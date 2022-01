Het dagboek van Cercle-aanvaller Thibo Somers: “Mijn moment van het jaar? Die 4 op 6 tegen Club Brugge”

Thibo Somers behoort binnen het nieuwe Cercle tot de rolmodellen voor de anderen. Een jonge, moedige voetballer met een groen-zwart DNA, heel veel energie en loopvermogen. Hij laat ons zien wat hij vanaf de gewonnen stadsderby in zijn dagboek neerpende.

Thibo Somers (22) komt uit een heuse voetbalfamilie. Na een moeilijke start dit seizoen, omdat hij uit een zware blessure kwam, knokte hij zich terug in de ploeg. Zijn doelpunt na zijn invalbeurt in Oostende was de start van iets moois.

De jeugdspeler van Cercle uit Klemskerke maakte voor ons een reconstructie van zijn voorbije twee weken. Hij begint na de derbywinst. Zijn familie draagt blauw-zwart in het hart. Thibo is één van de weinigen en als speler met liefde voor groen-zwart. “Na afloop stuurde ik mijn papa (Luc Somers, gewezen Clubspeler, red.) en mijn toekomstige schoonbroer het bericht: sorry dat we gewonnen hebben.”

“Mijn marraintje, de mama van mijn papa, zette een paar jaar geleden een groene kerstmuts op. Dat hilarische beeld werd nog eens naar iedereen binnen de familie gestuurd. Om die Clubfans, en dan in het bijzonder de broers van mijn papa, wat te plagen. Toch leefden ze met mij mee, als een bloedverwant die bij Cercle speelt.”

“Na de match ben ik samen met mijn vriendin Severine Van Dycke en Robbe Decostere en zijn vriendin met de wagen naar Parijs vertrokken. Een citytrip van drie dagen, met een verblijf net buiten de stad. Eén dag Disneyland en twee dagen doorheen Parijs gefietst. De eerste dag was dat circa 40 kilometer. Tussendoor deden Robbe en ik ons programma dat we van Cercle meekregen. Zo zijn we dinsdagmorgen om acht uur gaan lopen.”

“Ik doe een opleiding bachelor kinesitherapie in Leuven. Tegen 3 februari heb ik nog enkele praktische en theoretische examens af te leggen. Dus moet er gestudeerd worden. Met de feestdagen en de drukke voetbalweken kwam daar niet veel van in huis. Ik had dus wat in te halen.”

“Oudejaarsavond vieren met mijn vriendin en onze hechte vriendengroep bij één iemand thuis. Het is even terugblikken op 2021 en de winst in de derby. Vier op zes tegen Club is toch wel mijn moment van het voorbije jaar. Het werd een leuke, gezellige avond waar we uiteraard een blik wierpen op 2022. Mijn zus Emily en haar partner Aaron Lapierre verwachten midden februari hun eerste kindje. Het zal misschien zelfs iets vroeger zijn. Binnen een goede maand.”

“Het was een verrassing dat ze mij als peter gevraagd hebben. Dat was even een ontroerend moment. Het wordt het eerste kleinkind voor mijn ouders die ondertussen net als Emily en Aaron een kinderkamer aan het inrichten zijn. De baby wordt bij zijn geboorte blijkbaar de 34ste in de rij binnen de familie Somers. Dat is precies zoals mijn rugnummer.”

“Met Severine bij de grootouders en de ouders langsgaan om te klinken op het nieuwe jaar. In Klemskerke, thuis, maakte ik nog even tijd vrij om wat spullen bij elkaar te krijgen om mee te doen op oefenkamp.”

“Tijdig uit bed om te studeren. Mijn vriendin heeft mij dan nog wat geholpen met mijn spullen die ik dinsdag naar Spanje kon meenemen.”

“Opnieuw vroeg uit bed om de schoolboeken boven te halen, want tijdens het vervolg van de week zal het moeilijker zijn om te studeren. Ik neem morgen naar Spanje toch zoveel mogelijk mee om mijn examens voor te bereiden. Tegen het middaguur even naar Cercle voor een covidtest en een bloedafname voor zij die naar Spanje trekken. Dit gebeurde veiligheidshalve in groepjes op diverse tijdstippen.”

“Om 3.30 uur op Cercle zijn om de bus naar Oostende te nemen, waar we om 6 uur onze vlucht met bestemming Alicante hadden. De aankomst in het hotel was omstreeks 10.15 uur. Daarna kregen we voor en na de lunch rust om wat slaap van ’s nachts in te halen. Omstreeks 14 uur volgde de eerste training: wat inlopen en het balgevoel terugkrijgen. Ik trok daarna voor twee uur naar mijn kamer om te studeren. Anderen gingen voor het avondeten nog wat slapen. Daarna volgde nog een meeting, wat men van ons verwacht tijdens de stage en wat onze doelstelling blijft voor het komende seizoen en waar we kunnen verbeteren.”

“Voor het ontbijt moest iedereen een sneltest ondergaan. Ik vermoed dat dit voor iedere dag is. Iedereen was negatief. ’s Morgens volgde een zware training. Na de middag stonden we opnieuw op het oefenveld. Daarna was er tijd voor een eventuele verzorging, ontspanning of rust. Voor mij om te studeren. Net zoals voor mijn kamergenoot Hannes Van der Bruggen.”

“We zetten ons stage voort, zoals de voorbije dagen, in toch wel goede weersomstandigheden. Het is rustig waar we verblijven. Als enige gasten in toch wel een groot hotel, met een heuse golf, een gym en een pingpongtafel. Er is een binnen- en buitenzwembad, maar daar zijn we nog niet in geweest. We eten per twee met onze kamergenoot aan een tafeltje in een open, grote ruimte om zo weinig mogelijk contact te hebben.”

