Hoefkens na loting Champions League: “Ons plaatsen zou een megastunt zijn”

Club Brugge kent de namen van hun tegenstanders in de Champions League. Absolute topnamen leverde dat niet op maar met Porto, Atletico Madrid en Leverkusen belooft het een pittige strijd te worden. Coach Hoefkens spreekt dan ook van een levensgevaarlijke groep.

Verschillende Clubspelers gaven voor de loting hun ideale groep weer, het werd toch een kleine deceptie toen de absolute topnamen uitbleven. Aan de andere kant schept het ook mogelijkheden, iets wat vorig seizoen met PSG en Manchester City eigenlijk al op voorhand uitgesloten was. “We komen in een levensgevaarlijke groep terecht”, gaf coach Hoefkens aan. “Als ik naar die groep kijk als supporter heb ik ook de neiging om te denken: absoluut doenbaar. Er zitten geen uitgesproken namen in maar er zit wel ongelofelijk veel kwaliteit in. Het zijn de ploegen die bij ons zonder verpinken spelers komen weghalen voor dertig miljoen”, doelend op Leverkusen dat Kossounou wegplukte voor die gigantische transfersom. “Maar toch zijn er mogelijkheden, al zal het perfect moeten lopen. Het grote voordeel van deze groep is dat er geen ploeg inzit die alle matchen makkelijk gaan winnen. De ploegen zijn elkaar waard. Voor ons is het een mooie kans om ons te meten, een hele mooie uitdaging.”

Liggen er dan ook kwalificatiekansen? Als ploeg uit pot 4 heeft Club Brugge technisch gezien weinig kans. “Ons kwalificeren zou een megastunt zijn, bij de eerste drie eindigen zou ook een ongelofelijk resultaat zijn. We zullen ontgoocheld zijn als we vierde eindigen en we mikken zo hoog mogelijk, maar moeten realistisch blijven.”

Doelman Simon Mignolet bleef zijn rustige zelve na de loting: “In eerste instantie is het een positief gegeven dat je als Club Brugge in de Champions League zit. Op dit moment zijn we nog niet bezig met die wedstrijden maar eerst met de match van morgen op Charleroi. Elke ploeg is aan elkaar gewaagd, wij zijn tussen aanhalingstekens de minste ploeg. Het is belangrijk om een nieuwe stap te zetten in ons Europees verhaal. Het zal van een kwestie van details afhangen.”