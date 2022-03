Hoe belangrijk zijn Noa Lang en Makhtar Gueye nog voor Club en KVO?

Essevee-Eupen is zaterdag alweer een cruciaal duel voor Zulte Waregem, dat in Gent zondag eindelijk weer niveau toonde. Bij winst van Simons en co maakt Seraing op drie matchen minimaal zes punten toch nooit meer goed? En bij verlies op Sclessin kunnen de Metallo’s mits 9 op 9 in de drie resterende matchen alleen nog met de gewonnen wedstrijden over Essevee springen. Dan mag Timmy Simons al juichen. Essevee gered, missie geslaagd. Al krijgt Simons’ rapport met ‘geslaagd’ een rare klank, met momenteel maar 12 op 36. Daar komt nog bij dat er meer te halen valt uit die spelerskern.

Allemaal (te) brave jongens in die spelerskern van Essevee trouwens. Hoe zou een positivo als Simons, icoon van Club Brugge, als coach omgaan met die balorige Noa Lang? Anders dan Alfred Schreuder, ook een T2 die hoofdcoach is geworden en dreigt met een probleem te zitten als hij Langs kinderachtige gedrag volgens Erwin Koeman (zie hiernaast) al te … euh … lang verdraagt?

Even verderop kan je het verhaal lezen van Makhtar Gueye, die met KV Oostende zaterdag Club en Lang in de ogen kijkt. Het is vergelijkbaar: Gueye is net zo’n opgewonden standje als Lang, schopte vorig seizoen een paar keer nog meer misbaar toen hij werd vervangen en toonde precies dezelfde vedettemaniertjes als de belhamel van Club. Minder in het oog dan bij Club, maar even irritant. Maar net als bij Club klinkt bij KVO: “Ach, hij is eigenlijk best een goed mens.” Gueye zegt daar zelf over: “Laat Lang maar doen. Hij heeft dat voor zijn spel nodig.”

Met Buchanan en vooral Skov Olsen is Lang al minder belangrijk

Waar moet Schreuder dan paal en perk aan stellen? Ex-coach Blessin slaagde erin het ploegbelang te laten primeren op de grillen van Gueye en de Senegalees belangrijk te maken en te houden, twee keer elf goals was de return. Schreuder liet zich ook al ontvallen dat hij Lang belangrijk wilde maken. Alleen: hoe belangrijk is Lang nog in zijn huidige vorm? Met de nieuwe flankaanvallers Buchanan en vooral Skov Olsen – het kopje van Ole Gunnar Solskjær, zelfde modelaanvaller – al wat minder.

Maar anderzijds kan hij evengoed, eenmaal weer gekoppeld aan die andere rasvoetballer De Ketelaere, op Oostende weer ontploffen. Of durft Schreuder hem zaterdag toch even op de bank zetten, hopend op een minder kinderachtige reactie? Dat doet Vanderhaeghe misschien ook met Gueye, sinds zijn terugkeer in de basis ondermaats. Hij heeft met Ambrose en Sakamato (een revelatie!) ook andere mogelijkheden. De ‘beste van het land’ en de ‘topscorer van de ploeg’ allebei op de bank aan de kust. Zou het?

