Hoefkens na thuisnederlaag: “Gebrek aan efficiëntie”

Club Brugge kwam met een harde knal van hun roze Europese wolk na een pijnlijke thuisnederlaag tegen Westerlo. Brugge vergat voor de rust om de partij te beslechten en moest dit na de rust bekopen na twee treffers van Foster.

Europees voetbal spelen kost punten in de vaderlandse competitie. Het is een huizenhoog cliché maar er zit wel enige waarheid in. Negen op negen haalde Brugge in de Champions League, nog nooit eerder gebeurd. Wat volgde is echter een zege en twee nederlagen. Of zoals Hoefkens vorige week al liet horen: “Antwerp is in het voordeel omdat ze geen Europees voetbal spelen.” De stand geeft de coach zeker geen ongelijk. Antwerp en Racing Genk prijken op eenzame hoogte, twee ploegen die zich volledig kunnen focussen op de Belgische competitie. Toch had een nederlaag thuis tegen Westerlo niet gemoeten: “We kregen zeker voldoende kansen om deze wedstrijd te winnen. Jammer genoeg waren we niet efficiënt genoeg en dat was Westerlo wel.” Ook kapitein Hans Vanaken deelde die mening: “Europees slagen we er wel in om onze momenten uit te kiezen maar tegen Westerlo gebeurde dit niet. Ik had zelf altijd moeten scoren in de eerste helft.”

Te veel wissels?

Tussen twee Champions League-wedstrijden in roteerde Hoefkens er op los met zes wissels. Misschien iets van het goede te veel? Geen Jutgla en Sowah vooraan, beide spelers vinden elkaar nochtans blindelings. En alweer geen referentiematch van Yaremchuk. “Ik ga hier niet over het individuele spreken. Misschien had deze nederlaag wel wat met een gebrek aan automatismen te maken, maar het waren vooral de details die de doorslag gaven.”

Huurling De Cuyper

Voor Maxim De Cuyper was het een speciale wedstrijd. De jonge linksachter is nog steeds eigendom van Club Brugge maar wordt al voor het tweede seizoen op rij verhuurd aan Westerlo. “Het was een wedstrijd met een dubbel gevoel. In de tribune zaten heel veel mensen die ik ken. Maar op het veld wil je natuurlijk altijd winnen.” Veel tijd heeft Club Brugge niet om te bekomen van deze nederlaag, woensdag moet het alweer vol aan de bak in de Champions League. Een gelijkspel op Atletico volstaat voor de kwalificatie.