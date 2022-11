Het botert echt niet bij de Veekaa: vier redenen voor de malaise bij de Kerels

“De kwaliteit is aanwezig, deze ploeg zakt niet”, we horen het intussen wekelijks. Een getraind mediantwoord of toch echt geloof bij de spelers en coach van KV Kortrijk? De realiteit ziet er echter minder goed uit. De Kerels staan twee matchen voor de WK-break op de rand van de degradatiezone. Het botert niet echt bij KVK. Wij vonden vier redenen.

Oké, het seizoen is nog niet eens halverwege, maar toch mogen ze in Kortrijk serieus naar beneden kijken. Waar verwacht werd dat de Veekaa een rustig seizoen tegemoet ging, met een plekje in de middenmoot, zien we nu iets pijnlijk anders. De Kerels bengelen al een tijdje onderin en lijken niet meteen een antwoord te vinden. Wij zien vier redenen waarom het stroef loopt.

1: Vaak maar één goede helft

Een groot probleem is dat de Kerels vaak slechts één goede helft op de mat weten te voetballen. In de derby tegen Zulte Waregem speelde Kortrijk een prima eerste helft, waarin het oververdiend op voorsprong kwam, in de tweede helft zagen we een wanprestatie en werd de voorsprong snel uit handen gegeven. Op Charleroi zagen we een dramatische eerste, maar betere tweede helft. Op Genk idem, ga zo maar door. Het is een probleem waar coach Custovic vaak op terugkomt, maar toch blijft het moeilijk om 90 minuten met volledige focus te spelen. Afgelopen weekend startte KVK opnieuw niet scherp aan de wedstrijd, waardoor het een vroege tegengoal slikte.

Zondagavond wacht met KVO een belangrijke opdracht in de strijd om het behoud

2: Mislukte trainerswissel?

Coach Custovic lijkt zijn team niet op het juiste spoor te krijgen, maar was zijn aanstelling tout court wel een goed idee? De sympathieke Bosniër begon wel meteen met een zege op Eupen, maar sindsdien is er niet veel verschil dan toen Belhocine aan het roer stond. Custovic probeert best snel punten te pakken, want de trainersontslagen vliegen voorbij tegenwoordig…

3: Missende sleutelpionnen

Oké, als we eerlijk moeten zijn kan Custovic geen beroep doen op enkele sleutelpionnen. Kadri – die na nieuwjaar hopelijk terug mag voetballen wordt enorm gemist op het middenveld, en dan spreken we nog niet over Faïz Selemani. Het gemis van de creatieve aanvaller, die zo goed als overal kan spelen, is enorm en de leemte die hij laat kan door vervangers moeilijk opgevuld worden. Voor de nodige creativiteit kijken ze momenteel naar Didier Lamkel Zé, maar de Kameroener is nog steeds op zoek naar zijn beste vorm.

4: Slechte statistieken

Wie niet kan scoren, kan ook niet winnen. Nog een groot probleem bij de Kerels, met 13 goals uit 15 matchen is het de slechtst scorende ploeg in 1A. Nochtans heeft KVK met Avenatti en Gueye twee goede spitsen, maar die laatste zal er een tijdje niet bij zijn. Hij is nog tot de break geschorst na een domme rode kaart tegen Westerlo. Nog zo’n slechte statistiek trouwens, KVK pakte dit seizoen al vier keer rood en zit daardoor bij de vuilste ploegen. De domme rode kaarten van Kevin Vandendriessche (tegen Standard) en Pape Habib Gueye (tegen Westerlo) zorgden er tweemaal voor dat KVK de wedstrijd verloor. Een werkpuntje dus…

Dringend tijd dus om de scheve situatie recht te zetten bij de Kerels. De tijd is er nog, maar de zeges moeten beginnen komen. Zondagavond wacht met KV Oostende alvast een belangrijke opdracht. In de strijd om het behoud zijn de drie punten een ware must.