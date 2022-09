Het dagboek van de eerste week van Adnan Custovic als coach vanKV Kortrijk

Enkele dagen voor de belangrijke zespuntenmatch op Eupen moest KV Kortrijk vorige week op zoek naar een nieuwe leermeester. Oude bekende Adnan Custovic werd gehaald, maar had niet veel voorbereidingstijd. Ondanks de krappe timing pakte de Bosniër meteen drie punten mee uit de Oostkantons. Een terugblik op de eerste week van de 44-jarige koele kikker.

Terwijl de namen van mogelijke opvolgers voor de ontslagen Belhocine volop de ronde doen, strijkt Adnan Custovic neer in het Guldensporenstadion. Hij staat meteen de clubmedia te woord en moet poseren voor de foto, want de club wil de Bosniër donderdag officieel aankondigen. Hij ziet de zon ondergaan in het stadion en straalt tevredenheid uit. Zijn brede glimlach spreekt boekdelen.

Onder een stralende zon leidt de Bosniër zijn eerste training. Hij kan rekenen op een ruime kern van 28 spelers. De manier van training geven, is dezelfde als destijds bij KV Oostende, de Bosniër legt het spel vaak stil om bij te sturen en is vocaal aanwezig. Hij eist een hoog niveau van zijn spelers. Terwijl de kern inloopt, houdt Custovic een 1 op 1 gesprek met Didier Lamkel Zé. Hij wil duidelijk dat het meteen goed zit met het ‘enfant terrible’. Opvallend: hij slaagt er al in zijn eerste sessie in iedereen op dezelfde lijn te krijgen. Zoveel zin en energie zat al een tijdje niet meer in deze groep.

Na de eerste training mag de kersvers T1 meteen voor een eerste keer de pers te woord staan. Terwijl Belhocine heel strikt was, is Custovic veel vrijer. Zo kan het perscontact vroeger doorgaan dan gepland, en als de collega’s van Focus & WTV hem meteen na de training vragen om een reactie, antwoordt hij met een knipoog “omdat het mijn eerste dag is, hé.” Op de persconferentie spreekt de coach heel rustig, in het Frans. Een coach die niet meer praat dan nodig, die elke vraag rustig maar kort beantwoordt. Een koele kikker. Een journalist zal de Balkan boy al veel vragen moeten stellen om alle gewenste antwoorden te krijgen. “Ik vond dat de journalisten weinig vroegen”, lacht hij achteraf nog tegen perschef Eddy Soetaert.

Een uur voor zijn belangrijke eerste match. Custovic verkent het veld, heel gefocust. Maar koel. Een groot contrast met Belhocine, die al voor de wedstrijd constant gestresst rondwandelde. Custovic’ blik tijdens de opwarming spreekt boekdelen: hij gelooft in de driepunter.

De eerste moeilijke opdracht voor Adnan Custovic is begonnen. Hij staat constant recht voor zijn dugout en stuurt constant bij waar nodig. Soms vlak naast Kristof D’Haene aan de zijlijn, zijn kapitein moet de ploeg mee sturen.

De eerste helft is matig, Custovic grijpt in, er moet creativiteit in de ploeg komen om de wedstrijd open te breken. Selemani komt er in voor Lamkel Zé, slecht bezig. De Kameroener is woedend op de coach. “Hij hangt me de kl*ten uit”, klinkt zelfs. Custovic geeft geen kick, hij focust zich op het verdere verloop van de wedstrijd.

Na een spannend slot haalt Custovic in zijn eerste match meteen een driepunter, de ontlading bij de Bosniër is groot. Hij feliciteert meteen zijn groep, maar denkt ook aan de meegereisde supporters. Hij weet dat hij de twaalfde man nodig zal hebben dit seizoen.

In de mixed zone zit Custovic neer op de trappen, alleen, wachtend op zijn televisie-interview. Hij is wat aan het dromen, zou het geval Lamkel Zé er iets mee te maken hebben? Collega Bernd Storck komt hem feliciteren, Custovic bedankt de Duitser met een brede glimlach.

Tijd voor de gebruikelijke persbabbel na de wedstrijd. Zoals verwacht wordt Custovic gevraagd naar de reactie van Lamkel Zé. “Eigenlijk heb ik geen reactie op zijn wissel”, klinkt het kort bij de coach. “Er is geen probleem. Didier was gewoon teleurgesteld dat hij naar de kant moest.” Verder wil hij niets kwijt over het voorval.

Rustdag

Custovic wijzigt het trainingsschema van Belhocine niet. De match was op zaterdag, dus maandag wordt alweer getraind. Wel rustig. En blijgezind, de eerste overwinning sinds de tweede speeldag heeft deugd gedaan.

Er wordt in devoormiddag al toegewerkt naar de match van zaterdag. Custovic neemt geen risico’s, de lichtgeblesseerde Serviërs Radovanovic en Ilic mogen van hem en de medische staf niet meetrainen.

Na de dagelijkse ochtendtraining volgt nog de wekelijkse fitnessessie. Custovic heeft nog drie dagen tot de belangrijke thuismatch tegen KV Mechelen. De Bosniër is er nu exact een week. De rust is ondanks het geval Lamkel Zé al een beetje terug. Bij winst tegen KV Mechelen zaterdag kan hij met een rustiger gevoel naar de wedstrijden tegen Anderlecht en Antwerp toeleven.