Hoefkens: “Mentaal te veel voor De Ketelaere”

Club Brugge trekt zondag voor het eerst op verplaatsing, meer bepaald naar de Oostkantons voor de wedstrijd op Eupen. Het gespreksonderwerp tijdens de wekelijkse persbabbel was uiteraard Charles De Ketelaere. Die weigerde deze week om mee te trainen.

De interesse van AC Milan in het West-Vlaamse goudhaantje is uiteraard niet nieuw maar op clubniveau is er nog steeds geen akkoord tussen de Italiaanse kampioen en de Belgische.

Al wordt er tegen ten laatste maandag zeker een deal verwacht. De Ketelaere wordt ondertussen steeds zenuwachtiger. Met zijn hoofd zit hij al in de Italiaanse modestad maar momenteel is hij wel nog steeds eigendom van Brugge.

“Angst voor blessure”

“Ik verwacht van iedere speler in ons Basecamp dat ze 100% zijn, te allen tijde”, ontmijnde coach Hoefkens de situatie. “Als er iemand is die aangeeft dat hij fysisch, technisch, tactisch of mentaal niet all-in is, is het mijn taak om met die speler in gesprek te gaan. Charles heeft me gemeld dat het mentaal te veel is voor hem. Zo heeft hij angst om geblesseerd te raken op training. Dat is tegenstrijdig met die all-in-mentaliteit die ik wil en dan is er maar één conclusie: niet meetrainen met de club.”

Een aanpak die op sociale media op weinig begrip kan rekenen bij de trouwe achterban, ook in Milan doet het de wenkbrauwen fronsen. Ondertussen stond De Ketelaere vandaag nog maar eens op de cover van La Gazetta dello Sport. De kloof tussen de vraagprijs van 35 miljoen euro en het bod van Milan wordt steeds kleiner, ten laatste dit weekend moet de deal er zijn of alles dreigt helemaal uit elkaar te vallen.

Basisplaats Nielsen?

In alle commotie zou een mens nog vergeten dat Club Brugge zondag op Eupen moet spelen. Dit keer met een basisplaats voor Nielsen, die vorige week tijdens de tweede helft zijn debuut maakte? “Elke speler is klaar om te starten, ook Nielsen. Buchanan, Rits en Nusa zijn er evenwel nog niet bij.

Odoi is bijna terug maar maakt wel al aanspraak op een selectie. Er zal zeker geen onderschatting zijn, we zullen er alles aan doen om ook deze wedstrijd te winnen.”