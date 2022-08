Hoefkens na nieuw puntenverlies: “Sowieso druk als je geen wedstrijden wint”

Vier op negen na drie speeldagen, landskampioen Club Brugge is gebuisd voor zijn seizoensstart. Gemor in de tribunes, veel foutjes op het veld en zenuwachtigheid in de dug-out. Dit was niet het begin dat coach Carl Hoefkens voor ogen had, de druk op de beginnende coach neemt stilaan toe.

Club Brugge heeft in de eerste wedstrijden nog niet gebracht wat van hen verwacht werd. Ook coach Hoefkens is zoekende. Zo startte hij al elke week met een andere 6. Mbamba tegen Genk, vorige week Balanta en nu met Odoi. Toch reageerde de coach positief na de wedstrijd: “Ik heb 70 minuten het voetbal gezien dat ik wil zien, al zijn er wel kleine fouten die er absoluut uit moeten.” Daarmee doelde Hoefkens duidelijk op Otasowie. Tot twee keer toe kreeg Dompé een reuzenkans voorgeschoteld maar voor de zoveelste keer dit seizoen bracht Mignolet redding.

Frustratie na puntenverlies

Na de gelijkmaker in de 70ste minuut voetbalde Brugge geen kans meer bijeen. “Het is belangrijk om te bouwen naar de toekomst maar dat moet wel gepaard gaan met resultaten. Dat is de grote frustratie na deze wedstrijd dat we de drie punten niet hebben kunnen thuis houden.” Of Hoefkens zelf al enige druk voelt nu de resultaten tegenvallen? “In voetbal is er maar één ding belangrijk: wedstrijden winnen. Op dit moment gebeurt dat niet en dus is er sowieso druk. Ik neem dat niet op mezelf. Ik probeer iedereen mee te krijgen in het verhaal, zo snel mogelijk. Ik heb voor de start van het seizoen gezegd dat iedereen zijn kans ging krijgen, dat is ook gebeurd. Iedereen heeft zich kunnen bewijzen en vanaf nu is het voor iedereen een duidelijke situatie.”

Een hint dat hij op sommige spelers niet meer rekent? Zo zat Hendry, na zijn basisplaats vorige week, terug in de tribune. Bezoekende coach Mbaye Leye was uiteraard wel in zijn nopjes met de puntendeling. “Ik ben tevreden om met een punt huiswaarts te keren. In de eerste helft laten we wel tot twee keer toe na om op voorsprong te komen. Maar vier punten na drie wedstrijden is een mooie balans, gezien ons lastige programma.”