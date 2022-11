Hoefkens na historische campagne: “Spelers krijgen negen op tien”

Vijf speeldagen aan de leiding maar op de laatste speeldag uiteindelijk nog de groepswinst laten schieten. Toch overheerst een gevoel van trots bij de Brugse spelers na een historische campagne met maar liefst vijf clean sheets.

Simon Mignolet -wie anders?- hield nog maar eens zijn netten schoon. De topfavoriet voor de Gouden Schoen had al bij al een rustige avond. Een gemiste kans op groepswinst of toch vooral een zweem van trots? “We wilden winnen maar het zat er niet in. Maar we gaan door en dat is historisch. We hebben het Belgisch voetbal mooi vertegenwoordigd en heel België mag trots zijn.”

“Even lichte ontgoocheling”

Bij coach Carl Hoefkens ruilde de ontgoocheling al snel plaats voor trots. “Net na de wedstrijd voelde ik een lichte ontgoocheling. Dat zegt eigenlijk genoeg over het geloof en het vertrouwen in mijn spelersgroep. Maar dat maakte snel plaats voor het besef wat we gedaan hebben. We moeten ongelofelijk tevreden zijn. We kwamen naar hier om te winnen en we hebben een paar kansjes gekregen. Je moet die kleine momenten pakken maar beide ploegen pakten ze niet en dan krijg je dus een gelijkspel.”

Grote onderscheiding

Porto kwam al snel op een dubbele voorsprong waardoor Club Brugge verplicht was om te winnen. Die informatie gaf Hoefkens echter niet door aan zijn spelers. “De spelers moeten zich focussen op hun eigen taken. Het laatste kwartier zijn we dan wel all-in gegaan op zoek naar de winning goal maar we moesten ook voorzichtig blijven.”

Een tweede plaats dus maar een grote onderscheiding voor zijn ploeg. “Ik geef mijn groep negen op tien. Had je dit voor de campagne gezegd dan werd je in het zothuis gestoken. Een tien geef ik sowieso nooit en aan mezelf ga ik ook geen punten geven.”

Maandag loting

Snel uitkijken naar de loting, maandag weet Club Brugge wie hun tegenstander wordt bij de beste 16 ploegen van Europa. “Er is een verschil tussen de groepswinnaars en de ploegen die tweede eindigen, dat is ook logisch. Maar ook daar zitten er hele grote kleppers tussen. De loting maakt mij niet uit. We hebben een goede basis om het elke ploeg echt wel lastig te maken. Het geloof in eigen kunnen is gigantisch en ik kijk ernaar uit.”