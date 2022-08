Het is officieel: Charles De Ketelaere trekt voor recordbedrag naar AC Milan

Wat al weken in de lucht hing is nu eindelijk ook officieel. Charles De Ketelaere verlaat Club Brugge als duurste speler ooit en tekent voor Italiaans landskampioen AC Milan.

Club Brugge heeft de transfer van goudhaantje Charles De Ketelaere naar de Italiaanse landskampioen AC Milan bekendgemaakt. “Als Club kunnen we alleen maar trots zijn dat een jeugdproduct vertrekt naar de Italiaanse landskampioen. We hebben Charles zien en helpen groeien tot de speler die hij vandaag is en wensen hem alle succes in zijn nieuwe avontuur”, vertelt algemeen manager Vincent Mannaert op de website van Blauw-Zwart.

Er is ook een reactie van CDK zelf: “Uiteraard ben ik heel blij met deze volgende stap. Als jonge speler heb je de ambitie om ook in het buitenland aan de top te kunnen spelen. Ik wil iedereen bij Club bedanken voor alle kansen die ik er kreeg en het zal altijd mijn thuis blijven.”



De officiële bekendmaking van AC Milan volgde niet veel later. De Ketelaere krijgt bij Milan het nummer 90, ook bij Club al zijn rugnummer.

Complex dossier

Complex is het allerminste wat je kan zeggen over de overgang van De Ketelaere naar de Italiaanse modestad. CDK stond al een tijdje op de Milanese radar, maar vanaf juni werd het echt serieus. Meerdere keren stond hij op de voorpagina van het gerenommeerde La Gazzetta dello Sport. De Ketelaere zelf zat al snel met zijn gedachten in Italië, maar de clubs moesten het nog eens raken over een transfersom.

Concurrentie Leeds

Begin juni kwam een eerste bod binnen. AC Milan wilde 20 miljoen euro op tafel leggen voor de West-Vlaming maar dat werd weggelachen. In juli volgde dan een tweede bod van 30 miljoen euro inclusief bonussen. Club Brugge bleef het echter hard spelen en wilde niet afwijken van hun prijs van 35 miljoen euro.

Te meer omdat het Engelse Leeds zich ook al had gemeld en zij waren bereid om 40 miljoen euro te betalen. Maar voor CDK was een verhuis naar een Engelse laagvlieger geen optie, het moest en zou AC Milan worden.

Weigeren te trainen

De overgang stond in de sterren geschreven maar duurde veel langer dan verwacht. Tijdens de Supercupwedstrijd tegen AA Gent bleef De Ketelaere 90 minuten op de bank en nam na de wedstrijd uitgebreid afscheid van de supporters. De transfer bleef echter uit, bij de openingsspeeldag van de competitie zat De Ketelaere in de tribune met een niet mis te verstane boodschap op zijn pet: ‘Freedom’.

Het verhaal leek te gaan escaleren want De Ketelaere weigerde de week erop om mee te trainen. Enerzijds omdat de aanslepende transfersaga mentaal zwaar was om te dragen, anderzijds uit angst om geblesseerd te raken. Een zware blessure zou immers een serieuze streep zijn door zijn droomtransfer.

Duurste ooit

Na fikse onderhandelingen zijn Club Brugge en AC Milan het uiteindelijk eens geraakt over een transfersom van 32 miljoen euro. Daar kan nog zo’n 3 miljoen euro aan bonussen bij komen. De Ketelaere wordt zo de duurste uitgaande transfer ooit bij Club Brugge, hij stoot zo Odilon Kossounou van de troon die in 2021 voor 30 miljoen euro naar Leverkusen trok.

Meer nog: De Ketelaere is de duurste uitgaande transfer ooit in de Belgische competitie. Pikant detail: AC Milan kan een tegenstander worden in de Champions League. Wie weet zien we De Ketelaere binnen een aantal weken al terug op Jan Breydel.