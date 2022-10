Hoefkens na Champions League-extase: “Ongelofelijke pluim voor mijn spelers”

Waar eindigt dit verhaal? Club Brugge blijft zichzelf wedstrijd na wedstrijd overtreffen in de Champions League. Halverwege de groepsfase is hun rapport hallucinant: negen op negen en nog geen tegengoal geslikt.

De grote droom van Mannaert en Verhaeghe komt nu wel erg dichtbij: overwinteren in de Champions League. De statistieken geven hen alvast de nodige gemoedsrust: in de geschiedenis van de Champions League is het nog nooit voorgekomen dat een ploeg zich niet kwalificeerde nadat ze de eerste drie wedstrijden wonnen. Toch viel coach Hoefkens op geen grootspraak te betrappen: “Ik ga niet zeggen dat het ons niet meer kan ontglippen. Ik leef van wedstrijd tot wedstrijd.” Dan heeft hij toch zeker wel genoten van de wedstrijd in een kolkend Jan Breydel? “Genieten? Dat gebeurt nooit tijdens de match, dat is ook niet echt op zijn plaats. Je mag geen emotionele keuzes maken tijdens de wedstrijd. Ik ben wel heel tevreden met hoe mijn ploeg alles heeft uitgevoerd, iedereen van mijn spelers verdient een ongelofelijke pluim.” Het meest verrassende antwoord van de avond kwam op de vraag of Hoefkens zelf graag in dit elftal had gespeeld: “Ik had waarschijnlijk niet gespeeld in deze ploeg, ik ben veel liever coach dan voetballer.”

“Extra stap zetten”

Zijn collega Diego Simeone, voor wij Hoefkens het allergrootste respect heeft zat er beduusd bij tijdens de persbabbel na de partij. “Mignolet was vandaag zonder enige twijfel de beste speler op het veld.” De fans scandeerden na de wedstrijd zijn naam, Big Si hield voor de derde keer op rij zijn netten schoon en pakte alweer uit met de broodnodige reddingen. “Het is ongelofelijk”, toonde Mignolet zich erg tevreden met de zege. “Ik had bij de aanvang van de campagne gevraagd om beter te verdedigen maar om dan drie keer de nul te houden. Negen op negen is een geweldige start. Maar we zijn er nog niet, we moeten nog die extra stap zetten om de volgende ronde te bereiken. Die punten moeten we pakken in de volgende drie wedstrijden.” Volgende week woensdag komt die eerste kans er al, op het veld van Atletico Madrid. Benieuwd of Mignolet andermaal voor de clean sheet zorgt.