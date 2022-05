Het jaar van Club Brugge in negen sleutelmomenten: Uit deze momentopnames kan kersverse kampioen lessen trekken

Club Brugge is dus voor de derde opeenvolgende keer kampioen, goed voor vijf titels op zeven jaar. Club is sowieso financieel en structureel vér vooruit op de rest, ook sportief lijkt de kloof almaar te vergroten. Al waren er dit seizoen wel moeilijke momenten. Waar Club, zelfs in een kampioenenjaar, zijn lessen moet uit trekken, wil het de torenhoge ambities blijven waarmaken.

29 augustus 2021 – De concurrentie

Gent-Club 6-1. De pandoering van de Buffalo’s, die later dit seizoen nog twee keer zouden winnen van Club, kan aangeven dat de kloof op het veld niet zó groot is als gedacht – Bayern verliest op één seizoen nooit drie keer van Dortmund. En Club kon intussen ook al drie keer winnen van Anderlecht, de andere grote rivaal.

© BELGA

Bekerwinnaar AA Gent staat er weer, Hein Vanhaezebrouck gelooft keihard dat de Buffalo’s in de Champions play-offs een rol hadden kunnen spelen en Anderlecht lijkt (eindelijk) komende. En Paul Gheysens zal niet rusten voor hij met Antwerp kampioen wordt – het mag kosten wat het wil.

24 november 2021 – De Champions League-ambities

Club-Leipzig 0-5. Het was dé grote doelstelling van Club dit seizoen, de groepsfase van de Champions League overleven. Maar wéér was het niets. Nu al klinkt in Westkapelle: dan zeker volgend seizoen!

24 november 2021: Club Brugge gaat in eigen huis zwaar onderuit tegen RB Leipzig. (foto Belga) © BELGA

Ja, met alvast 30 miljoen euro voor het bereiken van de groepsfase en misschien wel 50 miljoen euro voor Lang en De Ketelaere kan Club zich wel Europees versterken. Maar dan zal het in de zomermercato toch zorgvuldiger moeten: vorig seizoen werd voor 25 miljoen euro ingehaald…

3 januari 2022 – Wissel Clement- Schreuder en de realpolitik

De belangrijkste en moeilijkste opdracht voor het duo Verhaeghe-Mannaert: een opvolger vinden voor kampioenenmaker Alfred Schreuder. Of neen, eigenlijk liever een opvolger voor Philippe Clement. Want ondanks alle verdiensten voor de vakman Schreuder (defensieve organisatie) en de lof voor zijn peoplemanagement (Lang, Vormer, Dost) blijft het doorsudderen dat Club dit jaar geen grote kampioen is.

Alfred Schreuder kwam Philippe Clement aflossen als coach en mag meteen een Belgische titel aan zijn palmares toevoegen. (foto Belga) © BELGA

Verwoord door Hugo Broos (ex-Club): “Nooit speelden ze een tegenstander weg zoals onder Leko en Clement wél gebeurde.” De moeilijkste opdracht: een coach vinden die realpolitik (37 op 39) koppelt aan sturm und drang.

6 februari 2022 – Het geval-Dost

Club-Gent 1-2. Bas Dost was vorig seizoen nog kampioenenmaker. Hij zou er dit seizoen minstens weer 20 maken, zei hij bij de start zeer zelfbewust. Maar nog onder Clement verdween de Nederlander snel uit de ploeg. Met de komst van zijn landgenoot Schreuder leek hij even terug te keren, maar op 6 februari wordt hij aan de rust, net als Vormer trouwens, gewisseld.

In de volgende veertien matchen krijgt hij nauwelijks nog 55 speelminuten – De Ketelaere en Adamyan losten het in de spits wel op. Exit Dost dus. Alleen: ook exit Adamyan allicht. Misschien volgt ook De Ketelaere nog. De tweede moeilijkste opdracht: topspitsen zoeken. Zou Openda nog steeds te licht wegen?

13 februari 2022 – Daar zijn de wintertransfers

Denis Odoi staat thuis tegen Charleroi (2-0-winst) voor het eerst en met succes op de 6, Vormer heeft definitief afgedaan. En een eerste assist voor Skov Olsen, er zouden er nog zeven volgen, net als vijf goals. Buchanan en Adamyan zijn samen goed voor zeven goals.

Andreas Skov Olsen is een van de geslaagde wintertransfers bij Club Brugge. (foto Belga) © BELGA

Die dag begint de stormloop naar de titel met uiteindelijk een 37 op 39. De winteraankopen, goed voor samen 10 miljoen euro, bezorgen Club ook figuurlijk vleugels. De les: de komende zomermaanden even goed doen als in januari.

2 maart 2022 – Weg bekerambitie

Club-Gent 0-3. Die dekselse Buffalo’s en HVH! Alweer een mokerslag: ook ambitie nummer twee, de beker, moet worden opgeborgen. Nu blijft alleen nog de titelstrijd over. Eens te meer blijkt dat Club ook in eigen land (nog) niet onaantastbaar is.

1 april 2022 – Wat met Lang en CDK?

Beerschot-Club 1-3. Doelpunten van Noa Lang, Mats Rits en Charles De Ketelaere. De eerste vertrekt zeker, de tweede is tot eind dit jaar out en het is afwachten of CDK straks blijft.

Voor de verdediging lijkt men gewapend (als Mata kan behouden worden), op het middenveld kan er zeker in afwachting van Rits nog iets bij (als Vanaken wordt behouden), maar vooral voorin zal Club zich toch moeten wapenen.

11 mei 2022 – Zo word je kampioen…

Club-Union 1-0. De match die Club moest winnen, won het ook. En dat is knap. Op basis van een winnaarsmentaliteit vooral, dat is ook knap. Maar, het moet gezegd, met véél geluk: dankzij een onklopbare Mignolet, een domme rode kaart voor Machida en een owngoal van Moris.

Al voor de vierde keer toont Union, intussen vice-kampioen, zich de betere ploeg. Daar mogen bedenkingen bij. Maar intussen heeft Club het meeste punten en zo speel je kampioen.

15 mei 2022 – De titel op Antwerp

Antwerp-Club 1-3. Club is opnieuw kampioen. In een titelmatch naar het beeld van de play-offs: met het nodige geluk. Maar, zo klinkt het op de redactie van De Krant van West-Vlaanderen: we moeten trots zijn op onze kampioen. Maar het is goed om even voor de spiegel te staan.

Zelfs na deze vijfde titel op zeven jaar durven wij nog niet zeggen dat het rijke Club ook sportief te sterk is voor de rest.