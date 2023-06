Helpt Club Brugge Union in titelstrijd? “Gaan naar daar om te winnen”

Nog een laatste duwtje alvorens de vakantie kan beginnen. Zondag volgt het slotakkoord van de competitie voor Club Brugge op Union, al zullen veel Bruggesupporters het geen drama vinden als dat laatste duwtje er niet komt. Hun voornaamste zorg is vooral om de landstitel niet naar Antwerp te zien gaan. De Mil volgt die gedachtegang echter niet. “We gaan naar daar om te winnen”

Zondag volgt de spannendste slotspeeldag in tijden. Maar liefst drie gegadigden zijn er nog voor de landstitel. Antwerp is de enige ploeg die het in eigen handen heeft. Bij een zege kroont The Great Old zich voor het eerst sinds 1957 tot kampioen. Een scenario dat de supporters van Club Brugge te allen tijde willen vermijden. Vorige week al vierde een deel van de thuisaanhang de tegentreffers van Racing Genk, zonder meer een merkwaardig beeld.

Waslijst afwezigen

Ongeacht of ze wel of niet willen, de waslijst aan afwezigen kan alvast van grote hulp zijn voor Union. Coach De Mil had een spiekbriefje nodig, zo talrijk waren ze: Sylla, Boyata, Spileers, Mata, Meijer, Audoor, Jutgla, Yaremchuk en de geschorste Odoi. Vermant en Onyedika zijn bovendien twijfelachtig. Lang keert terug uit schorsing en is zowat de enige aanvaller die nog overblijft. “Er zijn heel veel afwezigen en dat voel je wel. Er zullen dus jonge jongens in het elftal en op de bank komen. Mijn spelers zijn nog niet in vakantiestemming. Ze blijven hun job doen tot de laatste dag. Ik verwacht een even strijdvaardig team als de voorbije weken”, probeert De Mil op voorhand insinuaties de kop in te drukken. “We gaan naar daar om te winnen, dat is het enige wat voor ons telt.”

Union kampioen?

Op de vraag wie kampioen zal worden moest De Mil zichzelf tegenspreken. “Ik zeg al sinds het begin van de play-offs dat het Union wordt. Ik ga mijn eigen ongelijk moeten bewijzen door daar punten te pakken. We zitten nu in een situatie waarin we er alles aan moeten doen om ervoor te zorgen dat het Union niet wordt.” Voor De Mil wordt het zijn laatste wedstrijd als T1, bij de volgende wedstrijd staat Ronny Deila in zijn positie. “Het wordt speciaal. Ik heb een hele mooie periode gehad. Tot aan play-off 1 hebben we een mooi parcours afgelegd.” Of De Mil nog een toekomst heeft bij Blauw-Zwart moet de volgende weken blijken.