassingsperiode nodig, maar we zullen er alles aan doen om hem zo snel mogelijk te integreren en de volgende stappen te laten zetten. Als hij zijn kans afdwingt, zal hij ze krijgen.”

Een beetje in navolging van Abakar Sylla. De Ivoriaan belandde vorig seizoen bij Club NXT maar maakte al snel deel uit van de A-kern. Vorige week mocht hij voor het eerst starten en maakte indruk in de verdediging.

Vanaken naar West Ham?

Na het vertrek van De Ketelaere, de op til zijnde transfer van Lang, was Vanaken deze week de volgende gegeerde. West Ham trekt hard aan de mouw van de kapitein, maar Club Brugge is resoluut en wil hem niet laten vertrekken. “Hans is een ongelofelijk goede speler, hij heeft een heel grote invloed op onze manier van voetballen. Ik begrijp dat hij de overweging maakt, maar ik wil hem doodgraag hier houden. Ik heb respect voor hem als voetballer en als mens. Ik kan enkel maar tevreden zijn met zijn reactie. Hij heeft ongelofelijk goed getraind deze week en hij zal spelen zondag.”