Het bizarre transferverhaal van RWDM-topschutter Biron

Bij Club Brugge houden ze zondagavond maar beter ene Mickaël Biron in de gaten. De 25-jarige spits van RWDM scoorde tot dusver alle goals bij de Brusselaars en is een woelwater in de zestien. Maar de manier waarop hij zich nu in eerste klasse presenteert, doet vooral in Oostende pijn aan de ogen. Achtergrond bij een bizar transferverhaal.

Mickaël Biron, afkomstig uit Martinique, had als kind liever de bal in de hand dan aan de voet. Als 13-jarige werd hij zelfs opgeroepen voor de U17 van Martinique. “Ik zag mezelf carrière maken in het handbal. Voetbal, dat speelde ik enkel met vrienden. Mijn vader en grootvaders duwden me richting het voetbal”, zou Biron daarover vertellen. Bij eilandenteams New Star de Ducos, Stade Spiritain en Gri-Gri Pilotin FC zette hij z’n eerste voetbalstappen.

Malafide makelaar

Een malafide makelaar verpatste hem aan godbetert FC Champagne, een regionale amateurclub in Zwitserland, onder het voorwendsel dat het een profteam was. Biron zou er zelfs nog geld aan verliezen ook. De voorzitter aldaar weigerde hem te laten testen bij het grote FC Basel. FC Renens, nog zo’n amateurclub, bood hem onderdak, maar een eenzame Biron verdiende nauwelijks geld en raakte gedesillusioneerd. Lichtjes gedegouteerd door de voetballerij keerde hij terug naar Martinique. “Ik wilde voetballen in alle rust, zonder kopzorgen en met vrienden om me heen.” Opnieuw New Star en dan Golden Lion werden zijn teams. Intussen had Biron een opleiding tot schilder genoten en kon hij bij een kameraad aan de slag in een airconditioningbedrijf. “Mijn toekomst lag plots in het maken van airco’s”.

Maar één wedstrijd zou die toekomst helemaal veranderen. “In de Beker van Frankrijk speelde ik met Golden Lion tegen derdeklasser Epinal. Ik scoorde en wisselde na de match gegevens uit met de coach van de tegenstander.” Dat volstond voor een nieuw Europees avontuur.

“Door Biron aan RWDM te verkopen, zijn wij gezakt”

Na Epinal – vijf goals en een assist in 22 matchen – werd hij in juni 2020 door Nancy ingehaald. Even doorspoelen naar december 2020. De Amerikaanse investeringsgroep Pacific Media Group neemt naast KVO ook Nancy over en KVO-CEO Ganaye gaat ook in Frankrijk aan de slag. Maar Nancy dreigt naast een licentie te grijpen: de club heeft dringend 5 miljoen euro nodig. Ganaye en co bedenken een opmerkelijke constructie: ze halen Biron voor 5 miljoen euro naar Oostende… om hem dan meteen terug uit te lenen aan Nancy. Vreemd genoeg passeert dat boekhoudkundig trucje zonder veel poeha. “Biron heeft een grote toekomst, maar is nog maar één jaar prof. Daarom is het beter dat hij zich in tweede klasse ontwikkelt”, verpakt Gauthier Ganaye de uitleenbeurt van Biron.

Niet te weigeren bod

Maar Nancy zakt naar derde klasse waarop Biron de voorbereiding op het nieuwe seizoen begint bij Oostende. Waarop toenmalig coach Yves Vanderhaeghe al meteen liet weten “graag met die Biron te willen verder werken.” Maar plots zat die Biron bij tweedeklasser RWDM. “Er werd een bod gedaan dat we niet konden weigeren”, zei Ganaye.

De rest van het verhaal is bekend: Vanderhaeghe werd snel ontslagen bij KVO en terwijl Biron vorig seizoen met 16 goals voor de promotie van RWDM naar 1A zorgde, zakte KVO. En deze zomer werd Ganaye CEO van RWDM én scoorde Biron ook in 1A al drie keer in drie matchen. “Door Biron aan RWDM te verkopen, zijn wij gezakt. En nu profiteert Ganaye zélf van Biron bij RWDM”, klinkt bij heel wat KVO-gezinden. En Biron zelf? Die is al lang blij dat hij geen airco’s moet herstellen.