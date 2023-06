Dit weekend regeert de koers. Het Belgisch kampioenschap in ons eigenste Izegem verdringt het voetbal de komende dagen volledig naar de achtergrond – dat kan je onder meer merken aan het uitzonderlijk lage aantal stukjes over het edele balspel in onze krant deze week. Toch gebeurt er wel één en ander bij onze profclubs. Maandag starten met Club en Cercle Brugge onze laatste twee clubs aan hun voorbereiding op het seizoen 2023-2024. De andere drie, KV Kortrijk en de degradanten Zulte Waregem en KV Oostende zijn ondertussen wel al weer volle bak aan de slag. En het voelt vreemd om te schrijven, maar die degradanten zijn er op dit moment zowaar het best aan toe. KVO is erin geslaagd het juk van Gauthier Ganaye en Paul Conway van zich af te gooien en wil met Nils Vanneste, de nieuwe sportief directeur die het Oostendse DNA door en door kent, een nieuwe weg inslaan. Er is ondertussen ook een nieuwe trainer! Yves Vanderhaeghe verkoos dan wel een avontuur in de zandbak van Saoedi-Arabië boven een derde termijn aan ’t zeetje, maar met Stijn Vreven werd uiteindelijk toch een coach met de nodige ervaring binnengehaald. Iemand die het waakvlammetje in Oostende weer kan aanwakkeren. De sportieve heropbouw kan nu helemaal beginnen. Nog beter lijkt het ondertussen met Zulte Waregem te gaan. Essevee pakte al uit door zowel Jelle Vossen als Ruud Vormer warm te maken voor een jaartje in 1B, maar nu wist het ook de 20-jarige Lukas Willen tot een verlengd verblijf te charmeren. Qua standvastigheid en blijk van ambitie kan dat tellen. Zulte Waregem zal dit seizoen een van de titelfavorieten zijn in 1B.

Minder goed lijkt het echter de veekaa te vergaan. De overname is dan wel rond – vader en zoon Kaminski kochten de boel over van Vincent Tan – maar voor het overige zijn er vooral vraagtekens. Wie wordt de trainer? Kan/mag sportief manager Rik Foulon aan boord blijven? Zo niet, wie wordt dan wel de sportief manager? En wie wordt de ceo? Wie worden de nieuwe spelers? Het zijn vraagtekens waarop zowat iedereen binnen de veekaa voorlopig het antwoord schuldig moet blijven. Het geld voor de verkoop was woensdag ook nog steeds niet overgemaakt aan Tan. Een teken aan de wand? In Kortrijk houdt iedereen zijn hart vast.

Ook omdat de veekaa op deze manier tijd verliest. Tijd die het maar al te goed kan gebruiken om zich te wapenen in de degradatiestrijd. Want een seizoen waarin de club een heel jaar tegen de degradatie zal moeten strijden, lonkt.