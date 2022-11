Hoefkens spreekt over “collectief falen” na nederlaag op Gent

Club Brugge heeft dringend nood aan de WK-break. Van zijn laatste vijf partijen won het maar één keer, na matig voetbal tegen KV Oostende. Ook tijdens de Slag van Vlaanderen slaagde Blauw-Zwart er niet in om een vuist te maken, de leuze ‘No sweat, no glory’ werd de laatste partijen nogal vaak uitgehold.

Net zoals vorig seizoen was AA Gent ook deze keer terug de boeman van Club Brugge. 6-1 werd het gelukkig niet maar op de 2-0 nederlaag viel weinig af te dingen. Gent acteerde scherper, had meer duelkracht en voetbalde gezwinder dan de landskampioen. “Vandaag is een collectief falen”, was Hoefkens na de wedstrijd eerlijk. “We begonnen nochtans zeer goed, tot we het doelpunt slikten. Dan volgt er nog een tweede treffer op een stilstaande fase die te vermijden was. De resterende 70 minuten brengen we gewoon te weinig.”

“Geen vuist maken”

Doelman Simon Mignolet maakte ongeveer dezelfde analyse als zijn coach. “We starten goed maar geven dan een doelpunt weg en daarna gaan we aan het bibberen. We gaven iets te veel kansen weg en zij scoren uit een stilstaande fase. Dan wordt het een moeilijke middag, we konden geen vuist maken. In de tweede helft was er iets meer evenwicht maar je mag jezelf niet in zo’n positie brengen. Dat is de les die we vandaag moeten trekken.” De opeenstapeling van wedstrijden begint stilaan door te wegen bij Club Brugge, met elf wedstrijden in iets meer dan een maand tijd. Toch wou verdediger Brandon Mechele zich daar niet achter verschuilen. “Normaal gezien moesten wij frisser geweest zijn dan Gent vandaag, daar kunnen we het niet op steken. Het mag niet gebeuren dat we het zo laten hangen. We probeerden het nog recht te zetten maar het was onvoldoende vandaag.”

Beker en Antwerp

Club Brugge bekert woensdag nog op Patro Eisden en ontvangt zondag nog rivaal Antwerp, daarna volgt de WK-onderbreking. “Ik hoop dat het WK hoe sneller, hoe liever achter de rug is”, vertelde de coach. “Het is een heel druk seizoen, zowel fysiek als mentaal. Dan hoop je dat het zo rap mogelijk genormaliseerd wordt. Wat we tot hiertoe gedaan hebben is niet normaal, maar dat is niet de reden waarom we vandaag verloren hebben.”