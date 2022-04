Het rapport van Cercle Brugge: beste seizoen in vijf jaar onder AS Monaco

Even waren de Europe Play-offs in het vizier. Wie had dat begin dit seizoen gedacht na die moeilijke start? Groen-zwart had als doelstelling een tiende plaats en die werd uiteindelijk ook realiteit. Het is Cercles beste seizoen onder de vleugels van AS Monaco, dat volgende maand vijf jaar hoofdaandeelhouder is.

Cercle Brugge had dit seizoen opnieuw twee verschillende hoofdtrainers en toonde onder hen ook twee gezichten. Dominik Thalhammer kreeg groen-zwart op de rails en verzamelde de nodige punten voor het behoud. Meer zelfs, de tiende plaats werd bereikt.

Er stond naarmate de competitie vorderde een hecht blok. Toch waren er enkele uitblinkers die het seizoen van Cercle nog meer kleur gaven. Dino Hotic werd door de fans niet voor niets tot man van het seizoen verkozen. Hij was zeer bepalend op het middenveld. Met dank wellicht ook aan de technische staf onder Thalhammer die hem vertrouwen schonk en in het bijzonder aan Jimmy De Wulf die hem hielp bij stilstaande fasen. Met assistent Miron Muslic was er ook iemand binnen de staf die zijn taal sprak. De Bosniër scoorde zowel van op de stip (4 keer) als vanuit stilstaande fasen. Ook uit zijn hoekschoppen viel frequent een doelpunt. Cercle hoopt hem dan ook langer aan zich te binden en wil Hotic graag een gans seizoen op niveau zien spelen. Opvallend is wel dat hij dit seizoen 13 keer werd gewisseld.

Rabbi Matondo was niet honderd procent fit bij zijn komst naar Cercle. Hij kwam pas laat op dreef en werd één van de meest opwindende spelers in de Jupiler Pro League. Gelukkig voor Cercle, want de pijlsnelle aanvaller was bepalend in diverse winstmatchen, zoals met zijn twee goals op Kortrijk. Meteen de start van een mooie reeks. Matondo hoopt met Wales alsnog naar het WK in Qatar te kunnen. Benieuwd of Cercle de optie in zijn contract kan lichten.

Dino Hotic werd door de fans verkozen tot speler van het seizoen

De laatste weken haalde zowat wekelijks een speler van Cercle het elftal van de week bij betaalzender Eleven. Jesper Daland deed dat vijf keer. Cercle en AS Monaco betaalden vorige zomer 1,2 miljoen euro voor de Noorse verdediger. Hij is zijn bedrag waard. Hij fungeerde zowel in een viermansdefensie als met vijf achterin in het begin van het seizoen. Daland scoorde als Noors jeugdinternational, maar maakte ook andere dingen mee: bloedend en groggy van het veld in de eerste derby, blesseerde op Union Van der Bruggen en zorgde daar tevens voor een vreemde owngoal na een misscommunicatie met Didillon.

Leonardo Da Silva Lopes, de Portugese pitbull van Cercle, ontpopte zich tot één van de sterkhouders, maar trok, wat betreft gele kaarten, de lijn door van vorig seizoen. De laatste weken hield hij zich toch in, maar speelde een sterk seizoen op het middenveld waardoor hij de aandacht trekt van topclubs in ons land, maar ook de interesse uit Engeland waar hij grotendeels zijn jeugd doorbracht. Wordt wellicht één van de vertrekkers na dit seizoen.

Thomas Didillon speelde misschien wel zijn beste seizoen tot nu toe bij Cercle. Kon enkele keren de nul houden. Hij brak begin maart echter een vinger op training. Hij was out voor de rest van het seizoen. Eén smet op zijn blazoen: een enorme blunder vroeg in de match tegen STVV, wat Cercle fataal werd. Warleson werd nog voor hij in actie kwam met een contractverlenging beloond. De Braziliaan liet al in de Croky Cup op KV Mechelen zien wat hij in zijn mars had. Een imposant figuur onder de lat die in het competitieslot kon tonen dat hij volgend seizoen met Didillon kan concurreren voor de plek van eerste keeper. Beide goalies kunnen wel een beter voetenwerk gebruiken.

Na vier seizoen was het misschien wel het beste jaar voor Vitinho. De Braziliaan voetbalde bij momenten frivool langs zijn flank, maar wisselde goede met mindere periodes en acties af. Begint zich als een goede vriend van onder andere Renato Neto goed te integreren. Ook qua taal. Ligt nog een seizoen onder contract.

Rabbi Matondo kroonde zich tot topschutter van Cercle Brugge. © KURT DESPLENTER BELGA

ThiboSomers blijft een voorbeeld. Hij stond met Olivier Deman symbool voor de opmars van Cercle. Met zijn beiden hadden ze voorin dezelfde impact. Somers toonde veel vechtlust, loopt als geen ander en heeft de grootste sprintafstand per wedstrijd. Heeft het Cerclehart op de juiste plaats. Het jeugdproduct kan nu verder ontwikkelen als zijn seizoen niet al te veel wordt onderbroken door blessures. Kon vijf keer scoren, ook dat was mooi.

Edgaras Utkus kreeg twee keer rood. Wisselde nog te veel goede met mindere prestaties. De Litouwse international kan uitgroeien tot iets moois bij Cercle, te beginnen met volgend seizoen, met hopelijk minder foutjes.

De Braziliaan David Sousa is voor meer dan één seizoen geleend. Kan dus alleen maar verbeteren, al blijft centraal zijn betere positie. Hij heeft daar wel de concurrentie van Edgaras Utkus, Boris Popovic en Jesper Daland. Maakte de tweede goal in de gewonnen stadsderby.

Charles Vanhoutte is een speler die prima evolueert. Uit de eigen jeugdopleiding met het hart op de tong. Scoorde tegen Eupen voor Miguel Van Damme, zijn goede vriend die daar getuige van was. Charles stond er als hij de plaats van Hannes Van der Bruggen moest innemen. Brengt een sterke mentaliteit over naar zijn medespelers. Hij zet zich ook in voor sociale projecten. Zo is hij peter van de G-ploeg in zijn woonplaats Kortrijk. Van de ene aanvoerder over naar de andere: Hannes Van der Bruggen. Speelde op het middenveld een vrij secuur seizoen, werd op weinig fouten betrapt en was veelal aanspeelbaar. Liet met een domme rode kaart op Mechelen een keer zijn ploeg in de steek, al werd die match niet verloren.

Jesper Daland, gehaald voor 1,2 miljoen, verzamelde de meeste speelminuten. © KRISTOF VAN ACCOM BELGA

Kévin Denkey voetbalde steeds beter naarmate het seizoen vorderde. De verwachtingen liggen bij hem hoog voor volgend seizoen, waar men hoopt dat hij meer constante in zijn spel krijgt, meer met precisie gaat voetballen en nog meer kan scoren. Olivier Deman werd in deze competitie 19 keer gewisseld en komt hiermee binnen de top vijf in de Jupiler Pro League. Had voorin veel vechtlust en zorgde mee voor die hoge pressing die Cercle zo beroemd maakte. De kustjongen heeft ondertussen een verlenging van zijn contract op zak. Ook Boris Popovic zag onlangs zijn verbintenis verlengd. Was niet meteen een vaste waarde, maar centraal achterin best wel competitief met zowel Edgaras Utkus, Jesper Daland als David Sousa. De Servische jeugdinternational wist twee keer te scoren, op Seraing en tegen Zulte Waregem. Is gegroeid als voetballer en ook volwassener geworden.

Robbe Decostere moest achterin de concurrentie aangaan met Vitinho, maar kreeg daar onder Yves Vanderhaeghe niet echt een kans toe. Zorgde in de openingsmatch op Beerschot meteen voor een assist voor Olivier Deman. De West-Vlaamse rechtsachter heeft nog een verbintenis. Die is er vooralsnog niet voor Senna Miangue. Was vaak geblesseerd, maar één van de betere spelers op zijn positie. Had voorheen nog nooit gescoord, deed dat bij Cercle drie keer. Gaat nu onderhandelen over een verlengd verblijf. Dimitar Velkovski verdween na verloop van het seizoen volledig op de achtergrond. De Bulgaar greep zo naast de nationale ploeg. Hij ligt nog een jaar onder contract, maar zal wellicht vertrekken.

Alexander Corryn kwam niet voldoende in actie. Zijn verbintenis wordt niet verlegd. Voor Franck Kanouté – een grote belofte, maar het kwam er vooralsnog niet uit – wordt een oplossing gezocht. Er kwam zich al een team melden, maar Cercle kon zich niet vinden in het voorstel. Silvère Ganvoula bracht op zich niets bij en keert terug naar Bochum, Sébastien Bruzzese is einde contract, benieuwd of hij als derde keeper wil blijven. De optie voor Aske Sampers werd al gelicht. Christiaan Ravijch is een centrale verdediger voor de toekomst. Ook Xander Martlé kreeg als een aanvallende middenvelder uit de eigen jeugd een contract aangeboden. Wolf Ackx en Arne Cassaert keren in principe straks terug na hun uitleenbeurt aan Knokke.