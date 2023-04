Hoe KVO tien jaar kleur gaf aan eerste klasse

Wat. Een. Rollercoaster. De tien seizoenen eersteklassevoetbal van KVO laten niemand onbewogen. Van hoge toppen tot diepe dalen: er viel altijd wel iets te beleven in de Leopold Van Tyghemlaan. Een afsluitende lentewandeling van een decennium topvoetbal aan zee.

07/04/2013 Eerste klasse na rake kopslag

7 april 2013: dankzij een rake kopslag van Baptiste Schmisser tegen Eupen mag KVO zich voor het eerst sinds 2004-2005 opmaken voor voetbal op het hoogste niveau. Trainer Frédéric Vanderbiest kneedde een team van noeste werkers, met onder andere Laurent Depoitre, Xavier Luissint, Michiel Jonckheere, Gertjan Martens en Niels De Schutter.

© BELGA

24/05/2013 Stamnummer verkocht?

De promotiekater is pas verwerkt of op 24 mei 2013 ontploft een bom in het Belgische voetbal: voorzitter Yves Lejaeghere zou op een ‘vodje papier’ zijn aandelen hebben verkocht aan Patrick Decuyper (foto), voorzitter van Zulte-Waregem. Plots zou KVO een satellietclub van de Zuid-West-Vlamingen worden, zelfs een handel in stamnummers of verhuis van één van beide teams deed de ronde. Uiteindelijk legden beide partijen het euvel bij.

© BELGA

23/08/2013 Enter Marc Coucke

Voorzitter Yves Lejaeghere ging op zoek naar vers geld om KVO leefbaar te houden. Enter Marc Coucke. Op 23 augustus 2013 werd hij hoofdaandeelhouder en steeg het budget, Lejaeghere (links) bleef de dagelijkse leiding verzorgen. Oostende had de start van het seizoen gemist met een 2 op 15. Dankzij het verse kapitaal werd de kampioenenploeg van enkele maanden ervoor versterkt met interessant volk: Franck Berrier, Jordan Lukaku, Fernando Canesin en Thomas Foket. Naast het veld kwamen commerciële duizendpoot Patrick Orlans, sportdokter Chris Goossens en technisch directeur Luc Devroe. Een eerste topper werd gewonnen: op 23 november 2013 ging Racing Genk met 4-0 voor de bijl. KVO zou het seizoen afsluiten op een tiende plaats. Sterker nog: de Kustboys speelden de finale van Play-off II, maar hadden geen Europese licentie aangevraagd.

© BELGA

23/11/2014 Spectaculaire zege tegen Standard

Op 4 juli 2014 werd Coucke ook officieel voorzitter. In het tweede seizoen op rij in eerste klasse kwamen nog een rist spelers naar de kust, waaronder Andile Jali, Carl Hoefkens, Didier Ovono en Elimane Coulibaly. Sportief hoogtepunt: een spectaculaire 3-5-zege op het veld van Standard (foto) op 23 november 2014. Sportief dieptepunt: een 1-7-dreun tegen Kortrijk. KVO eindigt alweer tiende. Op het einde nemen Coucke en co afscheid van Fred Vanderbiest, toen al onsterfelijk voor de achterban.

© BELGA

25/07/2015 Hoogdagen zijn ingezet

Op 25 juli 2015 trapt KVO voor het eerst in de geschiedenis een derde seizoen eersteklassevoetbal ooit op gang. Onder leiding van trainer Yves Vanderhaeghe (links op de foto op een Fandag in juli 2015) en met spelers als Brecht Capon, David Rozehnal, Knowledge Musona en Kevin Vandendriessche, wordt de club zelfs herfstkampioen. Finaal strandt het op een vierde stek. De hoogdagen zijn ingezet. Met een 5-2-zege tegen Gent zwaait KVO het voormalige Albertparkstadion uit voor de bouw van een nieuwe tribune. De play-offs worden in het Roeselaarse Schiervelde gespeeld, waar ondanks enkele memorabele wedstrijden net naast een Europees ticket wordt gegrepen.

© BELGA

05/08/2016Nieuw stadion ingehuldigd met winst tegen Club Brugge

Dubbel feest op speeldag twee van het nieuwe seizoen: op 5 augustus 2016 werd de nieuwe ‘Versluys Arena’ ingehuldigd door landskampioen Club Brugge met 1-0 te kloppen – een primeur met dank aan Yassine El Ghanassy (foto). KVO zou ook de grootste competitiezege ooit behalen: 6-0 tegen Racing Genk. Play-off I werd voor de tweede keer op rij behaald.

© BELGA

18/03/2017 Duizenden Oostendenaars op Bekerfinale in Brussel

Nog een ferme brok geschiedenis: op 18 maart 2017 speelt KVO de finale van de Beker van België op de Heizel. In een zinderende partij tegen Zulte-Waregem (3-3), en aangemoedigd door duizenden Oostendenaars, gaan de Kustboys met penalty’s onderuit.

© BELGA

27/07/2017 Iconische taferelen in Marseille

Troostprijs: door in de finale van Play-off 1 Racing Genk te kloppen, bemachtigde Oostende voor het eerst een ticket voor Europees voetbal. Tegenstander in de derde ronde van de Europa League is de Franse topper Marseille. Meer dan duizend fans vliegen, sporen of bussen op 27 juli 2017 richting Zuid-Frankrijk: iconische taferelen. In een kolkend Stade Vélodrôme gaat KVO met 4-2-onderuit. In de terugmatch wordt het de Fransen lastig gemaakt met een verdienstelijke 0-0.

© BELGA

01/03/2018 Coucke naar Anderlecht

Na het Europees avontuur sputtert de motor. Na een 1 op 21 moet Vanderhaeghe vertrekken, Adnan Custovic neemt over. Extrasportief kondigen zich ook grote veranderingen aan, wanneer Coucke in december 2017 zijn vertrek naar Anderlecht aankondigt. Op 1 maart 2018 maakt hij, samen met Devroe, de oversteek naar Brussel. Peter Callant wordt de nieuwe voorzitter, Hugo Broos sportief directeur. Op de foto zien we v.l.n.r. commercieel directeur Patrick Orlans, de nieuwe voorzitter Peter Callant, ex-voorzitter Marc Coucke en Luc Willems van toenmalig hoofdsponsor Veranda’s Willems. Een moeilijk seizoen wordt besloten op een elfde plaats.

2018-2019 Lastig seizoen

Gert Verheyen begint goed aan het seizoen 2018-2019. Een KVO 2.0, met onder meer Fashion Sakala, Richairo Zivkovic en later nog Tom De Sutter, beleeft een lastig seizoen waarin nipt degradatie werd vermeden. Tussendoor, in februari 2019, zet Callant een stap opzij voor Frank Dierckens.

© BELGA

2019-2020 Hakken over de sloot

Een nieuw seizoen begint hoopvol onder leiding van de Noor Kare Ingebrigtsen. De trainer, succesvol in eigen land, begint dankzij Ronald Vargas en een bedrijvige Andrew Hjulsager met een 1-2-zege op Anderlecht – trouwens de terugkeer van Vincent Kompany naar België. De vreugde was van korte duur. Ingebrigtsen kon moeilijk aarden in Oostende en bovendien pakten donkere financiële wolken samen boven De Schorre. De club flirt met het faillissement én degradatie te midden van een coronapandemie. De slotspeeldag, die zou beslissen over behoud of degradatie, werd niet meer gespeeld. KVO alweer met de hakken over de sloot.

28/04/2020 Amerikaanse investeerder

Na veel vijven en zessen krijgt Oostende op 28 april 2020 het Amerikaanse Ostend Investment Group, met vooral daarin vooral Pacific Media Group (PMG), als nieuwe hoofdaandeelhouder. Thorsten Theys is de nieuwe ‘chief operating officer’, Gauthier Ganaye ‘executive president’ en Frank Dierckens protocollair voorzitter. De nieuwe bazen kondigen ‘wetenschappelijk en datagericht voetbal aan’ en willen jeugdspelers kansen geven.

© BELGA

18/04/2021 Vijfde plaats onder Blessin

Onder de Duitse trainer Alexander Blessin maakt België kennis met Gegenpressing. Spelers als Hjulsager, Sakala en Bataille halen met nieuwkomers als Hendry, Theate en Gueye een hoog rendement, met een vijfde plaats op 18 april 2021 (na de slotmatch tegen Cercle Brugge, foto) als resultaat. Het laatste hoogtepunt aan de kust. Het seizoen erna verloopt moeizaam: de vertrokken topspelers werden onvoldoende vervangen. Blessin wordt opgevolgd door Markus Pflanz en daarna opnieuw Yves Vanderhaeghe. De succescoach van weleer houdt KVO in eerste klasse en zet zich klaar voor een tiende seizoen topvoetbal aan zee. Het vervolg is bekend.

