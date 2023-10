Het is toch niet de bedoeling om opnieuw elf jaar te wachten op een prijs?

Hard in hun muziek, hard in het supporteren voor hun club/vereniging. Dat zijn hardrockers Henk Vanhee (Club) en Roel Jacobus (Cercle). Zij vormen dit seizoen onze VAR, oftewel onze Voetbal Analyserende Rockers. Beurtelings werpen ze hun blik op de meest opvallende voetbalmomenten.

Belegen FM-rock

Wie dacht dat Club na een deugddoende zege in Noorwegen in het kader van de Conference League met een goed gevoel de interlandbreak zou induiken, was eraan voor de moeite. Vorige zondag schoot Club zich alweer in de voet door een pijnlijke en een onnodige nederlaag te lijden in Luik. Je hoeft geen trainersdiploma op zak te hebben om te zien dat Club Brugge met wedstrijden als deze veel meer moet aanvangen. Na alle gelijkspelletjes die ons om de oren vlogen de laatste tijd kwam deze nederlaag bijzonder ongelegen. Ondertussen sta je met 16 op 30 ergens tussen hangen en wurgen in de top vijf en lijk je vooral weer veroordeeld om te achtervolgen op de rest. Het beloofde ‘heavy metal-voetbal’ lijkt steeds meer op middle of the road ietwat belegen FM rock, mijn gedacht. Het is niet dat we geen goed niveau halen in grote delen van de wedstrijd, maar de kwetsbaarheid van het elftal als we de bal niet hebben, is treffend. Daarbij uitsluitend wijzen naar onze verdediging is verkeerd. De trainer haalde het zelf al aan: we staan op belangrijke momenten te ver uit elkaar en te veel jongens denken uitsluitend aanvallend, waardoor de verdediging telkens direct onder druk komt te staan. Een regulator op ‘de zes’ en een onverbiddelijk beest als centrale verdediger zouden wonderen doen in dit elftal. Benieuwd hoe we dit in het Basecamp met het aanwezige materiaal hopen op te lossen. Het is een feit dat Club veel talentvolle jonge spelers heeft die alle speelkansen verdienen, maar het is niet de bedoeling dat we weer 11 jaar moeten wachten op een nieuwe prijs. Daarvoor is iedereen met een blauw-zwart hart toch veel te ambitieus?

Dubbele standaarden

En wat te zeggen van het niveau van onze arbitrage, alweer? Iedere speeldag zijn er wel weer ploegen die steen en been klagen en afgelopen weekend mocht Club zich echt wel benadeeld voelen. Sinds bekend werd dat Deila de overstap ging maken naar Club en Zinckernagel min of meer in zijn kielzog meenam, wist men dat hun terugkeer naar Luik met Club geen aanleiding zou geven tot bloemen aan de aftrap. Dat is echter geen reden om na twee minuten een overduidelijke rode kaart van Djenepo op Skov Olsen compleet te negeren. Voor identiek dezelfde fout kreeg Hans Vanaken een paar jaar terug nog direct rood en drie extra speeldagen schorsing aan de broek, want die heeft naar verluidt, in tegenstelling tot de buitenspeler van Standard, een voorbeeldfunctie. Tien minuten later bleek de VAR on the spot nieuwe regels over buitenspel te hanteren. Hou je even vast aan de takken van de bomen voor deze situatieschets: ook al staat de aanvaller met een halve voet achter de verdediging, als onze veel te dikke rode 3D-lijn te dicht tegen de witte lijn ligt, dan telt de interpretatie van de lijnrechter die overigens met de volle zon in het gelaat en met de adem van een volle tribune in zijn nek niet durfde te vlaggen. Een klein beetje offside is dus vanaf vandaag geen offside meer als ik mijn les van zondag goed heb geleerd. Het wordt steeds moeilijker om aan de hand van deze dubbele standaarden aan voetbalvreemde tantes uit te leggen wat buitenspel nu precies inhoudt. Het moest er even uit en ondertussen heb ik mijn kennis van de reglementen met tegenzin al bijgespijkerd.

Ontgiften

De frustraties liepen dus hoog genoeg op om dit weekend van het voetbal even te ontgiften. Geen Rode Duivels voor mij omdat ik ook over deze best wel een paar paragrafen kan ventileren. Detoxificatie, relaxatie, fixatie, meditatie…noem het wat je wil. De voeten gaan in de lucht en de riem wordt minder hard aangesnoerd. De bril zal nonchalanter op de neus staan en de pen zal minder puntig zijn. De pistoleetjes warm, het aperitief net iets guller geschonken en het lief zal extra geknuffeld worden. Als ik de voetbalkalender bekijk, komen er nog genoeg momenten aan om op het puntje van de zetel te gaan zitten.