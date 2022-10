Hoefkens ontgoocheld na duur puntenverlies: “Moeilijk te accepteren”

Club Brugge heeft op het veld van Union twee kostbare punten laten liggen. Na een kwartier leek er nochtans geen vuiltje aan de lucht. Union stond twee goals in het krijt en moest bovendien met tien man verder. Maar Brugge vergat de doodsteek te geven en op wilskracht kwam Union uiteindelijk nog langszij.

Een ontgoochelde Carl Hoefkens sprak over een goede leerschool: “We begonnen nochtans goed aan de wedstrijd, vonden perfect de ruimtes en waren heel gevaarlijk. Dan kom je echter in een situatie waarin je alles te verliezen hebt. Je staat 0-2 voor tegen tien man en dat is voor ons de grootste leerschool.”

Ondanks een numerieke meerderheid slaagde Club Brugge er na de 0-2 nog nauwelijks in om gevaarlijk te worden. Het verschil op vlak van vechtlust en werkethiek was groot in vergelijking met de thuisploeg.

“In balbezit was het onvoldoende, ook in balverlies ga je dan niet meer juist staan. Dan sluipt dat gevoel in onze ploeg en daar hebben we ons nooit meer van kunnen herstellen. Dat is voor mij het moeilijkste om te accepteren vandaag. De punch moest er zijn om die derde te maken en om ook in balverlies snel de bal te heroveren.”

Terugkeer Nielsen

Voor Casper Nielsen was het een terugkeer naar de ploeg waarmee hij vorig jaar ei zo na een sprookje mee beleefde. “Het was leuk om hier terug te zijn, de verwelkoming van de fans was ook leuk om te zien. Maar ik ben vooral ontgoocheld door het resultaat. Dit mochten we nooit hebben weggegeven, we slikken domme goals. We moesten zelf nog een goal gescoord hebben om de partij af te sluiten.”

Ook Denis Odoi reageerde ontgoocheld na het puntenverlies. “We begonnen heel sterk aan de partij en controleerden de wedstrijd. Via een stilstaande fase komen ze terug in de wedstrijd en dat geeft hen hoop. Uiteindelijk slikken we de gelijkmaker op de tegenaanval. Wij moeten daar een fout durven maken op Lapoussin in de opbouw, dat doen we niet en dan was het kassa. Heel frustrerend.”

(JT/ Foto Belga)