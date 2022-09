Het brokkenparcours van de ontslagen trainer Belhocine bij KV Kortrijk

Het trainerskerkhof is officieel geopend, na zes speeldagen verliest de eerste oefenmeester zijn job. Karim Belhocine is niet langer de coach van KV Kortrijk. Een te verwachten keuze van het Kortrijkse bestuur, misschien eentje die al te lang op zich liet wachten. Al sinds de jaarwisseling liep het niet meer in het Guldensporenstadion onder de 44-jarige T1. Woensdagavond raakte bekend dat Adnan Custovic de rood-witte troepen voortaan leidt.

Karim Belhocine nam in oktober vorig jaar de fakkel over van Luka Elsner, die naar Standard trok. Op dat moment stonden de Kerels achtste, met een mooi uitzicht op eventueel Europees voetbal. Belhocine begon aardig aan zijn rentree in Kortrijk, met 16 op 30. Maar na Nieuwjaar sloeg het volledig om.

Thuisnederlagen

Drie gelijke spelen om het nieuwe jaar te openen waren zeker geen ramp, want op Gent en Charleroi werd een punt gepakt. Daarna begon de chaos. Drie thuismatchen op rij, 3 nederlagen. Tegen Club werd verloren en daarna ging KVK ook tegen tien Antwerpspelers onderuit. Tegen Sint-Truiden volgde een dramatische prestatie van Belhocines troepen, met een 1-3 nederlaag als gevolg. Tot overmaat van ramp verloor KVK op het veld van uiteindelijk degradant Beerschot. En dat een week voor aartsvijand Zulte Waregem op bezoek kwam. De positie van Belhocine kwam toen al in gevaar.

De nederlaag tegen Standard was de druppel die de emmer deed overlopen

Lichtpunt tijdens crisis

Vijf dagen na Valentijn leek de liefde even teruggekeerd in het Guldensporenstadion. Belhocine zag zijn ploeg in de derby verschroeiend uithalen tegen de vijanden uit Waregem. Die 5-0 redde toen het vel van de Algerijn, al was die overwinning geen referentie aangezien Essevee toen zelf in sportieve en extrasportieve problemen verkeerde. Belhocine profiteerde en een ommezwaai leek in de maak. Maar bevestigen bleek o zo moeilijk, zeker gezien het programma. Tegen Genk werd kansloos verloren, tegen Union zat er meer in maar verloor de Veekaa opnieuw. Het spel was in vlagen wel oké, maar resultaat bleef uit en dat is in voetbal toch nog steeds het belangrijkste.

Na de derby verloor KVK zijn resterende zes competitiematchen allemaal. Uiteindelijk eindigden de Kerels 13de, en na Nieuwjaar pakte het 6 op 42… De supporters van KV Kortrijk waren het beu en eisten meermaals het vertrek van de trainer.

Maar ondanks het geschreeuw van de Kortrijkse aanhang kreeg Belhocine het vertrouwen van Leterme en co om het seizoen 2022-2023 aan te vangen als hoofdcoach. Maar op speeldag 1 ging het meteen mis. Tegen OH Leuven gingen de Kerels na een barslechte eerste helft meteen de boot in. De vreselijke reeks van Karim Belhocine duurde voort. Nogmaals eisten de supporters zijn vertrek, zo plaatsten ze spandoeken aan het stadion. Het bestuur gaf geen krimp en behield het vertrouwen. Dat kreeg deels gelijk, Kortrijk kon eindelijk nog eens winnen (op Seraing) en speelde gelijk tegen STVV, maar een thuisoverwinning was al geleden van 19 februari.

Degradatieduel

De nederlaag tegen Standard afgelopen zondag was de druppel die de emmer liet overlopen. Dit Standard is een degradatiekandidaat op zich, maar Belhocine kon zijn team niets laten klaarspelen tegen de Luikenaars. Zijn vreemde keuzes, zoals Selemani op wingback en een onfitte Lamkel Zé laten starten, vielen niet in de smaak.

Zijn bedroefde blik tijdens de persconferentie sprak boekdelen, exit Belhocine. Op naar een opvolger en een remonte!