Het seizoen van groen-zwart volgens Frederik Boi en Kristof Arys: “Cercle staat voor modernen herkenbaar voetbal”

Niemand hield het zeven maanden geleden voor mogelijk. Cercle stond helemaal onderin de rangschikking en er werd toen al angstvallig uitgekeken naar die laatste match in de reguliere competitie op Zulte Waregem. “Als die maar niet moet beslissen over een eventuele degradatie”, klonk het. Het draaide echter helemaal anders uit. Groen-zwart deed aan de Gaverbeek wat het moest doen en bekroonde een zeer knappe competitie met een stek in de Europe play-offs.

Frederik Boi en Kristof Arys, twee gewezen spelers die in de schaduw van het Jan Breydelstadion wonen, nemen het huidige Cercle na de reguliere competitie onder de loep. Maanden waarin groen-zwart van de laatste naar de achtste plaats klom, Vincent Goemaere afscheid nam van het voorzitterschap en het bestuur, Cercle Europees kampioen werd in het strafschoppen tegen krijgen en de arbitrage niet altijd in het voordeel floot. Toch wist Cercle een plek te veroveren in de top acht. Gevolg: zes extra matchen en uitzicht op een Europees ticket. Maar kan dat wel met AS Monaco als eigenaar de Monegasken spelen volgend seizoen namelijk zo goed als zeker Europees voetbal? Er lijkt hiervoor een oplossing in de maak. Dat lijkt dus niet echt een struikelblok te vormen.

Nieuwe traditie?

“Ik had helemaal niet meer gedacht dat Cercle in die laatste wedstrijd nog de top acht zou halen”, opent Boi. “Het is een beetje een traditie bij de Vereniging: matchen waarin er gewonnen moet worden, gaan vaak verloren. Laat dit de start van een nieuwe traditie worden. Het is verdiend. Als je het hele seizoen hoort dat geen enkele ploeg graag tegen Cercle voetbalt, dan weet je dat ze het goed doen. Ze voetballen op een heel moderne manier. Ze zijn er vol voor gegaan, ook al waren er veel matchen waar het tegen zat.”

Carlos Avina werd in de zomer van 2020 aangesteld als technisch directeur, nu sportief directeur. Hij kreeg na de tegenvallende resultaten in het eerste seizoen bakken kritiek over zich heen. In zijn zoektocht naar de juiste spelers en coach geraakte groen-zwart stilaan op het juiste spoor. Tot nu blijkt dat alle transfers die de Mexicaan voor aanvang van het seizoen realiseerde allen een meevaller zijn. Met voorop Ayase Ueda. De Japanse spits geniet met zijn statistieken ondertussen interesse uit de Premier League. Hij is bij Cercle goed voor 18 doelpunten en een assist. Zijn spitsbroeder Kévin Denkey: acht goals en evenveel assists.

Visie

“Wat mij vooral opvalt is die onverzettelijkheid. Ze blijven er constant voor gaan, elke match opnieuw”, vindt Boi. “Negentig minuten vlammen. Voetballen met een visie en soms met hele mooie doelpunten. Veel goals ook van Ueda. En Somers die geregeld een goal meepikt, zoals in de Brugse derby. Twee spelers waar ik het enorm voor heb, zij springen voor mij het meest in het oog. Tegen Club was Thibo ontegensprekelijk de man van de match. Jammer dat er iemand als Mignolet in de goal stond bij Club. Als speler heeft Somers een ferme stap vooruit gezet.”

En dan is er nog de coach, Miron Muslic. Hij straalt heel veel dynamiek uit. “Ik had vroeger ook zo’n trainers maar we bereikten er geen resultaten mee. Dat is dus geen garantie. Een trainer kan ontegensprekelijk wel iets verwezenlijken. Het is bizar hoe iedereen nu bevrijd speelt. Ik denk dat hij een ruime keuze aan spelers heeft om er elf uit te kiezen. Maar dat is niet eenvoudig, want ze doen het allemaal goed”, aldus Boi. “Ze hebben tot nu toe een goed jaar, bekroond met een plaats in die eerste acht. Ze kunnen in play-off 2 zeker een rol van betekenis spelen. Al het hele seizoen brengen ze fysiek en heel intensief voetbal, gekoppeld aan efficiëntie. Het zijn maar zes matchen. Het zal er zaterdag tegen Standard meteen op moeten zijn. Ik hoop op aangename matchen en dan zien we wel waar het schip strandt.”

Kwaliteit

Kristof Arys, huidig sportief manager bij R. Knokke FC, volgt Cercle onder meer via zijn zoon Matisse (17), die naast een talent in het cyclocross ook een fervente fan van groen-zwart is.

“Hij volgt alle thuismatchen en woonde ook de wedstrijd in Waregem bij”, vertelt Kristof Arys. Dat Cercle dit resultaat behaalt, is voor hem niet echt een verrassing. “Ze beschikken over heel wat kwaliteit, kapitaalkrachtige spelers en dat staat meestal gelijk aan een deftig niveau. Ze staan als ploeg voor herkenbaar voetbal. Ze hebben er de spelers voor, veelal jonge voetballers, ook uit de eigen jeugd. Met voorin Denkey en vooral Ueda. Die wegen op een verdediging en ze kunnen mooie statistieken voorleggen. Het wordt nu een uitdaging om die ploeg bij elkaar te houden. Voetbal is een businessmodel geworden. Ik denk wel dat het de bedoeling is om de prestaties van spelers als Ueda te verzilveren. Dan komt het erop neer zo’n speler waardig te vervangen om geen kwaliteitsverlies te hebben. Als voetballer wil je jezelf telkens verbeteren. De supporters zullen dit misschien niet graag horen, maar ook de spelers uit de eigen jeugd staan wellicht ook open voor iets anders. Omgekeerd kan dat misschien gebruikt worden om hun contract op te waarderen en te verlengen”, besluit Kristof Arys. (Alain Creytens)

Zaterdag 29 april om 18.15 uur: Cercle Brugge Standard.